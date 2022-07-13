"Спадщина" і "Тед Лассо" лідирують у номінаціях Еммі 2022

Нові сезони улюблених телешоу "Уряд" і "Вбивства в одній будівлі", а також перший серіал Marvel, супергероєм в якому стала мусульманська дівчинка. Оглядачі BBC Culture розповідають про телевізійні новинки першої половини літа.

28 червня 2022