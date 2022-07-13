"Спадщина" і "Тед Лассо" лідирують у номінаціях Еммі 2022
Судді "Еммі" оголосили номінантів на найпрестижнішу нагороду на телебаченні.
Найбільше номінацій здобули серіали "Спадкоємці", "Тед Лассо" і "Білий лотос". Переможців оголосять 12 вересня.
Номінантами в основних категоріях стали.
Найкращий драматичний серіал
- Краще подзвоніть Солу Better Call Saul (AMC)
- Ейфорія Euphoria (HBO/HBO Max)
- Озарк Ozark (Netflix)
- Розрив Severance (Apple TV+)
- Гра в кальмара Squid Game (Netflix)
- Дивні дива Stranger Things (Netflix)
- Спадщина Succession (HBO/HBO Max)
- Жовті куртки Yellowjackets (Showtime)
Найкращий комедійний серіал
- Початкова школа Еббот - Abbott Elementary (ABC)
- Баррі - Barry (HBO/HBO Max)
- Стримуйте свій ентузіазм - Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)
- Хитрощі - Hacks (HBO/HBO Max)
- Дивовижна місис Мейзел - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)
- Тільки вбивства в будівлі - Only Murders In The Building (Hulu)
- Тед Лассо - Ted Lasso (Apple TV+)
- Що ми робимо в тіні - What We Do In The Shadows (FX)
Найкращий мінісеріал
- Ломка - Dopesick (Hulu)
- Вибула - The Dropout (Hulu)
- Вигадуючи Анну - Inventing Anna (Netflix)
- Пем і Томмі- Pam & Tommy (Hulu)
- Білий Лотос - The White Lotus (HBO/HBO Max)
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Джейсон Бейтман - Озарк
- Браян Кокс - Спадщина
- Лі Чон Че - Гра в кальмара
- Боб Оденкерк - Краще подзвоніть Солу
- Адам Скотт - Спадщина
- Джеремі Стронг - Спадщина
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Джоді Комер, Вбиваючи Єву
- Лора Лінні, Озарк
- Мелані Лінскі, Жовті куртки
- Сандра О, Вбиваючи Єву
- Різ Візерспун, Ранкове шоу
- Зендея, Ейфорія
Актор другого плану у драматичному серіалі
- Ніколас Браун - Спадщина
- Біллі Крадап - Ранкове шоу
- Кіран Калкін - Спадщина
- Пак Хе Су - Гра в кальмара
- Метью Макфадьєн - Спадщина
- Джон Туртурро - Розрив
- Крістофер Уокен - Розрив
- О Йон Су - Гра в кальмара
Акторка другого плану у драматичному серіалі
- Патриція Аркетт - Розрив
- Джулія Гарнер - Озарк
- Чон Хо Йон - Гра в кальмара
- Крістіна Річчі - Жовті куртки
- Ріа Сігорн - Краще подзвоніть Соулу
- Дж. Сміт-Кемерон - Спадщина
- Сара Снук - Спадщина
- Сідні Суїні - Ейфорія
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Дональд Гловер - Атланта
- Білл Гайдер - Баррі
- Ніколас Голт - Велика
- Стів Мартін - Вбивства в одній будівлі
- Мартін Шорт - Вбивства в одній будівлі
- Джейсон Судейкіс - Тед Лассо
Найкраща акторка у комедійному серіалі
- Рейчел Броснан - Дивовижна місис Мейзел
- Квінта Брансон - Початкова школа Еббот
- Кейлі Куоко - Бортпровідниця
- Ель Феннінг - Велика
- Ісса Рей - Біла ворона
- Джин Смарт - Хитрощі
Актор другого плану у комедійному серіалі
- Ентоні Керріган - Баррі
- Бретт Голдштейн - Тед Лассо
- Тохіб Джимо - Тед Лассо
- Нік Мохаммед - Тед Лассо
- Тоні Шелхоуб - Дивовижна місис Мейзел
- Тайлер Джеймс Вільямс - Початкова школа Еббот
- Генрі Вінклер - Баррі
- Боуен Янг - Суботнього вечора в прямому ефірі
Акторка другого плану у комедійному серіалі
- Алекс Борстейн - Дивовижна місис Мейзел
- Ханна Айнбіндер - Хитрощі
- Джанель Джеймс - Початкова школа Еббот
- Кейт Маккіннон - Суботнього вечора в прямому ефірі
- Сара Найлз - Тед Лассо
- Шеріл Лі Ральф - Початкова школа Еббот
- Храм Юнони - Тед Лассо
- Ханна Веддінгем - Тед Лассо
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
- Колін Ферт - Сходи
- Ендрю Гарфілд - Під небесним прапором
- Оскар Айзек - Сцени з подружнього життя
- Майкл Кітон - Ломка
- Хімеш Патель - Станція одинадцять
- Себастіан Стен - Пем і Томмі
Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі
- Тоні Коллетт - Сходи
- Джулія Гарнер - Вигадуючи Анну
- Лілі Джеймс - Пем і Томмі
- Сара Полсон - Імпічмент: Американська історія злочинів
- Маргарет Квалі - Покоївка
- Аманда Сейфрід - Вибула
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