"Спадщина" і "Тед Лассо" лідирують у номінаціях Еммі 2022

Джейсон Судейкіс (ліворуч) і Бретт Голдштейн

Автор фото, Apple TV

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Джейсон Судейкіс (ліворуч) і Бретт Голдштейн номіновані за ролі у серіалі "Тед Лассо"

Судді "Еммі" оголосили номінантів на найпрестижнішу нагороду на телебаченні.

Найбільше номінацій здобули серіали "Спадкоємці", "Тед Лассо" і "Білий лотос". Переможців оголосять 12 вересня.

Номінантами в основних категоріях стали.

Найкращий драматичний серіал

  • Краще подзвоніть Солу Better Call Saul (AMC)
  • Ейфорія Euphoria (HBO/HBO Max)
  • Озарк Ozark (Netflix)
  • Розрив Severance (Apple TV+)
  • Гра в кальмара Squid Game (Netflix)
  • Дивні дива Stranger Things (Netflix)
  • Спадщина Succession (HBO/HBO Max)
  • Жовті куртки Yellowjackets (Showtime)

"Міс Марвел" і "Вбивства в одній будівлі". Що обрати з серіалів першої половини літа

Найкращий комедійний серіал

  • Початкова школа Еббот - Abbott Elementary (ABC)
  • Баррі - Barry (HBO/HBO Max)
  • Стримуйте свій ентузіазм - Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)
  • Хитрощі - Hacks (HBO/HBO Max)
  • Дивовижна місис Мейзел - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)
  • Тільки вбивства в будівлі - Only Murders In The Building (Hulu)
  • Тед Лассо - Ted Lasso (Apple TV+)
  • Що ми робимо в тіні - What We Do In The Shadows (FX)

Найкращий мінісеріал

  • Ломка - Dopesick (Hulu)
  • Вибула - The Dropout (Hulu)
  • Вигадуючи Анну - Inventing Anna (Netflix)
  • Пем і Томмі- Pam & Tommy (Hulu)
  • Білий Лотос - The White Lotus (HBO/HBO Max)

Найкращі серіали першої половини 2022 року

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Джейсон Бейтман - Озарк
  • Браян Кокс - Спадщина
  • Лі Чон Че - Гра в кальмара
  • Боб Оденкерк - Краще подзвоніть Солу
  • Адам Скотт - Спадщина
  • Джеремі Стронг - Спадщина

Автор фото, Getty Images

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Зендая номінована за роль у серіалі "Ейфорія"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Джоді Комер, Вбиваючи Єву
  • Лора Лінні, Озарк
  • Мелані Лінскі, Жовті куртки
  • Сандра О, Вбиваючи Єву
  • Різ Візерспун, Ранкове шоу
  • Зендея, Ейфорія

Актор другого плану у драматичному серіалі

  • Ніколас Браун - Спадщина
  • Біллі Крадап - Ранкове шоу
  • Кіран Калкін - Спадщина
  • Пак Хе Су - Гра в кальмара
  • Метью Макфадьєн - Спадщина
  • Джон Туртурро - Розрив
  • Крістофер Уокен - Розрив
  • О Йон Су - Гра в кальмара

Акторка другого плану у драматичному серіалі

  • Патриція Аркетт - Розрив
  • Джулія Гарнер - Озарк
  • Чон Хо Йон - Гра в кальмара
  • Крістіна Річчі - Жовті куртки
  • Ріа Сігорн - Краще подзвоніть Соулу
  • Дж. Сміт-Кемерон - Спадщина
  • Сара Снук - Спадщина
  • Сідні Суїні - Ейфорія
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Сандра О та Джоді Комер претендують на найкращу головну жіночу роль у драматичному серіалі "Вбиваючи Єву"

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Дональд Гловер - Атланта
  • Білл Гайдер - Баррі
  • Ніколас Голт - Велика
  • Стів Мартін - Вбивства в одній будівлі
  • Мартін Шорт - Вбивства в одній будівлі
  • Джейсон Судейкіс - Тед Лассо

Найкраща акторка у комедійному серіалі

  • Рейчел Броснан - Дивовижна місис Мейзел
  • Квінта Брансон - Початкова школа Еббот
  • Кейлі Куоко - Бортпровідниця
  • Ель Феннінг - Велика
  • Ісса Рей - Біла ворона
  • Джин Смарт - Хитрощі

Актор другого плану у комедійному серіалі

  • Ентоні Керріган - Баррі
  • Бретт Голдштейн - Тед Лассо
  • Тохіб Джимо - Тед Лассо
  • Нік Мохаммед - Тед Лассо
  • Тоні Шелхоуб - Дивовижна місис Мейзел
  • Тайлер Джеймс Вільямс - Початкова школа Еббот
  • Генрі Вінклер - Баррі
  • Боуен Янг - Суботнього вечора в прямому ефірі

Акторка другого плану у комедійному серіалі

  • Алекс Борстейн - Дивовижна місис Мейзел
  • Ханна Айнбіндер - Хитрощі
  • Джанель Джеймс - Початкова школа Еббот
  • Кейт Маккіннон - Суботнього вечора в прямому ефірі
  • Сара Найлз - Тед Лассо
  • Шеріл Лі Ральф - Початкова школа Еббот
  • Храм Юнони - Тед Лассо
  • Ханна Веддінгем - Тед Лассо

Автор фото, Getty Images

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Номінанти на найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі - Браян Кокс (ліворуч) і Джеремі Стронг зі "Спадщини"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Колін Ферт - Сходи
  • Ендрю Гарфілд - Під небесним прапором
  • Оскар Айзек - Сцени з подружнього життя
  • Майкл Кітон - Ломка
  • Хімеш Патель - Станція одинадцять
  • Себастіан Стен - Пем і Томмі

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

  • Тоні Коллетт - Сходи
  • Джулія Гарнер - Вигадуючи Анну
  • Лілі Джеймс - Пем і Томмі
  • Сара Полсон - Імпічмент: Американська історія злочинів
  • Маргарет Квалі - Покоївка
  • Аманда Сейфрід - Вибула

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