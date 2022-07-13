Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви. Що відбувається у країні

Тесса Вонг та Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Готабая Раджапакса втік зі Шрі-Ланки на військовому літаку на тлі масових протестів через економічну кризу на острові.

Військово-повітряні сили країни підтвердили, що 73-річний президент вилетів на Мальдіви разом із дружиною та двома співробітниками служби безпеки.

За його відсутності він призначив виконувачем обов'язків президента прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе.

Від'їзд Раджапакси завершив панування сімейної династії, яка домінувала в політиці Шрі-Ланки протягом останніх двох десятиліть.

Президент переховувався після того, як натовп штурмував його резиденцію в суботу, і пообіцяв піти у відставку в середу, 13 липня.

Джерело BBC повідомило, що пан Раджапакса не залишиться на Мальдівах і має намір поїхати до іншої країни.

Його брат, колишній міністр фінансів Безіл Раджапакса, також залишив Шрі-Ланку та, як кажуть, прямує до США.

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Коли жителі Шрі-Ланки прокинулися вранці з цією новиною, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Коломбо. Багато хто зібрався на Галле Фейс Грін, головному місці протесту міста. Дехто слухав запальні промови на імпровізованій сцені, облаштованій так, щоб до мікрофона могли підходити звичайні люди.

Під скандування "Перемога в боротьбі", гасло протестного руху, оратори виступали проти уряду та лідерів, які, на їхню думку, їх підвели.

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе оголосив надзвичайний стан по всій країні, а в західній провінції запровадили комендантську годину, повідомив речник його офісу.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати групу протестувальників, які йшли біля офісу прем'єр-міністра та до парламенту.

Згодом протестувальники таки зламали ворота офісу прем'єр-міністра і зайшли на його територію.

Кореспондентка ВВС Тесси Вонг, яка перебуває на місці події, каже, що територія заповнена радісними протестувальниками, натовпи лізуть скрізь, куди можуть дістатися.

Багато людей стоять на балконах і кричать від радості після багатогодинного протистояння з озброєними поліцейськими біля воріт комплексу.

Підпис до фото, Протестувальники в офісі прем'єр-міністра

Деякі демонстранти були розлючені через відставку пана Раджапакси, вбачаючи у цьому відсутність відповідальності.

"Нам це не подобається. Ми хочемо залишити його. Ми хочемо повернути наші гроші! І ми хочемо посадити всіх Раджапаксів у відкриту в'язницю, де вони зможуть працювати на фермі", - сказав учасник протесту ДжиПі Німал.

Водночас 23-річний студент університету Решані Самаракун сказав BBC, що вигнання колишнього президента дає "надію на те, що в майбутньому ми зможемо стати розвиненою країною, економічно та соціально".

Підпис до фото, Один із демонстрантів у Коломбо виступає з промовою перед натовпом

Жителі Шрі-Ланки звинувачують адміністрацію президента Раджапакси у найгіршій економічній кризі за останні десятиліття.

Місяцями вони борються зі щоденними відключеннями електроенергії та нестачею предметів першої необхідності, таких як їжа, паливо та ліки.

Вважають, що президент утік за кордон, перш ніж піти у відставку, щоб уникнути можливості арешту новою адміністрацією.

Головне про Шрі-Ланку

Шрі-Ланка - острівна держава біля південної Індії: вона здобула незалежність від британського панування в 1948 році. 99% 22-мільйонного населення країни складають три етнічні групи - сингали, таміли та мусульмани.

Одна родина домінувала в політичному житті країни протягом багатьох років: Махінда Раджапакса став героєм серед більшості сингальців у 2009 році, коли його уряд переміг тамільських сепаратистів після років запеклої та кривавої громадянської війни. Його брат Готабая, який на той час був міністром оборони, є чинним президентом, але каже, що йде у відставку.

Президентські повноваження: президент є главою держави, уряду та військових у Шрі-Ланці, але поділяє багато виконавчих обов'язків із прем'єр-міністром, який очолює керівну партію в парламенті.

Економічна криза спричинила вуличні протести: стрімке зростання інфляції призвело до того, що бракує харчів, ліків та палива, відбуваються постійні відключення світла, а звичайні люди вийшли на вулиці в гніві, багато хто звинувачує родину Раджапакса та їхній уряд у цій ситуації.

Визначна перемога протестувальників

Анбарасан Ефіраджан, BBC News, Коломбо

Це крах для президента Готабая Раджапакси, який так довго був визначною фігурою у Шрі-Ланці.

Мало хто очікував, що врешті-решт дійде до такого.

Як колишній начальник оборони, він керував військовими операціями під час суперечливої війни проти повстанців організації "Тамільські тигри", яка завершилася в 2009 році. Його звинувачують у порушеннях прав людини під час війни, а також у нападах на незгодних, але він завжди заперечував ці звинувачення.

Сім'я Раджапакса домінувала в політиці Шрі-Ланки протягом двох десятиліть, і за підтримки більшості сингальських буддистів Готабая став президентом у 2019 році.

Його від'їзд є визначною перемогою для протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів проти поганого управління економікою та зростання вартості життя.

Втеча президента загрожує потенційним вакуумом у владі в Шрі-Ланці, якій потрібен активний уряд, щоб вивести її з фінансової кризи.

Політики з інших партій говорили про формування нового уряду єдності, але наразі немає ознак того, що вони досягають згоди. Також незрозуміло, чи прийме це публіка.

Згідно з конституцією, якщо президент піде у відставку, його обов'язки має виконувати прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе. Прем'єр-міністр вважається заступником президента в парламенті.

Однак Вікремесінгхе також дуже непопулярний. Протестувальники підпалили його приватну резиденцію в суботу - його та його сім'ї не було всередині - і він сказав, що піде у відставку, щоб звільнити місце для уряду єдності, але не назвав дати.

Тому, швидше за все, виконувачем обов'язків президента стане спікер парламенту, кажуть конституційні експерти. Але Махінда Япа Абейвардена є союзником Раджапакси, і незрозуміло, чи погодиться громадськість на його правління.

Той, хто стане виконувачем обов'язків президента, має 30 днів для проведення виборів нового президента серед членів парламенту. Переможець цього голосування зможе керувати державою решту терміну Раджапакси - до кінця 2024 року.

У понеділок головний опозиційний лідер Саджит Премадаса заявив ВВС, що балотуватиметься на пост президента. Але йому також не вистачає громадської підтримки, і загалом громадськість з підозрою ставиться до політиків.

Протестний рух, який призвів до таких радикальних змін у Шрі-Ланці, також не має явного претендента на лідерство у країні.

Матеріал підготовлений за участю Френсіс Мао, Ярослава Лукова та Саймона Фрейзера.