Генштаб пояснив, як братиме жінок на військовий облік

1 година тому

Автор фото, генштаб зсу

З 1 жовтня набуває чинності новий закон, згідно з яким жінки низки професій стануть військовозобов'язаними. Генштаб ЗСУ роз'яснив, як братимуть жінок на військовий облік.

В оборонному відомстві заявили, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

Генеральний штаб ЗС України опрацював пропозиції щодо змін до переліку професій, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають спеціальності та/або професії, визначені у додатку 1 до наказу, братимуть на військовий облік військовозобов'язаних.

У Генштабі зазначили, що під час загальної мобілізації у ході війни з РФ на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначено на посади медиків, зв'язкових, психологів, бухгалтерів і кухарів. Наразі в українській армії залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Досвід воєнного часу показує, що у державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, пояснили у Генштабі.

З огляду на це жінок братимуть на облік військовозобов'язаних лише за їхньою згодою, а також не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 4 липня ще раз підтвердила, що станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Вона також сказала, що жодних додаткових обмежень для перетину кордону щодо жінок не планується.

Кого це стосується?

Міністерство оборони неодноразово уточнювало список спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік.

Усі ці спеціальності міноборони України називає спорідненими з відповідними військовими.

На облік жінок ставитимуть тільки у разі, якщо вони будуть придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

До переліку спеціальностей, зокрема, входять:

харчові технології, медицина, медсестринство та фармакологія, ветмедицина, облік і оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення.

У галузі зв'язку - телефоністи, телеграфісти, радисти, радіомеханіки, радіооператори, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти та інші. Техніки, майстри, механіки, оператори у сфері обчислювальної техніки. А також метеоспостерігачі, фахівці картографії, аерофотослужби, топогеодезисти тощо.

У списку спеціальностей є перекладачі, програмісти, кухарі.

Перебуваючи на військовому обліку, жінка, так само як і чоловік, може отримати відстрочку від призову на військову службу через стан здоров'я чи сімейні обставини.

Чи йдеться про заборону виїзду за кордон?

Раніше у соціальних мережах та деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що після 1 жовтня, коли запрацює система військового обліку жінок, а воєнний стан зберігатиметься, їм можуть заборонити виїздити за межі України.

Проте ця вимога стосується однаковою мірою і жінок, і чоловіків і вона вже діє в Україні.

Відповідно до законодавства, військовозобов'язані можуть виїздити за кордон за певних обставин. І так само як на чоловіків, так і жінок, які стоять на військовому обліку, поширюються певні обмеження.