Мрія Романа. У Протасовому Яру створять ландшафтний парк

32 хвилин(и) тому

Автор фото, ІНІАН

Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного парка "Протасів Яр" у пам'ять про Романа Ратушного. Український активіст, учасник Євромайдану та військовий-доброволець, який у червні загинув на фронті, багато років боровся проти забудови в історичній місцевості Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив 14 липня, що 85 депутатів Київради підтримали це рішення.

"Створення заказника - це вшанування пам'яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Громадська організація "Захистимо Протасів Яр", яку Роман Ратушний заснував 2018 року, привітала рішення КМДА на своїй сторінці у Фейсбук.

"Важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено", - написали активісти. Але вони додають, що одного рішення на папері недостатньо.

"Ми готові і ми будемо працювати над реалізацією цього рішення. Ми будемо відстоювати це рішення, якщо буде потрібно. Попереду - багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру", - йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці ГО.

Автор фото, Фейсбук-сторінка Захистимо Протасів Яр

Рішення привітали батьки Романа, активіст руху "Збережи старий Київ" Тарас Ратушний і письменниця Світлана Поваляєва, яка опублікувала у своєму фейсбуці пост "Легені жиють!"

Битва за Яр

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Протасів Яр - історична місцевість у Солом'янському районі Києва, відома під сучасною назвою з початку XIX століття, коли його землями володів генерал Протасов.

Мальовничі схили Протасового Яру й розташування у центрі міста постійно приваблювали бізнес. За територію парку з початку 2000-х велась запекла боротьба між забудовниками й громадськістю міста.

У 2007 році Київрада віддала земельну ділянку в оренду підприємцям для будівництва, але згодом Київський суд скасував це рішення.

У 2019 році спроби знищити Протасів Яр відновились. Територію парку обнесли парканом і оголосили місцевій громаді про будівництво на схилі трьох 40-поверхівок.

Забудовником виступила дніпровська компанія ТОВ "Дайтона Груп", кінцевим бенефіціаром якої був політик і бізнесмен Геннадій Корбан.

Громадськість міста виступила на захист Протасового яру й у травні 2019 року було створено ініціативну групу, а згодом і ГО "Захистимо Протасів Яр". Організацію очолив громадський активіст Роман Ратушний.

Автор фото, УНІАН

У жовтні 2019 року він заявив про погрози йому фізичною розправою.

8 травня 2019 року Державна архітектурно-будівна інспекція (ДАБІ) наказала зупинити будівельні роботи, однак уже у вересні того ж року окружний адміністративний суд Києва скасував це рішення.

Зрештою, у червні 2020 року Київрада повернула Протасовому Яру статус зелених насаджень, а ще два роки потому проголосувала за створення на цій території ландшафтного парку.

Мрія Романа

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, разом з іншими студентами він постраждав під час побиття "беркутівцями" в ніч на 30 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення хлопець, якому 5 липня виповнилося б 25 років, пішов добровольцем на фронт. Він брав участь у боях під Києвом, а пізніше у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець.

Роман загинув у бою 9 червня під Ізюмом у Харківській області.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 18 червня Київ прощався з Романом Ратушним

Однодумці Ратушного пообіцяли продовжити його справу і побудувати парк у Протасовому Яру, де на його честь посадять дуб.

На конференції з відбудови України у швейцарському Лугано Романа Ратушного згадала у своїй промові Урсула фон дер Ляєн.

"Він боровся за Україну, вільну від корупції, як активіст і як журналіст. Він боровся за зеленішу Україну, очолюючи рух за захист природного парку в Києві від незаконної забудови, фінансованої олігархами. Він боровся за суверенну Україну, і заплатив за це найвищу ціну", - сказала голова Єврокомісії.

"Життя Романа було забране дуже рано, але його мрії продовжують жити. Мрія про нову Україну, не лише вільну, демократичну і європейську, але також зелену і процвітаючу", - додала політик.