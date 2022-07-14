Розмінування і припинення вогню. ЗМІ - про деталі "зернової угоди"

Метт Мерфі

BBC News

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Переговори щодо відновлення експорту українського зерна, заблокованого Росією у Чорному морі, дали певний прогрес, заявила Туреччина.

Тож є надія, що це зніме гостроту світової продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі (Україна, Росія, Туреччина та представники ООН) в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

За його словами, наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі й підписати відповідну угоду.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав досягнутий у середу прогрес "суттєвим кроком вперед".

Але для завершення угоди потрібна додаткова робота, "багато доброї волі та зобов'язань з боку всіх сторін", додав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війна в Україні може призвести до дефіциту їжі в усьому світі

Зараз Україна вивозить зерно через дунайські порти, а також автомобільним і залізничним транспортом. Але ці канали дозволяють експортувати лише невелику частку довоєнних обсягів. Минулого місяця, наприклад, вдалося експортувати 2,5 млн тонн продукції, тоді як місячна потреба становить 8 млн тонн.

Після вторгнення 24 лютого українські порти на Чорному морі, насамперед Одеса та Миколаїв, виявилися заблокованими, а порти на Азовському морі захопила Росія.

За оцінками західних експертів, в Одесі та околицях зібралися мільйони тонн зерна.

Крім того, з'являється дедалі більше доказів, що російські війська в окупованих районах України систематично викрадають зерно.

Однак Володимир Зеленський у черговому зверненні до українців був налаштований оптимістично.

"Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями погодимо деталі із генеральним секретарем ООН", - повідомив президент.

Дипломати кажуть, що обговорювали у Стамбулі такий план - кораблі із зерном йтимуть у супроводі українських суден, які прокладатимуть шлях через заміновані портові води.

Росія, за планом, має дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина - за підтримки ООН - інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Зернова угода, але нічого більше

Кореспондент ВВС Джо Інвуд дає свою оцінку подій.

Ця попередня зернова угода, безперечно, є гарною новиною, особливо для мільйонів людей в усьому світі, що залежать від українського експорту.

Але домовленість про розблокування Чорного моря і якась ширша мирна угода — це дуже різні речі, вважає він. Безперечно, обом сторонам конфлікту доведеться йти на компроміси, щоб домовитись в Туреччині, але це не будуть принципові поступки.

Одним словом, знайшли рішення, яке задовольнило всіх.

Однак ні про яку теоретичну мирну угоду не йдеться. Цілі обох сторін настільки принципово протилежні, настільки несумісні, що знайти компромісну позицію реально неможливо, тому бойові дії продовжаться.

Найімовірніше, мирні переговори розпочнуться лише тоді, коли одна зі сторін зрозуміє, що програла на полі бою або, принаймні, більше не зможе дотримуватись свого курсу. І це будуть вже не так переговори, як умовна капітуляція.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На Росію й Україну припадає близько 30% виробництва пшениці та ячменю, 20% кукурудзи та більш ніж половина виробництва соняшникової олії всього світу.

До війни Україна вважалася світовою житницею, експортуючи через свої порти 4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції щомісяця.

Але відколи почалася війна, експорт впав, а ціни злетіли до небес.

У травні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що російська блокада загрожує поставити "десятки мільйонів людей на межу відсутності продовольчої безпеки, за якою підуть недоїдання та масовий голод".

"Зараз у нашому світі достатньо їжі, якщо ми діятимемо спільно. Але якщо ми не вирішимо цю проблему сьогодні, найближчими місяцями нам загрожує глобальна нестача продовольства", - додав Гутерреш.

А в червні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Путіна у спробі змусити світ викупити блокаду.

"Це абсолютно безсовісно, - сказав він. - Це постачання може допомогти людям у всьому світі, воно може допомогти деяким із найбідніших країн світу".