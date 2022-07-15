Невідомий автопортрет ван Гога виявили на звороті його іншої картини

2 годин(и) тому

Автор фото, PA Media

Невідомий автопортрет Вінсента ван Гога виявили на звороті його іншої картини.

Відкриття зробили фахівці Національної галереї Шотландії, коли перед виставкою просвітили полотно рентгеном.

Автопортрет був прихований під шарами клею та картону на звороті більш ранньої роботи художника, яка мала назву "Голова селянки".

Старша співробітниця галереї Леслі Стівенсон розповідає, що відчула "шок", побачивши обличчя художника, який "дивився на нас".

Вона сказала: "Коли ми вперше побачили рентгенівський знімок, звичайно, ми були надзвичайно схвильовані".

"Це важливе відкриття, адже воно доповнює те, що ми вже знаємо про життя ван Гога".

Голландський художник часто повторно використовував полотна, щоб заощадити гроші, перевертаючи їх і працюючи зі зворотного боку.

Автор фото, National Galleries of Scotland Підпис до фото, Старша кураторка виставки Френсіс Фаул з "Головою селянки"

Його роботи не продавалися за життя, а слава прийшла до нього лише після смерті. Художник помер у 1890 році, у віці 37 років.

Ван Гог став однією з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва.

"Голова селянки" увійшла до колекції Національної галереї Шотландії у 1960 році як частина подарунка від відомого единбурзького юриста.

На ньому зображена місцева жителька містечка Нюнен на півдні Нідерландів, де художник жив з грудня 1883 по листопад 1885 року.

Вважають, що ван Гог пізніше написав автопортрет з іншого боку у ключовий момент своєї кар'єри, після того, як він переїхав до Парижа і познайомився з роботами французьких імпресіоністів.

Приблизно через 15 років після його смерті "Голову селянки" позичили для експозиції у музеї Стеделійк в Амстердамі.

Автор фото, National Galleries of Scotland Підпис до фото, Автопортрет був захований під шаром клею й картону

Дослідники припускають, що саме тоді полотно наклеїли на картон перед тим, як оформити в раму.

Схоже, що "Селянку" визнали більш "довершеною", аніж автопортрет з іншого боку.

Картина кілька разів переходила з рук в руки і 1923 року її придбала Евелін Сент-Круа Флемінг. Її син пізніше став автором романів про Джеймса Бонда.

Лише у 1951 році він опинився у Шотландії, потрапивши до колекції Олександра та Розалінд Мейтленд, які згодом передали його в дар Національному музею.

Експерти галереї кажуть, що реставрувати прихований автопортрет можливо, але процес видалення клею та картону вимагатиме делікатної консерваційної роботи.

Дослідники з'ясовують, як це зробити, не завдавши шкоди "Голові селянки".

Автор фото, National Galleries of Scotland Підпис до фото, Рентгенівський знімок, на якому видно прихований автопортрет Вінсента ван Гога

Відвідувачі виставки в Единбурзі вже зможуть побачити автопортрет через негатоскоп, прилад для перегляду рентгенівських знімків.

На картині зображений чоловік з бородою у капелюсі, на шиї у нього пов'язана хустка. Він пильно дивиться в очі глядачу. Права сторона його обличчя - у тіні, ліве вухо чітко видно.

Професорка Френсіс Фаул, старша кураторка французького мистецтва в Національних галереях Шотландії, назвала відкриття "приголомшливим подарунком для Шотландії".

"Такі моменти неймовірно рідкісні. Ми виявили невідому роботу Вінсента ван Гога, одного з найважливіших і популярних художників у світі".

Кілька таких автопортретів та інших творів раніше виявили на зворотному боці його ранніх полотен, написаних у Нюнені.