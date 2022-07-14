Прем'єр Італії Маріо Драгі подав у відставку

1 година тому

Автор фото, EPA

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав прохання про відставку президенту країни. Драгі сказав, що не може продовжувати роботу після того, як він втратив підтримку руху "П'ять зірок" - ключового члена його правлячої коаліції. Президент Серджо Маттарелла відхилив відставку прем'єра.

Драгі заявив, що подає у відставку через те, що коаліції національної єдності, яка підтримала його уряд, більше не існує.

Президент італійської держави в четвер відхилив відставку прем'єра та попросив його звернутися до парламенту, щоб отримати чітку картину політичної ситуації, йдеться у заяві офісу президента Серджо Маттарелли.

Уряд Італії - на межі розвалу

Уряд Італії на чолі з колишнім главою Європейського центробанку Маріо Драгі, пропрацювавши менше півтора року, виявився на межі розвалу: його хоче залишити рух "П'ять зірок", який втрачає популярність.

Рух відмовився брати участь у голосуванні щодо внесеного урядом ключового законопроєкту та вимагає виконати його вимоги щодо підвищення соціальних видатків або загрожує вийти з уряду, розваливши його.

За підсумками останніх виборів 2018 року "П'ять зірок" сформували найбільші фракції в обох палатах парламенту, але останнім часом рейтинг руху скотився до 11% - у два рази менше, ніж у "Братів Італії" та Демократичної партії.

Тому, як кажуть італійські аналітики, велика фракція всередині "П'яти зірок" підштовхує лідера екс-прем'єра Джузеппе Конте до того, щоб вийти зі складу уряду: вони вважають, що в опозиції рух знову почне набирати очки.

Три тижні тому з "П'яти зірок" вийшов колишній лідер руху та міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, звинувативши Джузеппе Конте та його прихильників у тому, що вони заради рейтингу саботують допомогу Україні.

Уряд Італії обіцяв Україні зброю, і Джузеппе Конте спочатку підтримав цю ідею, але потім дедалі більше став виступати за переговори з Росією.

Демарш "П'яти зірок"

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Приводом до демаршу "П'яти зірок" став проєкт закону про допомогу населенню у зв'язку з інфляцією та цінами на енергоносії, що підскочили. Обсяг допомоги - 26 млрд євро.

"П'ять зірок" заявили, що вони - проти цього закону через причини, пов'язані з планами будівництва під Римом заводу зі спалювання сміття (утилізація сміття - велика проблема для італійської столиці).

Щоправда, як зазначає європейська редакція міжнародного видання Politico, Джузеппе Конті, оголошуючи в середу ввечері про бойкот голосування, не сказав про вихід з уряду. Він запевнив, що "П'ять зірок" готові до діалогу та роботи в уряді, але для цього Маріо Драгі має виконати вимоги руху.

Ці вимоги стосуються переважно підвищення соціальних витрат.

Проте ймовірність розвалу уряду дуже велика.

Ще дві партії строкатої урядової коаліції (всього їх п'ять), правопопулістська "Ліга" та лівоцентристська Демократична партія, заявили, що найімовірнішим підсумком роздратування в уряді виявляться позачергові вибори - вони можуть пройти вже у вересні.

Сам Маріо Драгі каже, що якщо "П'ять зірок" вийдуть з коаліції, то що робитиме далі, вирішуватиме президент Серджіо Маттарелла.

Як пише агентство Рейтер, президент може спробувати вмовити Драгі провести в парламенті формальне голосування про довіру уряду, а може призначити нового тимчасового прем'єра, який пропрацює до чергових виборів наступного року.