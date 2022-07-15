Клініки в Європі лікують "довгий" ковід, фільтруючи пацієнтам кров. Чи працює цей метод?

Микола Воронін

Кореспондент з питань науки

15 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Низка приватних клінік в Європі (на Кіпрі, а також у Німеччині, Швейцарії і, можливо, інших країнах) залучають клієнтів з-за кордону обіцянкою вилікувати симптоми тривалого коронавірусу, що місяцями не проходять, методом "очищення крові".

Експерти-медики запевняють, що клінічних випробувань цієї терапії не було і ефективність лікування довгого ковіду у такий спосіб ніким не доведена. Однак у клініки продовжують звертатися тисячі медичних туристів, які сподіваються на чудодійне одужання.

Терапія, слід сказати, - дуже недешева. Деякі зневірені пацієнти вже витратили на лікування всі свої заощадження - але їхній стан помітно не покращився.

Про те, хто ці люди, та яким саме способом їх намагалися вилікувати від посткоронавірусного синдрому (ПКС - так тривалий ковід називають офіційно), розповідає у своїй статті редакторка відділу розслідувань Британського медичного журналу (BJM) Мадлен Девіс.

Вона нагадує, що ефективної терапії ПКС досі не існує, та й сам цей синдром вивчено дуже слабко. Відомо лише, що у деякої частини пацієнтів, які начебто одужали від ковіду, кілька симптомів інфекції переходять у хронічну фазу і тривають щонайменше 12 тижнів.

Де ваші докази?

Методика, яку пропонують клініки, сама по собі не нова і в професійному середовищі відома як аферез. Під час цієї процедури у пацієнта беруть його власну кров та за допомогою спеціальної апаратури ділять її на складові - а назад змішують уже вибірково, ніби відфільтрувавши у процесі частину вмісту.

Як зазначає автор статті, зазвичай аферез призначають лише людям з невиліковними порушеннями жирового обміну - і лише як крайній захід. Девіс попереджає: ефективність цієї операції у лікуванні тривалого ковіду науково не доведена, а ризики будь-якого хірургічного втручання в організм - очевидні.

"Аферез може супроводжуватися кровотечею, утворенням у крові згустків, при цьому в організм можна занести інфекцію, а речовини, що використовують в процесі, можуть спровокувати гостру реакцію", - пише авторка.

У статті є історії кількох зневірених пацієнтів, але найбільш докладно описаний випадок психіатра-стажера з Нідерландів Гітте Бурмісеєр, яку тривалий ковід довів до відчаю. Хронічна втома була такою, що зі спальні до кухні можна було йти кілька годин.

Щоб з'їздити на Кіпр, пройти там курс аферезу і проколоти курс вітамінів, Гітте витратила майже всі заощадження - але виснажливі симптоми хронічного ковіду так нікуди й не поділися: ні порушення свідомості, ні задишка, ні біль у грудях.

Після хвороби вона двічі намагалася повернутись до роботи, але після другої невдалої спроби вирішила звільнитися.

Як стверджує авторка статті, крім Кіпру, лікувати довгий ковід аферезом пропонують медичні установи у Німеччині, Швейцарії, Туреччині та деяких інших країнах.

"У Ліпідному центрі Північного Рейну в Німеччині цю процедуру провели тисячам пацієнтів - і стверджують, що результатами лікування задоволені, - пише Мадлен Девіс. - Аферез нібито знижує в'язкість крові та покращує її доставлення у найдрібніші кровоносні судини шляхом "видалення мікротромбів".

Однак жодних наукових досліджень, що заслуговують на довіру, - які доводять, що аферез допомагає в лікуванні ПКС - просто немає, оскільки клінічних випробувань не проводили.

Прихильники методу, своєю чергою, відзначають, що пацієнти, які страждають від тривалого ковіду, не можуть чекати завершення клінічних випробувань, фактично залишившись інвалідами, - і для багатьох пацієнтів переваги експериментальних процедур переважують можливі ризики.