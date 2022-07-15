Місце, де вирувало життя. Репортаж з місця удару по Вінниці

1 година тому

Сучасний апарат МРТ у вінницькій клініці "Нейромед" зупинився назавжди. Він стоїть посеред чорної смердливої руїни. Пряме потрапляння високоточної 1770-кілограмової російської ракети "Калібр" не залишило шансів людям, які були навколо.

Частина працівників лікарні та пацієнтів загинули. Серед них була дитина. За життя доктора Павла Ковальчука, одного з кращих дитячих неврологів України, зараз борються лікарі.

Загалом у лікарні загинули двоє адміністраторів, а двоє лікарів перебувають у важкому стані.

Росія завдала ракетний удар по центру Вінниці 14 липня. Відтоді стало відомо щонайменше про 23 загиблих, з них ідентифікували 19 людей.

Загинули в тому числі троє дітей - 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Поранення отримали 183 людини, 82 - госпіталізували, понад 30 - у важкому стані, 8 людей поки що вважають зниклими безвісти.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Кореспондентка ВВС News Україна Жана Безп'ятчук розповідає з місця подій.

"Нейромед" та перший поверх будинку побуту "Ювілейний" перетворилися на суцільне згарище. І рятувальники припускають, що саме там могли перебувати люди, з якими досі немає зв'язку.

За ніч зі згарища винесли тонни завалів, розчистили проходи, прибрали небезпеку навислих над головами бетонних плит. У "Ювілейному", цьому метушливому вулику вінницького життя, на першому поверсі залишилася чорна зяюча пустка, в якій усе ще сподіваються знайти людей.

У підвалах будинку напроти людей не знайшли - ні живих, ні мертвих. Отже, там точно ніхто не загинув. І це вже позитивна звістка посеред жорстокості війни. Цей будинок знесуть.

Долю "Ювілейного" будуть ще вирішувати. До 14 липня 2022 року в різні часи й епохи його призначення було незмінним: у ньому розміщувалися численні ательє, поліграфічні майстерні та фотостудії.

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Якби хтось запитав, де у Вінниці осердя щоденного життя й міської біганини, де таке місце, де перетинаються долі, сімейні історії, спогади про шкільні випускні, весілля, ювілеї - це "Ювілейний".

Незмінно жваве місце в середмісті, де о 10-11 годині життя не могло не вирувати. І трьома балістичними ракетами вдарили саме в нього.

Водночас у будинку офіцерів напроти готувалися до концерту співачки Роксолани. Звукорежисер з її команди Євген Коваленко загинув на місці. Решта музикантів отримали травми.

Рано-вранці в п'ятницю під розбитою вщент будівлею стояла Людмила Борачук, художній керівник народного ансамблю танцю "Вінничанка".

Завдяки щасливому збігу обставин у її колективу не було ранкової репетиції в четвер. На неї приходить 50-60 людей. Тренувальна зала її ансамблю зметена ударом. Вціліли частково кімнати з костюмами. І є надія врятувати цей скарб танцювального колективу.

"Але не всім так пощастило", - заплакала Людмила.

Міноборони Росії твердить, що у будинку офіцерів, який давно використовується як центр творчості, мало бути зібрання військових.

На місці загибелі 4-річної дівчинки Лізи - квіти та іграшки. Вона приїхала з мамою Іриною до Вінниці з Києва. Вони йшли на заняття до логопеда.

У будівлях на площі перед "Ювілейним" розташовані дитячі гуртки та різні танцювальні студії. І саме на цю локацію російська армія витратила свої сучасні дорогі балістичні ракети.

Вінничани досі шукають своїх зниклих родичів.

Ось батьки шукають молоду дівчину - Олександру Борівську. Не знайшли ніде - у жодній лікарні, жодному морзі.

Вона студентка, пішла на заняття з водіння поруч з "Ювілейним".