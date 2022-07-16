"Вона була розумна та здібна". Логопед про чотирирічну Лізу, яка загинула від обстрілу Вінниці

Сара Рейнсфорд

Кореспондент ВВС у країнах Східної Європи, Вінниця.

10 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Візок Лізи лежить на газоні перед будинком побуту "Ювілейний", зруйнованим внаслідок російського ракетного удару 14 липня

На траві перед обгорілими руїнами будинку побуту "Ювілейний" лежить на боці рожевий дитячий візочок, забруднений кров'ю. Це був візок маленької дівчинки на ім'я Ліза.

Чотирирічна Ліза - одна з трьох дітей, які загинули в четвер у результаті російського ракетного удару по центру Вінниці.

Її мати, Ірина Дмитрієва, отримала тяжкі поранення.

Підтверджено загибель 24 людей внаслідок цього удару, десятки людей, як і раніше, в лікарні.

Незадовго до ракетного удару Ірина виклала в інтернет відео. Був чудовий сонячний день, Ліза усміхалася і штовхала перед собою свій рожевий візок, вони говорили з мамою про похід до логопеда.

"А мама, вона все серце вклала. Донька була для неї сенсом життя. Вона шалено її любила, і я просто не можу уявити, яка це трагедія для сім'ї. Вона жила цією дитиною", - розповіла ВВС Валерія Король.

Автор фото, Irina Dmitrieva Підпис до фото, Мама Лізи часто виклада в інстаграмі фотографії дочки

Валерія Король керує центром для дітей зі спеціальними потребами LogoClub.

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"Дівчинка була дуже розумна, дуже здібна. Вона була дуже весела, дуже любила до нас ходити. Дуже раділа - дівчинка дуже добра", - розповідає Валерія.

У дівчинки був синдром Дауна, і в обліковому записі її мами в інстаграмі залишилося безліч фотографій, які вона стала розміщувати там незабаром після народження своєї єдиної дочки. Під першою з них стояв підпис: "Знайомтеся, це маленьке янголятко Ліза".

Того ранку Ліза, як завжди, теж пішла з мамою в LogoClub.

Клуб розташований всього за квартал від Площі Перемоги, куди влучили ракети, і співробітники центру під час звуків сирени повітряної тривоги повели дітей до укриття. Але Ліза з мамою, як і багато інших людей, залишалися на вулиці.

Коли почалася війна, вони повернулися з Києва до Вінниці з міркувань безпеки, бо місто було далеко від лінії фронту. Але сьогодні в Україні вже немає безпечних місць.

Валерія розповіла мені, що Ірина зовсім не приховувала той факт, що дівчинка має синдром Дауна. Вона хотіла, щоб люди знали, що такі діти нічим не відрізняються від нас, що вони дуже славні та добрі, каже Валерія.

Внаслідок цього ракетного удару загинули також двоє хлопчиків.

Семирічний Максим Жарій загинув разом із мамою Вікторією. Жителів їхнього села запросили у п'ятницю вийти на вулицю та проводити в останній шлях труни з їхніми тілами.

За словами української поліції, Максим із мамою були на прийомі у лікаря в медичному центрі на першому поверсі "Ювілейного". Від цієї клініки не залишилося нічого, крім стін, що обгоріли.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Медцентр у будівлі "Ювілейного" був практично повністю знищений

Ім'я ще одного загиблого восьмирічного хлопчика не називають. Він чекав на свого дядька в припаркованій машині і загинув, потрапивши під шквал вогню від вибуху.

На місці ракетного удару ще залишаються кістяки автомобілів, що вигоріли. Вибух був такої сили, що одну з машин навіть обернуло навколо колони будівлі.

Міністерство оборони Росії в п'ятницю зробило заяву щодо цього ракетного удару, в якій не йшлося про загибель дітей.

Натомість стверджувалося, що Росія використовувала "високоточні" ракети і нібито знищила українських військових та іноземних чиновників, які зібралися на засідання, де обговорювали постачання зброї.

Автор фото, LOGOCLUB CHILDREN'S CENTER Підпис до фото, За словами логопеда, з яким займалася Ліза, дівчинка була дуже мила і добра.

При цьому на місці удару не було нічого, що це могло б підтвердити.

Насправді Росія завдала удару по Дому офіцерів на Площі Перемоги. Однак, крім назви, що залишилася ще з радянських часів, у цьому будинку нічого військового немає.

Там проводяться концерти, і у четвер увечері там мало відбутися чергове шоу. Коли ракети влучили у будівлю, один із учасників групи, яка мала виступати, налаштовував звук. Він помер у лікарні від отриманих ран. Інші музиканти дістали поранення зовні будівлі.

Підпис до фото, Того вечора в Будинку офіцерів мала виступати співачка Роксолана зі своїм гуртом

За словами українських офіційних осіб, з початку розв'язаної Росією війни в Україні загинуло 352 дитини та ще сотні отримали поранення. Володимир Зеленський назвав загибель людей внаслідок цього обстрілу актом тероризму.

Мати Лізи Ірина, як і раніше, перебуває в лікарні.

"Це жахливо. Ні діти, ні їхні матері не повинні страждати і вмирати", - каже Валерія голосом, що зривається.

"Я не знаю, чи вже знає Ірина про Лізу, розповіла їй сім'я чи ні. Я сама мати, і не уявляю, як комусь можна таке повідомити, я просто не знаю, - сказала вона ВВС. - Це жахлива трагедія".