ЄС готує "золотий пакет" санкцій проти Росії за війну в Україні

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Євросоюз підготував черговий раунд санкцій проти Росії за війну в Україні. У сьомий пакет потрапить заборона імпорту російського золота. Крім того, Євросоюз прикриє частину лазівок та чіткіше пропише виняток для імпорту російського продовольства.

"Росія продовжує жорстоку війну проти України, і тому сьогодні ми пропонуємо запровадити нові санкції проти Кремля, посилити контроль за дотриманням вже чинних і продовжити їх до січня 2023 року. Москва має дорого заплатити за агресію", - сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю.

Посли країн ЄС зберуться для затвердження "золотого пакета" наступного тижня - останнього робочого перед літніми канікулами.

Новий пакет значно скромніший за попередні, якими, зокрема, запровадили ембарго на російську нафту і вугілля. Одне з джерел агентства Reuters у Єврокомісії навіть назвало його не сьомим, а "шостим з половиною".

Попередній "нафтовий пакет" погодити швидко не вийшло через непоступливу Угорщину. У результаті нафтове ембарго виявилося частковим та відстроченим на місяці.

Угорщина не вгамувалась - її керівник Віктор Орбан у п'ятницю лаявся на санкції по місцевому радіо.

"Санкції не допомагають Україні, завдають шкоди європейській економіці, і якщо так триватиме й далі, вони її доб'ють, - цитує Орбана Reuters. - Витримати таке неможливо".

А от єврокомісар з питань енергетики Марош Шефчович переконаний, що ЄС витримає.

"Я ніколи не бачив такої єдності серед країн-членів союзу. Нехай нам дуже важко, але ми не зупинимося, тому що важче зараз українцям, які виборюють свою свободу", - сказав він.

Посилення й послаблення

У сьомому пакеті санкцій, окрім заборони на імпорт золота, зокрема через треті країни, розширять список осіб, яких ЄС вважає посібниками Володимира Путіна у вбивстві українців, знищенні та захопленні їхньої країни.

Автор фото, Reuters

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Крім того, ЄС посилить частину заборон на постачання до Росії продукції подвійного призначення, зокрема, обладнання та нафтохімію, а от виняток із санкцій проти російського торговельного флоту уточнить, повідомила у п'ятницю Єврокомісія.

Росія і деякі країни Африки звинувачують Захід у тому, що санкції посилили продовольчу кризу у світі. ЄС відкидає ці звинувачення й зазначає, що заборона російським суднам заходити у європейські порти ніколи не поширювалася на зерно та продовольство. Однак деякі трейдери відмовлялися приймати вантажі від перевізників, афілійованих з російськими держкомпаніями, що потрапили під санкції, і тепер ЄС уточнить, що це теж дозволено.

Водночас для танкерного флоту санкції посилять, щоб прикрити лазівку в колишньому ембарго, яка дозволяла їм перевалювати вантажі в море біля самого кордону порту, не заходячи в нього.

Заборона на надання Росії хмарних сервісів у сьомий пакет не потрапить, оскільки ЄС хоче синхронізувати його з Британією і США, в юрисдикції яких перебувають всі гіганти цього сектора, повідомило у п'ятницю агентство Reuters.

Захід намагається координувати санкційний тиск на Кремль ще з 2014 року, після першого нападу на Україну, коли Росія анексувала Крим та організувала збройний конфлікт на Донбасі. Перед лютневим вторгненням розвинений демократичний світ перейшов від стримування до економічного наступу у спробі підірвати здатність Кремля фінансувати агресію.

Європа опинилася в санкційних аутсайдерах - більшість її союзників рішучіше рвуть зв'язки з Росією.

Так, США, Велика Британія, Японія та Канада оголосили про відмову від купівлі золота в Росії ще наприкінці червня на зустрічі "Великої сімки". Європейські члени G7 - Німеччина, Франція та Італія - компанію їм тоді не склали.

З двох основних причин. По-перше, Європа відстає від союзників, оскільки ЄС - найбільший і найближчий торговельний партнер Росії, і розрив давніх відносин з нею дорого коштує європейцям. А по-друге, в ЄС запровадження санкцій мають схвалити усі 27 країн (і скасувати їх не вийде, якщо будуть незгодні).

Санкції розраховані на роки. Економіка Росії останні десятиліття розвивалася у тісному сплетенні із Заходом, на західних технологіях, кредитах та інвестиціях. Цілком замістити їх неможливо, до того ж Росія втрачає й найбагатшого покупця її основного товару - енергоресурсів.

Кремль вважає санкції спробою поставити Росію на коліна та відповідає контрзаходами. Його головна зброя - природний газ.

Лише за останні два місяці "Газпром" скоротив постачання до Європи майже на 70% до історично низьких показників, а ціни на газ до ЄС за останній рік зросли у сім разів, через що гальмує європейська економіка, розганяється інфляція та падають прибутки населення.