Без "лайків" і "шерів". Чому кнопкові телефони знову в моді

Сюзанна Берн

Бізнес-оглядачка

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Nokia 3310 - справжня легенда, один з найпопулярніших телефонів свого часу. Він розійшовся тиражем 126 млн штук, ставши одним з найбільш продаваних кнопкових мобільних телефонів в історії

17-річна Робін Вест - біла ворона серед однолітків - у неї немає смартфона.

Замість того, щоб цілий день гортати TikTok й Instagram, вона користується так званим "кнопковиком".

Це - прості телефони з дуже обмеженим функціоналом, у порівнянні з iPhone. Користувач може здійснювати і приймати дзвінки та SMS-повідомлення. І, якщо пощастить, слухати радіо і робити найпростіші фото, але без під'єднання до інтернету чи мобільних застосунків.

Ці пристрої схожі на одні з перших телефонів, які люди купували ще наприкінці 90-х років.

Автор фото, Getty Images

Рішення Вест відмовитись від смартфона два роки тому було спонтанним. Привабила низька ціна "кнопковика" - трохи більш як 9 доларів. А оскільки він не має функцій смартфона, зникли й чималі щомісячні рахунки за інтернет.

"Поки я не перейшла на звичайний кнопковий телефон, не помічала, наскільки сильно смартфон заволодів моїм життям, - каже вона. - Я була підписана на купу соцмереж і не встигала продуктивно працювати, адже постійно сиділа в телефоні".

Дівчина не думає, що колись повернеться до смартфона.

"Я задоволена своїм "кнопковиком", він мене не обмежує. Я стала активнішою і більш продуктивною".

Автор фото, Robin West Підпис до фото, Робін Вест каже, що друзі не розуміють її вибір і постійно запитують, коли вона купить новий смартфон

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Прості кнопкові телефони дійсно переживають відродження. Як свідчить звіт дослідницької компанії SEMrush, пошукові запити Google про них збільшилися на 89% у період з 2018 до 2021 року.

І хоча дані про їх продажі знайти важко, в одному зі звітів вказано, що тогорічні світові закупівлі простих кнопкових телефонів мали сягнути мільярда одиниць проти 400 мільйонів у 2019 році.

Згідно з дослідженням бухгалтерської групи Deloitte за 2021 рік, кожен десятий користувач мобільних телефонів у Британії віддає перевагу звичайному кнопковому гаджету.

"Схоже, мода, ностальгія та поява їх у відеороликах TikTok зіграли свою роль, - каже Ернест Доку, експерт з мобільних пристроїв сайту Uswitch.com. - У багатьох з нас першим мобільним був "кнопковик", тому цілком природно, що ми відчуваємо ностальгію".

Доку каже, що саме перезапуск у 2017 році легендарної Nokia 3310, що вперше з'явилася на ринку у 2000 році, викликав своєрідний ренесанс. "Nokia просувала 3310 як доступну альтернативу високотехнологічним мобільним гаджетам".

Він додає, що хоча ці телефони не можуть конкурувати з останніми моделями преміумкласу Apple і Samsung, коли йдеться про продуктивність чи функціональність, "вони можуть перевершити їх у таких важливих сферах, як час автономної роботи та довговічність".

П'ять років тому психолог Пшемек Олейничак поміняв свій смартфон на Nokia 3310, спочатку через потужніший акумулятор. Однак невдовзі зрозумів, що є й інші переваги.

Автор фото, Przemek Olejniczak Підпис до фото, Пшемек Олейничак зізнається, що відмова від смартфона далася йому нелегко

"Раніше я завжди був приклеєний до телефона, перевіряв все й усіх, переглядав фейсбук-стрічку, новини або інші матеріали, які мені зовсім не потрібні", - каже він.

"Тепер у мене більше часу для сім'ї й самого себе. Величезною перевагою є те, що я більше не залежу від "лайків", "шерів", коментів та необхідності описувати своє життя іншим людям. Тепер у мене більше особистого простору".

При цьому Олейничак, що мешкає у польському місті Лодзь, визнає, що перехід був нелегким. "Раніше я перевіряв на своєму смартфоні все - приміром, автобуси й ресторани [під час подорожі]. Тепер це неможливо, тому я навчився робити все це заздалегідь вдома. Я до цього вже звик".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як соцмережі садять нас "на голку"

Одним з виробників кнопкових телефонів є нью-йоркська компанія Light Phone. Її телефони мають трохи ширший функціонал. Вони дозволяють користувачам слухати музику й подкасти, а також під'єднуватись через Bluetooth до навушників.

Однак компанія обіцяє, що на її телефонах "ніколи не буде соцмереж, клікбейтних новин, електронної пошти, інтернет-браузера чи нескінченних стрічок соцмереж".

Автор фото, Light Phone Підпис до фото, Продажі кнопкових телефонів Light Phone різко зросли

Компанія заявляє, що у 2021 році вона мала найкращі фінансові показники, а продажі зросли на 150% у порівнянні з 2020 роком. І це попри те, що їхні телефони є дорогими для апаратів такого класу — ціни стартують від 99 доларів.

Співзасновник Light Phone Кайвей Тан каже, що пристрій спочатку створювали як додатковий телефон для людей, що хочуть відпочити від свого смартфона, наприклад, на вихідні, але тепер половина клієнтів компанії використовують його як основний пристрій.

Автор фото, Kaiwei Tang Підпис до фото, Смартфони надто міцно увійшли в наше життя, жартує Кайвей Тан

"Якби інопланетяни прилетіли на Землю, вони б вирішили, що мобільні телефони - це вищі істоти, що контролюють людину, - каже він. - І далі буде лише гірше. Користувачі розуміють, що щось не так, тому ми хочемо запропонувати альтернативу".

Як не дивно, основні клієнти компанії - це люди віком від 25 до 35 років, каже Танг. За його словами, він очікував, що покупці будуть значно старшими.

Експертка у галузі технологій, професорка Оксфордського університету Сандра Вахтер каже, що цілком зрозуміло, що деякі з нас шукають простіші мобільні телефони.

"Є всі підстави вважати, що дзвінки і SMS-повідомлення є нині побічною функцією телефонів, - пояснює вона. - Ваш смартфон - це розважальний центр, генератор новин, навігаційна система, щоденник, словник та гаманець".

Вона додає, що смартфони завжди "хочуть захопити вашу увагу", постійно турбуючи вас повідомленнями, оновленнями та новинами. "Це може тримати вас у напрузі, може перевантажувати - і навіть збуджувати".

Автор фото, Sandra Wachter Підпис до фото, Хоч люди цінують смартфон як свого постійного супутника та помічника, деякі почуваються перевантаженими, каже Сандра Вахтер

"Зрозуміло, що деякі з нас зараз шукають простіші технології, і вважають, що кнопкові телефони можуть повернути простіші часи, - додає професорка Вахтер. - З'явиться більше часу для того, щоб повністю зосередитись на одному завданні й займатися ним більш цілеспрямовано. Це може навіть заспокоїти людей. Дослідження показали, що надмірна кількість інформації може призвести до стресу й депресії".

Робін Вест каже, що багато людей збентежені її вибором мобільного. "Усі думають, що це лише тимчасове рішення. І запитують: то коли в тебе буде смартфон? Ти купиш його цього тижня?"

Додатковий репортаж редактора серії New Tech Economy Вілла Смейла.