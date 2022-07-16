Комбатанти, найманці, добровольці. Хто це і яка між ними різниця?

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма суд у самопроголошеній "ДНР" засудив до страти

Москва стверджує, що на боці Києва незаконно воюють тисячі "іноземних найманців". На Заході тих самих людей вважають законними "комбатантами". У Росії найманство заборонене, але приватні військові компанії відкрито вербують і відправляють в Україну "добровольців".

ВВС пояснює, як відрізнити найманця від комбатанта, та чи можна карати полонених лише за те, що вони брали участь у війні.

Президент України Володимир Зеленський після початку війни наказав сформувати Міжнародний легіон - офіційний підрозділ збройних сил країни. Президент Росії Володимир Путін ще у 2017 році дозволив відправляти іноземців-контрактників за межі Росії, а після вторгнення в Україну доручив міноборони переправляти до зони бойових дій добровольців з Близького Сходу.

В Росії та Україні законодавство дозволяє брати іноземців на військову службу. Умови зарахування до російської армії є на сайті міноборони, до української армії - на сайті МЗС.

Скільки іноземців й добровольців-росіян воюють на боці Росії в Україні - невідомо. До Міжнародного легіону України, за даними її генштабу, подалися близько 20 тисяч осіб. Російські військові стверджують, що втричі менше.

Чи законно ці люди беруть участь у війні з погляду міжнародного права і як з ними мають поводитися? ВВС поговорила про це з експертом з міжнародного права, співробітником Данського національного дослідницького центру міжнародних судів Копенгагенського університету Глібом Богушем.

Хто такі комбатанти

Комбатант у перекладі з французької - "той, що воює". У міжнародному збройному конфлікті - як у війні Росії з Україною - це люди, які належать до збройних сил держав, що перебувають у стані війни.

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Такі люди, згідно з протоколом 1977 року до Женевських конвенцій, воюють законно - за умови, що вони перебувають під "відповідальним командуванням" (підпорядковуються державі й несуть відповідальність перед нею), мають відомі емблеми родів військ та служб збройних сил, відкрито носять зброю й дотримуються законів і звичаїв війни.

Головний привілей комбатантів - їх не можна покарати лише за участь у бойових діях, пояснює Богуш. Якщо вони порушують закони та звичаї війни, а також інші норми міжнародного права, їх можуть судити за конкретні воєнні злочини.

Ці правила забороняють, зокрема, атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища й житла, грабувати та мародерити. Комбатанти повинні воювати з комбатантами, насильство, вбивство і навіть "зайва чи надмірна" шкода цивільному населенню заборонені.

Крім військовослужбовців, до складу збройних сил держави, що воює, можуть входити й нерегулярні підрозділи ополченців, учасників добровольчих формувань. Якщо держава визнає їх частиною своїх збройних сил, їх також вважають комбатантами. Якщо такі групи (парамілітарні утворення) воюють "у відриві" від армії - це не комбатанти, каже експерт.

Заступник голови МВС України Євген Єнін розповідав, що організацією в'їзду іноземців до країни займаються працівники прикордонної та міграційної служб України, а далі ними опікується міноборони: вони підписують контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання, і в майбутньому можуть претендувати на українське громадянство.

МЗС та міноборони Росії це не спростовують, але заявляють, що в Україну для участі у бойових діях прибувають "іноземні найманці". Вони, за версією російських чиновників, не є комбатантами, і "найкраще, що на них чекає у разі захоплення живими, - це судовий процес й максимальні терміни ув'язнення".

Хто такі найманці

Найманці, згідно з Женевськими конвенціями, беруть участь у збройному конфлікті незаконно, і їх можна судити за сам факт такої участі. Вони - не громадяни і не військовослужбовці воюючої держави, і це їхня головна відмінність від комбатантів.

"Ставлення до найманства у світі - негативне, але міжнародне право визначає його вузько, і сенс не в забороні іноземцям служити в армії іншої країни, а в тому, щоб мінімізувати участь у бойових діях людей, абсолютно далеких від конфлікту", - каже Богуш. На його думку, цей принцип - важливіший у громадянських війнах та внутрішніх конфліктах, ніж у класичному міжнародному конфлікті в Україні.

Довести факт найманства в такому конфлікті - дуже складно, але в заявах Росії все "перевернуто з ніг на голову", вважає експерт: "Це пропагандистська спроба затаврувати й спотворити роль учасників бойових дій, поставити їх поза законом".

При цьому в Женевських конвенціях є чіткі критерії, за якими можна визначити найманця, переконалася ВВС.

По-перше, це іноземець, який воює на території держави, де він не живе, й завербований спеціально для участі у збройному конфлікті. Така умова відразу виключає з категорії найманців трьох відомих військовополонених - британців Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма, яких Росія передала самопроголошеній "ДНР" і дозволила засудити до страти - хоча вони мешкали в Україні й вступили до лав армії ще до війни, а один з них мав українське громадянство.

Британець Ендрю Гілл, якого влада "ДНР" звинуватила у найманстві в липні, також переїхав до України і вступив до морської піхоти до війни - у 2018 році.

Інша ключова умова полягає у тому, що найманець воює у відриві від регулярних військ, не належить до їхнього особового складу. Це означає, що іноземці, які вступили до Міжнародного легіону та воювали у складі полку "Азов", теж не можуть вважатися найманцями.

За цими двома критеріями видно, що військовополонені іноземці, яких російська влада називає найманцями, насправді - комбатанти.

"У Міжнародному легіоні воюють не найманці, а контрактники - це структурний підрозділ збройних сил України. Статус комбатанта для них презюмується, і доводити це не потрібно", - підтвердив ВВС Богуш.

Ще менше схожі на найманців, всупереч заявам влади і навіть "омбудсмена" самопроголошеної "ДНР", британські волонтери Ділан Гілі та Пол Урі, який помер у полоні. Як стверджують у неурядовій організації Presidium Network (допомагає жителям України, що страждають від війни), вони займалися гуманітарною роботою й були затримані на блокпосту, коли їхали евакуювати українську родину.

Однак Слідчий комітет Росії розслідує справи іноземців, зокрема військовополонених, які служили у збройних силах України, саме за статтею 359 КК РФ "Найманство".

Найманець дорожчий за комбатанта

Ще одна важлива ознака найманства - мотивація. Найманець воює в чужій країні з метою наживи, а не з політичних, ідеологічних чи релігійних причин. Крім того, потрібно довести, що сума винагороди, яку виплатили або обіцяли виплатити від імені держави добровольцю, була суттєво вищою, ніж у "комбатантів такого ж рангу й функцій, що входять до особового складу збройних сил цієї сторони".

Юрист Дам'єн Магру з Міжнародного легіону, що працював до війни в Києві в юридичній фірмі Asters, стверджував, що легіонери отримують таку саму зарплату, як і українські військові. А бійці білоруського спротиву воюють проти "путінської агресії" безплатно.

Своєю чергою сирійські добровольці збиралися їхати в Україну воювати на боці Росії "буквально заради шматка хліба", розповідав співрозмовник Арабської служби ВВС. На сторінці вербувальників у фейсбуку їм пропонували їхати в Україну за 1500 євро на місяць - менше, ніж влада пропонує контрактникам у Росії. Чи воюють в Україні сирійські бійці - невідомо, визнати їх найманцями за цим критерієм теж не можна.

"Можливо, є іноземці, які воюють в Україні, бо їм хтось заплатив, - не виключає Богуш. - Але поки що це - припущення. Встановити це може компетентний суд".

У Росії з 2014 року порушили кілька десятків справ щодо найманства росіян у Сирії та Україні, дізналася ВВС. Суди засуджували їх на строк від 2,5 до 7 років. Найманцями переважно визнавали (й заочно також) добровольців у складі "Азова". Причому матеріальна вигода у цих справах "не виступала ключовим стимулом", йдеться в російській довідці для Ради ООН з прав людини. Експерти ще у 2015 році зазначали, що з погляду російського законодавства, логічніше було переслідувати за найманство не бійців узаконеного Україною "Азова", а сепаратистів Донбасу.

Добровольці у "сірій зоні"

Найскладніше визначити правовий статус росіян, яких відправляють на війну в Україні приватні військові компанії чи російські націоналістичні рухи.

Вони - громадяни Росії, на боці якої воюють, і юридично - не найманці, пояснює Богуш. Але й привілеї комбатантів, за його словами, їм найімовірніше не належать - оскільки даних про те, що російські закони чи акти визнають їх членами збройних сил, немає.

За словами експерта, у міжнародному праві те, що пов'язане з ПВК, поки що залишається "сірою зоною", і чіткої відповіді на запитання, чи легітимна їхня участь у бойових діях, немає. Оцінка суду у такому разі залежить від багатьох факторів, зазначає юрист. При цьому він підкреслює, що невизначеність статусу не позбавляє бойовика, що потрапив у полон, захисту міжнародного гуманітарного права - права на справедливий суд, заборону катувань та жорстокого поводження.

Навіщо військовополоненому статус

Якщо комбатант потрапляє в полон до ворога, міжнародне право наділяє його статусом військовополоненого. При цьому він зберігає імунітет від покарання за участь у війні.

Міноборони Росії ще на початку березня попереджало, що у "найманців", що воюють в Україні, не буде статусу військовополонених, і на них чекає "кримінальна відповідальність". У липні терміни за статтею КК РФ про найманство подвоїли - ув'язнити можуть на 7-15 років.

Але в протоколі до Женевських конвенцій вказано, що статус військовополоненого, що передбачає "більш гуманне ставлення", гарантують кожному, хто на нього претендує, - а якщо є сумніви у тому, чи має людина на нього право, її вважають військовополоненим до рішення суду щодо цього питання. При цьому обвинувачений у воєнних злочинах має право вимагати, щоб суд спочатку ухвалив рішення про те, чи є він військовополоненим.

Суд може визнати, що людина не має права на статус військовополоненого - наприклад, приховувала, що носить зброю й видавала себе за цивільну особу, або була найманцем. Але й без привілеїв статусу військовополоненого учасник збройного конфлікту залишається під захистом міжнародного гуманітарного права. Йому гарантовані гуманне ставлення, повага та право на справедливий судовий розгляд.

"Вбивство, насильство, тортури, наруга, образи, як і погрози вчиняти всі ці дії щодо полонених, - заборонені", - пояснює Богуш. Навіть заяви про можливу страту іноземців на Донбасі, за його словами, є погрозою вбивством військовополонених, що порушує закони і звичаї війни, заборону тортур і жорстокого поводження.

У конвенції також вказано, що будь-яка людина, що перебуває в полоні, якщо її не затримали як шпигуна, має право на зв'язок із зовнішнім світом.

Чи законно відправляти військовополонених до колонії та СІЗО

Ні. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими вимагає розміщувати їх у спеціальних таборах для військовополонених далеко від зони бойових дій та у суворо регламентованих умовах. Конвенція також встановлює правила судового переслідування таких осіб й забороняє утримувати їх у СІЗО та виправних колоніях без рішення суду.

Однак більшість військовополонених - захисників "Азовсталі" у Маріуполі відправили до виправної колонії у селі Оленівка під Донецьком. Ще близько 90 людей вивезли до Росії й ув'язнили у СІЗО-2 у Таганрозі, причому членів громадської наглядової комісії до них не допускали. До Росії етапували ще понад тисячу військовополонених, де, за даними російського державного інформагентства "ТАСС", "з ними щільно працюють правоохоронні органи".

За даними російського видання "Коммерсант", обрати запобіжний захід тисячам військовополонених з "Азовсталі" в російських судах було складно, тому російські слідчі допитували їх "як свідків", а рішення про їх арешт перед відправленням до колонії ухвалювали "прокурори ДНР і ЛНР".

Запитання викликає й утримання російських військовополонених в Україні. Верховна Рада ще в березні дозволила розміщувати військовополонених у виділених для них ділянках у колоніях та СІЗО, посилаючись на неможливість їхнього доправлення до спеціальних таборів.

На думку Богуша, практика утримання військовополонених у СІЗО, навіть за умови їхнього окремого від інших ув'язнених утримання, виглядає сумнівною: "Військовий полон принципово відрізняється від утримання під вартою, яке можливе лише за рішенням суду. І вже точно несумісне з нормами міжнародного гуманітарного права розміщення військовополонених у виправних колоніях - місцях відбування покарання у вигляді позбавлення волі".

Це, за словами експерта, фактично означає покарання військовополонених за їхню участь у бойових діях, що напряму заборонене міжнародним гуманітарним правом.