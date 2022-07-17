У Греції розбився український літак зі зброєю. Що відомо про жертви і вантаж

Олег Черниш

BBC News Україна

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Уламки українського літака Ан-12 в Греції біля міста Кавала

Вантажний літак Ан-12, що належав українській транспортній компанії, розбився на території Греції. На його борту був вантаж боєприпасів чи зброї.

За офіційними даними, вантаж зброї не прямував до України і не має до неї жодного стосунку.

ВВС News Україна зібрала все, що відомо на цей момент.

Грецький телеканал ERT ввечері 16 липня повідомив, що біля міста Кавала, що на півночі Греції, близько 23:00 розбився український літак Ан-12. Він здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

Управління цивільної авіації Греції отримало повідомлення про проблему з одним із двигунів літака, який попросив дозволу на термінову посадку. Екіпажу запропонували сісти в аеропорту міст Салоніки або Кавала. Літак попрямував до останнього, але перед посадкою втратив зв'язок.

Він впав за 40 кілометрів на захід від аеропорту Кавали. Усі восьмеро членів екіпажу - громадяни України - загинули. На борту Ан-12 був "небезпечний вантаж", який вибухав ще тривалий час після падіння літака.

Чому він впав?

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію про падіння літака. Речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що Ан-12 перевозив "небезпечний вантаж" за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України.

"Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів", - заявили в МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створили оперативний штаб.

На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції задля з'ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння.

Відкрита "гаряча лінія" МЗС України для родичів постраждалих +38 044 238 1588.

Інформацію про відмову двигуна як причину катастрофи підтверджують і в компанії-авіаперевізнику "Меридіан".

Очільник компанії Денис Богданович заявив ВВС News Україна, що виключає версію теракту.

"Попередньо, це - технічна несправність. Версію терористичної атаки ми виключаємо", - сказав він.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вибухи на місці падіння літака

Небезпечний вантаж

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Українська і грецька сторони називають вантаж, який перевозив Ан-12, "небезпечним".

За даними грецького телеканалу ERT, деякі очевидці чули чисельні вибухи незабаром після падіння літака. Після цього в сусідніх населених пунктах зникло світло. Територію на 500 метрів від місця катастрофи огородили.

Також жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути "небезпечні для здоров'я речовини".

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович на брифінгу заявив, що український літак вилетів з сербського містечка Ніша 16 липня близько 20:40 і перевозив боєприпаси в Бангладеш. Рейс мав маршрут з технічними посадками в Аммані та Ер-Ріяді.

За його словами, літак перевозив 11,5 тонн продукції підприємства сербської оборонної компанії Valir. Вона виготовляє мінометні міни, авіабомби, гранати і інші боєприпаси. Замовником було міністерство оборони Бангладеш.

Сербський міністр Стефанович спростовує інформацію, що начебто ці боєприпаси насправді планувалось контрабандою доставити в Україну через треті країни. Слід зазначити, що в 2019 році в ЗМІ з'явилась інформація, що Збройні сили України отримали 60-мм міни сербського виробництва.

Це викликало скандал, оскільки сербську владу прийнято вважати проросійською. Водночас президент Сербії Александр Вучіч наголосив, що боєприпаси постачались в Польщу, а не в Україну.

Голова авіакомпанії "Меридіан" каже, що політ Ан-12 був "звичайним комерційним рейсом".

"Він не мав відношення ні до України, ні до Росії", - запевняє він.

Автор фото, "Meridian" Підпис до фото, Компанія-перевізник використовує тільки літаки Ан-12. Вони були розроблені 70 років тому

Кому належав літак?

Компанія "Меридіан" зареєстрована 19 років тому в київському передмісті Вишневому. Її очільник - громадянин України Денис Олександрович Богданович.

Компанія, як вказано на її сайті, надає послуги з авіаційних пасажирських і вантажних перевезень. В її парку три літаки Ан-12. Вона є однією з перших приватних авіакомпаній в Україні, яка отримала міжнародний статус шляхом реєстрації в ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації).

За час роботи авіакомпанія освоїла 10 типів повітряних суден. Наразі авіакомпанія експлуатує лише літаки Ан-12. Це літаки, розроблені на заводі "Антонова" в Києві ще в 1950-х роках. Вони можуть перевозити вантаж вагою до 20 тонн.

Авіакомпанія здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями на перевезення гуманітарних вантажів.

"Меридіан" також заявляє, що тісно співпрацює з ООН і НАТО щодо доставки термінових вантажів, у тому числі військових і подвійного призначення.