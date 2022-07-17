Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді

39 хвилин(и) тому

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Затримання Олега Кулініча правоохоронцями

Державне бюро розслідувань заявило про затримання колишнього очільника одного з обласних управлінь СБУ. Його підозрюють в держзраді і роботі на Росію.

За даними ВВС News Україна, мова йде про Олега Кулініча. Він до березня цього року очолював управління СБУ по АР Крим, яке після російської анексії півострова дислокувалось в Херсоні.

На цій посаді чиновник пропрацював майже півтора року.

В чому підозрюють?

Державне бюро розслідувань заявляє, що встановлено факти співпраці Кулініча з представниками спецслужб РФ. Ця інформація начебто підтвердилася і проведеними експертизами.

"Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - повідомили в бюро.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, ДБР заявляє, що ексочільник управління СБУ працював на Росію

Кулініч отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Йому загрожує до 15 років за гратами.

Водночас Служба безпеки України розповсюдила пресреліз, в якому зазначено, що інформація про співпрацю Кулініча з РФ ще "потребує перевірки". Процесуальне керівництво по даній справі здійснює офіс генерального прокурора.

Проблеми в СБУ

"Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який завдає шкоди державній безпеці України", - сказано в заяві спецслужби.

Про проблему "зрадників серед співробітників СБУ" заявляв і президент України Володимир Зеленський. В своїй заяві 1 квітня він повідомив про позбавлення звань деяких керівників відомства.

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - заявив голова держави.

Крім того, 29 травня Зеленський звільнив очільника харківського управління СБУ Романа Дудіна. Причина - він начебто "не працював на захист міста від російської агресії".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Після російського вторгнення в СБУ звільнили низку керівників через підозру в держзраді. ЗМІ почали говорити про перспективу звільнення очільника спецслужби Івана Баканова - друга дитинства Володимира Зеленського

Щодо керівника спецслужби Івана Баканова, який займає свою посаду вже більше трьох років, то в червні американське видання Politico заявило, що він теж може позбутися свого крісла.

За даними джерел видання, Зеленський зараз прагне замінити голову СБУ після низки невдач і втрати Херсона.

Щоправда, сам голова держави публічно такі наміри спростовує. "Якби я хотів його (Баканова, - Ред.) звільнити, то вже звільнив би", - заявив президент журналістам 27 червня.

Хто такий Кулініч?

Затриманий за підозрою в роботі на РФ Олег Кулініч має доволі побіжне відношення до СБУ.

На посаду очільника кримського управління спецслужби він потрапив лише 21 жовтня 2020 року. Був призначений указом Зеленського. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.

Народився Кулініч в 1969 році в місті Сміла на Черкащині. В 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.

Автор фото, unian Підпис до фото, Олег Кулініч на посаді голови Державного земельного комітету, 2009 рік.

На початку 2000-х він працював заступником державного секретаря міністерства палива і енергетики. На цю посаду його призначив президент Леонід Кучма.

Згодом в 2008-2009 роках Кулініч очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішній прем'єр Юлія Тимошенко.

За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віцепрезидентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.

Служба безпеки України 24 червня заявила, що підозрює Деркача в роботі на російську розвідку. Він, за твердженням правоохоронців, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України під час російського вторгнення.