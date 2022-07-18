Аномальна спека в Європі: лісові пожежі, температурні рекорди та "ескімо" для тварин

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Пожежі навколо міста Ландіра у Новій Аквітанії все ще поширюються

Екстремально спекотна погода встановилася в Європі, температури б'ють рекорди, аномальна спека спричинила смерть сотень людей, люди змушені втекти від лісових пожеж.

Франція

На південному заході Франції довелося евакуювати понад 14 тисяч людей. У департаменті Жиронда, популярному серед туристів, влада вирішила вивезти з кемпінгів навіть охоронців. Самі туристи поїхали кількома днями раніше.

Другий за серйозністю, так званий, "помаранчевий" рівень небезпеки вже оголошений у 38 із 96 французьких регіонів.

Регіональний уряд Жирони заявив, що "ситуація залишається дуже несприятливою", головним чином, через поривчасті вітри, які переносять вогонь на раніше незаймані ділянки.

Місцева влада також каже, що робить все можливе для того, щоб врятувати людей і обмежити поширення пожежі, але поки не знає, коли ж ситуація може бути взята під контроль.

Підпис до фото, Манон Жаккар довелося евакуювати кілька днів тому. Поки що вона залишається у спеціально обладнаному центрі та не може повернутися додому

27-річна Манон Жаккар, мешканка охопленої пожежами Жирони, назвала пожежу "апокаліптичною". "Все сталося так швидко, - сказала вона BBC, - пожежа була просто гігантською".

За даними влади, ситуація в комуні Ла-Тест-дю-Бюш на заході департаменту погіршується. За повідомленнями вогонь вже досяг моря і став поширюватися на південь. Місцевих жителів попередили, що вони мають бути дуже обережними.

Наразі пожежа у Жиронді охопила понад 100 кв. км, а десять із половиною тисяч гектарів уже вигоріли.

Іспанія

Автор фото, Ashley Baker Підпис до фото, Південна Іспанія. Пожежі на пагорбах Міхас зовсім поряд із будинками для туристів

В іспанському муніципалітеті Міхас понад три тисячі людей покинули свої будинки, рятуючись від пожеж в однойменних пагорбах, щоправда, декому вдалося потім повернутися. Міхас розташований неподалік популярної у туристів Малаги і сам є популярним місцем відпочинку.

Еллен, яка живе в цьому районі, розповіла агентству Рейтер, що часу на збори у них не було: "Ми просто взяли кілька речей першої необхідності та просто побігли, на цей час на вулицях вже було купа народу, все було в русі, було багато машин швидкої допомоги та пожежних".

Лісові пожежі спалахнули і в інших районах Іспанії: у провінціях Кастилія-і-Леон, Галісія та Естремадура.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежні вертольоти, які забирають морську воду, постійно курсують між морем та горами

Відпочивальники на курорті Торремолінос могли з пляжу бачити великі клуби диму, які підіймалися над прилеглими пагорбами, а також пожежні гелікоптери, які весь час курсували між пагорбами та узбережжям, набираючи морську воду та скидаючи її на палаючі ліси.

Середземноморська спека

В Італії уряд оголосив надзвичайний стан у висохлій долині По, найдовшій річці країни, яка через спеку в деяких місцях перетворилася буквально на струмок.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Муніципалітет Баян у Португалії охоплений найсильнішими пожежами з 2017 року

У Португалії цього року пожежі вже знищили 30 тисяч гектарів лісів, переважно на півночі країни. Це найбільша шкода від пожеж з літа 2017 року. Тоді в них загинуло понад 100 людей.

Втім, серйозна ситуація склалася по всьому Середземномор'ю, від Марокко на заході, чи то Криту на сході.

У Марокко влада наказала понад 1300 жителям терміново евакуюватися і направила додаткових пожежників для боротьби з вогнем у лісах на півночі країни, в провінції Лараш.

На Криті пожежники продовжують гасити пожежі на північному узбережжі острова навколо міста Ретімнон, хоча у суботу влада сказала, що вогонь, хоча б частково, локалізований.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Синоптики кажуть, що аномальна спека у Середземномор'ї спричинена зоною струменевої течії над Антлантикою, яка нагнітає гарячі води на Європу, як вентилятор

Лісові пожежі спалахнули також у деяких місцях на південному заході Туреччини та на Адріатичному узбережжі Хорватії, біля курортних міст Задар та Шибеник, хоча зараз вони не є такими небезпечними, щоб організовувати великомасштабну евакуацію.

Спека небезпечна сама по собі, навіть без пожеж

Занадто високі температури самі по собі можуть бути небезпечними для здоров'я, навіть без пожеж. Періоди аномальної спеки підвищують ризик теплового удару та нещасних випадків.

Найчастіше нещасні випадки трапляються на воді. Кількість людей, що вирушають до моря, річок і озер в спеку істотно зростає, і далеко не всі з них дотримуються навіть найелементарніших заходів безпеки, від чого зростає кількість потонулих.

Найбільш уразливими до аномально високих температур є маленькі діти та люди похилого віку, хоча спека небезпечна і для тих, хто перебуває в хорошій фізичній формі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лісова пожежа в Галісії на північному заході Іспанії. Поки що вона не дуже сильна, але ситуація може змінитися будь-якої миті

Наприклад, за даними мадридського Університету Карлоса III, який щодня реєструє смертельні випадки, пов'язані зі спекою, з 10 по 15 липня високі температури у тій чи іншій формі призвели до смерті 360 людей. За попередні шість днів їх було 27.

Смерть від теплового удару одного із двірників Мадрида призвела до того, що мерія іспанської столиці дозволила прибиральникам вулиць працювати вечорами.

Уряд Франції вжив додаткових заходів для захисту від спеки людей у ​​будинках для людей похилого віку та бездомних. У 2003 році влада країни виявилася не готовою до захисту вразливих верств населення, внаслідок чого загинули майже 15 тисяч осіб.

Що відбувається у Британії

Екстремальна спека також може пошкодити інфраструктуру, наприклад, розплавити дорожнє покриття та деформувати залізничні колії.

Підпис до фото, В Англії залізничні робітники фарбують білою фарбою рейки, щоб відбивати тепло. Температура за 40 градусів може вивести з ладу і залізниці, лінії електропередач, і мобільний зв'язок

Метеорологічна служба Британії випустила "червоне", найсерйозніше попередження про небезпеку, пов'язану зі спекою. Воно поширюється, головним чином, на південний схід країни та район великого Лондона.

Синоптики припускають, що у понеділок-вівторок температури можуть досягти 41 градусів за Цельсієм.

У попередженні йдеться про те, що несприятливі наслідки для здоров'я загрожують усьому населенню, а не лише його найбільш уразливій частині. Громадян закликають не викликати швидку допомогу без нагальної потреби і, за можливості, змінювати методи роботи та розпорядок дня.

Також не виключено "вихід з ладу чутливих до тепла систем та обладнання, що може призвести до локального відключення електроенергії та інших важливих послуг, таких як водопостачання або мобільний зв'язок".

Автор фото, MoD / Crown copyright Підпис до фото, Один із кавалеристів Її Величності поливає водою коня, щоб він не надто страждав від спеки

Для боротьби зі спекою та відповідними проблемами вживаються досить несподівані заходи. Наприклад, кілька місцевих рад випустили на дороги спеціальні машини, які взимку розкидають пісок на зледенілий асфальт. У сильну спеку вони посипають поверхні кам'яною крихтою, щоб запобігти розм'якшенню асфальту.

Підпис до фото, Міст Хаммерсміт, "обгорнутий" фольгою. Не надто естетично, але для порятунку одного з найстаріших підвісних мостів у Європі всі заходи хороші

Ланцюги мосту Хаммерсміт у Лондоні були вкриті срібною ізоляційною фольгою, щоб відбивати сонце і запобігти їхньому перегріву.

Ланцюги, прикріплені до русла річки, регулюються таким чином, щоб у літню пору їх температура не перевищувала 13 градусів Цельсія. Якщо з якихось причин вона підніметься до 18 градусів, рух мостом доведеться закрити.

Учням же дозволили приходити до шкіл у фізкультурних трусах та майках, оскільки традиційна форма, насамперед светри та піджаки, може призвести до теплових ударів.

Автор фото, ZSL London Zoo Підпис до фото, Горила з "ескімо". Втім, навіть воно повністю відповідає стандартам здорового харчування

Втім, намагаються убезпечити не лише людей, а й тварин. Британські зоопарки, парки дикої природи та заповідники роблять усе можливе, щоб не допустити зневоднення своїх підопічних.

Деякі мешканці Лондонського зоопарку отримали морозиво, приготовлене з холодного чаю (без цукру), з горіхами та насінням.

За словами одного із доглядачів зоопарку Роба Харланда: "Примати, як-от горили, люблять ескімо так само, як і ми з вами".

Автор фото, Philip Joyce Підпис до фото, Лемури у парку дикої природи Котсволд

Роб також додав, що азіатські леви і карликові бегемоти у зоопарку мають власні рови, в яких вони можуть плавати, тоді як інші тварини, як-от червоні річкові свині, отримують персональний холодний душ від свого наглядача.

У парку дикої природи в районі Котсволд в Оксфордширі також роблять "ескімо на паличці" з інгредієнтів звичайного раціону тварин, таких як груші та морква.

Антропогенні зміни

Підпис до фото, Один з англійських пляжів 17 липня. Ще зовсім недавно подібні картини були великою рідкістю

Періоди екстремальної спеки в Європі стають частішими, інтенсивнішими і тривають довше. Доктор Юніс Ло, кліматолог із Брістольського університету, повідомила BBC, що "підвищення температури є ознакою зміни клімату" і що в Британії близько 2000 смертей на рік спричинені аномальною спекою.

Статистичні дані показують, що з 1884 року 10 найспекотніших років у Британії припадають на період із 2002 року, сказала вона.

"Світ уже потеплів приблизно на 1,1°C з початку індустріальної ери, і температура продовжуватиме зростати, якщо влада в усьому світі не вживе дієвих заходів для різкого скорочення викидів вуглецю".

Підпис до фото, Синоптик BBC Сьюзен Пауелл показує область найвищих температур. Найвищі температури очікуються у Лондоні

Французька метеорологічна служба, так само, як і її британські колеги, чекає на новий рекорд спеки у понеділок-вівторок. У Португалії температура нещодавно досягла 47 градусів.

Тим часом альпіністів закликають відкласти сходження на Монблан через ризик каменепадів, спричинених винятковими кліматичними умовами.