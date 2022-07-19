Померла телеведуча та акторка Руслана Писанка - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, UNIAN

В ніч на 19 липня померла телеведуча та акторка Руслана Писанка, їй було 56 років.

Про це повідомляє телеканал "1+1", де Писанка вела програму "Твій день".

"Велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.

Руслана Писанка (Писанко) народилася в Києві. Її батько Ігор Писанко був відомим кінооператором. Навчалася на факультеті режисури телебачення, почала зніматися в кіно ще студенткою.

У 1995 році вона зіграла свою першу головну роль у фільмі "Москаль-чарівник". Картина взяла кілька почесних премій, головні герої отримали премію імені Олександра Довженка.

Автор фото, UNIAN

Відтоді грала в театрі, знімалася в кіно та працювала на телебаченні.

Писанка відома ролями відьми Горпини у стрічці польського режисера Єжи Гофмана "Вогнем і мечем", Мелашки у серіалі "Чорна рада", також знімалася в серіалі "Кріпосна" та "Філін".

Автор фото, UNIAN

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Писанка також багато працювала на телебаченні, брала участь у різноманітних телевізійних шоу. У тому числі в "Танцях з зірками", "Зірка+Зірка", знімалася в мюзиклах "Сорочинський ярмарок" та "Три мушкетери", в останньому вона зіграла Портоса.

У 2008 році вона разом з Володимиром Зеленським вела шоу "Службовий романс". А протягом останнього року була ведучою програми "Твій День" на телеканалі "1+1".

У соцмережах висловлюють шок і смуток у зв'язку зі смертю ведучої, а також діляться спогадами.

"Ти була неймовірно яскравою, талановитою і класною. Ти була джерелом фантастичних історій, мудрих порад і людського тепла. Ти була...", - написав політик Борислав Береза.

"Вже лікуючись у Німеччині - все одно була постійно на зв'язку і намагалася допомогти Україні 💔 незважаючи на важку власну боротьбу - Ти далі переймалася і вболівала за своїх 💙💛", - згадує ведуча Соломія Вітвіцька.

А канал 1+1, де працювала пані Писанка, повідомив, що вона також була амбасадоркою кампанії #забутипровік.

Ось що вона сама казала в інтерв'ю: "Я не відчуваю свій вік і не хочу його відчувати. ... Якщо в очах є промінь, що захоплює інших людей, рік народження відходить на інший план. Важлива енергія, яку ви випромінюєте".