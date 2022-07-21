США навчать українських пілотів літати на своїх F-16. Як це вплине на війну

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 - один із найкращих реактивних винищувачів в історії

Палата представників Конгресу США наприкінці минулого тижня схвалила фінансування підготовку українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів.

Законопроєкт про внесення змін до військового бюджету ще має схвалити Сенат, а потім підписати американський президент. Якщо Україна отримає і західні літаки, і пілотів, що вміють воювати на них, - як це позначиться на війні з Росією?

"Цей законопроєкт дає можливість Сполученим Штатам розпочати підготовку українських пілотів та членів льотних екіпажів на F-15 та F-16, а також на інших платформах, поки адміністрація [президента США] продовжує розглядати питання щодо передачі цього обладнання", - йдеться у заяві конгресмена-республіканця Адама Кінзінгера, одного з авторів законопроєкту.

Якщо законодавчу ініціативу остаточно затвердять, це стане великою подією у російсько-українській війні, де активність української авіації досі була вкрай невисока. Як, втім, і активність російської авіації, що найчастіше обмежується діями біля лінії фронту.

За словами експертів, військові літаки потрібні Україні для того, щоб ЗСУ могли наступати - без авіаційної підтримки зробити це буде важко.

На Заході про плани передати винищувачі Україні поки що офіційно не оголошували. Але американська військова преса та експертна спільнота обговорюють можливості постачання Україні винищувачів F-16.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС заявив, що Україна розглядає можливість отримання не лише цих машин.

"Будуть літаки. Питання в тому - які. Якщо хтось думає, що літаки F-16 - це рішення, то вони глибоко помиляються. Наші аеродроми не готові до F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 - хороші. Є й інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва", - сказав він.

Які літаки має Україна?

Скільки літаків наразі залишилося в українських ВПС, невідомо.

По-перше, немає точної інформації про те, скільки апаратів перебувало у льотному стані на момент початку війни. По-друге, авіація зазнавала втрат під час бойових дій. По-третє, Україна отримувала авіаційні запчастини з-за кордону, щоб відновити свої машини.

Але, у будь-якому разі, тих машин, що має українська авіація, вочевидь недостатньо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Jas-39 Gripen - ще один можливий винищувач для ВПС України

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Запчастини поставляли з кількох країн, що мали на озброєнні МіГ-29, наприклад, з Польщі. При цьому постачання намагалися не надто афішувати. Літаки ремонтують на українських авіаційних заводах.

Але, судячи з кадрів, які українське командування публікує в інтернеті, повітряні сили країни ще мають певну кількість справних бойових винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків.

Справність не означає високу боєздатність. ЗСУ мають на озброєнні старі радянські МіГ-29, частину з яких модернізували у 2000-х роках й назвали МіГ-29МУ1. Однак навіть модернізовані літаки за своїми характеристиками поступаються російським.

До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, Україна мала 43 бойові МіГи та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МІГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.

Згідно з World Air Forces, на озброєнні українців було 26 винищувачів Су-27 (і шість навчальних), Military Balance каже про 34 одиниці. Частину цих літаків також модернізували й називали Су-27-1М. Скільки літаків зараз у боєздатному стані, також невідомо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Українські Су-27 в Житомирі

Крім того, Україна мала штурмовики Су-25 (також частково пройшли модернізацію), за даними Flightglobal, їх було 17, за інформацією Military Balance - 31, і бомбардувальники Су-24 - 12 чи 14 відповідно.

Росія має значну перевагу в авіації, причому не лише кількісну, а й якісну. Українські МіГ-29 - фронтові винищувачі, легші за багатоцільові Су-27. У них менше вузлів підвіски ракет, простіша авіоніка й система управління вогнем.

Крім того, Росія використовує у конфлікті з Україною винищувачі Су-35 та Су-30СМ. Це - новіші версії Су-27, що мають значно кращі характеристики.

Нерівні бої

Американське видання Air Force Magazine опублікувало розповідь українського пілота про бої його колег з російськими ВПС.

Позначений у статті під псевдонімом Nomad (Мандрівник), він розповів, що воювати з російськими винищувачами пілотам українських МіГів дуже важко, оскільки росіяни застосовують ракети більшої дальності, які здатні літати на понад 100 кілометрів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська авіація продовжує здійснювати бойові вильоти, попри перевагу російських ВПС

Nomad розповів, що один з його друзів-пілотів під час нещодавнього бойового вильоту на Донбасі вимкнув радар, щоб його було важко відстежити, і намагався наблизитись до району, де могли бути російські літаки, щоб використати ракети ближньої дальності.

Найчастіше в таких вильотах українські пілоти помічають російські Су-30 або Су-35 вже після того, як ті випустять свої ракети, наводить видання слова пілота. "Наші хлопці щосили борються з російськими пілотами, які мають сучасні літаки", - цитує видання слова українського льотчика.

Nomad, як пише Air Force Magazine, на момент публікації матеріалу 13 липня був єдиним військовим льотчиком ВПС України у США. Він бере участь у програмі підвищення кваліфікації комскладу військово-повітряних сил на базі Коламбус.

За словами Nomad, в Україні пілоти мріють пересісти на американські винищувачі F-16, що озброєні сучаснішими ракетами більшого радіусу дії.

Air Force Magazine також взяв інтерв'ю в офіційного представника ВПС України полковника Юрія Ігната, який розповів, що українські військово-повітряні сили мають щонайменше 30 пілотів винищувачів, які знають англійську мову і готові вирушити до США на перенавчання.

Крім того, в Америку можуть поїхати й техніки, які можуть навчитися обслуговувати ці машини.

"Перший етап - навчання зльоту-посадці, польоту з точки А до точки Б - займе кілька тижнів, але підготовка до повітряного бою, використання ракетного озброєння триватиме близько пів року", - сказав він.

На відміну від міністра оборони Рєзнікова, і пілот, і представник ВПС сказали, що українські пілоти хотіли б отримати саме F-16.

Про те, що Україні потрібні саме F-16, говорить і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, який нещодавно був у США з волонтерським візитом.

Він також вважає, що для навчання на цих машинах потрібні шість місяців.

Що це за літак - F-16?

Про постачання в Україну американських літаків поки не йдеться. Однак, як стало відомо в грудні, США збираються списати велику кількість військових літаків, зокрема, 47 винищувачів F-16 серій C і D, а також 48 винищувачів F-15 двох серій з такими ж індексами.

Така кількість F-16 дозволила б укомплектувати три-чотири українські ескадрильї.

Крім того, F-16 стоїть на озброєнні в 25 країнах, багато з яких, ймовірно, у майбутньому захочуть оновити свої ВПС. Наприклад, 2021 року Норвегія продала всі свої F-16 у зв'язку з переходом на F-35A.

Автор фото, MIL.RU Підпис до фото, Росія використовує у конфлікті сучасніші винищувачі Су-35 (на фото) та Су-30МК

За всю історію випустили понад чотири з половиною тисячі таких літаків. Це справді масова машина, у якої виявили "дитячі хвороби", досвід її обслуговування мають багато фахівців.

Виробництво F-16 почалося наприкінці 1970-х років, а сучасні модифікації - одномісна F-16C та двомісна F-16D - з'явилися в середині 1980-х. З того часу ці літаки неодноразово модернізували.

Це один з найвдаліших винищувачів четвертого покоління. У всіх видах збройних сил США, за даними на вересень 2021 року, було 1017 літаків серій C і D. Остання масова модернізація рівня Block 50-52 почалася 1994 року.

Спочатку літак створювався для повітряних боїв - завоювання панування у повітрі. У цьому він схожий з радянським МіГ-29. Він мав гарну тягооснащеність і непогану маневровість.

В американській авіації він виконує роль "робочої конячки" - у повітряних місіях, для яких не потрібні більш потужні та важкі F-15 або сучасні (і дуже дорогі) F-22 та F-35.

ВВС звернулася з проханням про коментар до російського пілота Олександра Гарнаєва, який у 1980-х працював випробувачем і тестував різні модифікації МіГ-29. Пілот поділився своїми враженнями про польоти на радянському та американському винищувачах (він літав на F-16).

"Суто технічно різниця між МіГ-29 та F-16 - це як різниця між "Запорожцем" й "Ауді". F-16 - літак з бічними органами управління, нахиленою спинкою крісла... Але зручність пілотування літака - лише мала частина його переваг. Більша частина його переваг - це обладнання й озброєння, яке на ньому стоїть", - сказав російський льотчик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На озброєнні в росіян стоять два класи винищувачів - важкі багатоцільові та легкі фронтові

F-16 може нести 7,7 тонни різного озброєння на 11 підвісках (дві протиповітряні ракети на кінцівках крила, шість пілонів під крилами та три під фюзеляжем).

Бойове навантаження МіГ-29 - три тонни. Озброєння може розміщуватись на шести вузлах підвіски, і ще один пілон - для підвісного бака.

Ще одна перевага F-16 над МіГ-29 - один двигун. Це збільшує вагову віддачу, тобто співвідношення ваги корисного навантаження до максимальної злітної. F-16 - легший за МіГ приблизно на тонну - і це при тому, що може нести значно більше зброї.

Альтернатива F-16

Шведський винищувач JAS-39 Gripen, який згадав у своєму інтерв'ю Олексій Резніков, - значно новіший. Його виробництво розпочалося у 1990-х роках. Хоч він і створювався як багатоцільовий літак, це, по суті, легкий однодвигунний винищувач того ж класу, що й F-16.

Маючи гарні льотні характеристики, Gripen може переносити менше бойове навантаження, ніж F-16 - лише 5,3 тонни зброї на 10 підвісках.

Gripen - більш сучасний винищувач, і в його конструкції використані технології зниження радіолокаційної помітності.

Одна з важливих переваг Gripen - дешеве обслуговування. Цей літак, з одного боку, пристосований для польотів з аеродромів з поганими умовами.

З іншого - він, за оцінками експертів, має найкращу економічну ефективність. Вартість льотної години Gripen, за оцінкою Jane's defense у 2012 році, становила лише 4,7 тисячі доларів. У F-16 - 7 тисяч.

Для порівняння - у тому ж рейтингу вартість льотної години Eurofighter становила 18 тисяч доларів, а F-35 - 31 тисячу. Ця сума містить не лише пальне, а й підготовку до польоту, ремонт та обслуговування літака.

Новий Gripen, щоправда, - у кілька разів дорожчий за F-16, ціна якого, за даними сайту ВПС США, - 18.8 млн доларів за F-16C/D. Точних даних про вартість Gripen у мережі немає.

Навіщо Україні F-16?

Українські пілоти, яких цитував Air Force Magazine, сказали, що головною причиною, чому вони хотіли б отримати F-16, є здатність літака виконувати завдання щодо придушення протиповітряної оборони противника (Suppression of Enemy Air Defenses - SEAD).

Американці відпрацьовували техніку придушення ешелонованої протиповітряної оборони супротивника ще з часів війни у В'єтнамі. З цією метою розроблялися спеціальні літаки, особливе обладнання та озброєння.

У лінійці F-16 також є літаки серій CJ і DJ, оснащені для виконання таких місій. Вони використовують спеціальні системи управління зброєю, що містить ракети AGM-88 HARM, які наводяться на джерело випромінювання радара.

Для виконання місій SEAD українцям, можливо, знадобилися б такі літаки.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Gripen - недорогий в обслуговуванні та невибагливий літак

Проблема ешелонованої ППО у війні в Україні є актуальною для обох сторін. Російські ВКС не змогли придушити українські протиповітряні засоби, зруйнувати систему, попри те, що її основу складають застарілі протиповітряні комплекси.

Одна з причин цього - російським пілотам подібних завдань не ставили, і прорив ешелонованої системи ППО не відпрацьовували.

Російська система ППО утворює єдиний контур, до якого залучені значно сучасніші ЗРК далекого, середнього та ближнього радіуса. Прорив такої системи - дуже складне завдання, яке потребувало б не лише відповідного оснащення літаків, а й спеціальної підготовки пілотів.

Досвід і можливості для такої підготовки мають США, але там такі завдання відпрацьовували кілька поколінь пілотів.

Придушення ешелонованої протиповітряної оборони знадобилося б українцям у тому випадку, якби вони збиралися розпочати наступ.

У ситуації, коли Росія має перевагу в артилерії, бронетехніці, авіації та інших озброєннях, ЗСУ знадобилися б ударні літаки - замінити пілотовану безпілотну авіацію неможливо, насамперед через мале корисне навантаження у дронів.

Інституту Мітчелла з аерокосмічних досліджень у Вашингтоні 13 липня провів онлайн-конференцію, на якій обговорив перспективи розвитку українських ВПС. Її учасники зійшлися на думці, що авіація потрібна Києву для того, щоб змінити динаміку й перейти у наступ.

"Ми маємо дати Україні щось таке, що змінить ситуацію, змінить правила гри. І військова авіація - єдина можливість зробити це. Авіація додасть третього виміру бойовим діям", - сказала експертка інституту Мітчелла Хезер Пенні.

Ще одна особливість F-16 - можливість швидкого отримання оперативної інформації, цілевказівки від зовнішніх розвідувальних засобів. Біля українських кордонів чергують літаки-розвідники країн НАТО.

Після загибелі російського ракетного крейсера "Москва" у квітні американська преса з'ясувала, що ЗСУ отримала інформацію про місцеперебування корабля від американських військових.

Якщо українські ВПС поповняться американськими літаками, отримувати інформацію від радарів НАТО AWACS їм стало б простіше суто технічно.

Повітряні бої

Росія вже зібрала біля кордонів України та в Білорусії значне авіаційне угруповання, однак літаки можна легко перебазувати на ближчі до зони бойових дій аеродроми.

Росія вже використовує у війні винищувачі Су-30 та Су-35. Це - літаки четвертого покоління, що мають доволі солідне озброєння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У реальному житті боїв між Су-27 й F-16 не було, їх можна побачити лише у вигляді комп'ютерної графіки

Так, двомісний Су-30СМ може нести на 12 точках підвіски до восьми тонн ракет. Серед них - Р-77 з дальністю пуску 110 кілометрів.

Ще досконаліший Су-35 може нести далекобійну авіаційну протиповітряну ракету Р-37, яку можна запускати більш як за 200 кілометрів від цілі.

Винищувачі покоління Су-27 (до якого належать Су-30 та Су-35) - важкі багатоцільові машини, на відміну від легких фронтових МіГ-29 та F-16. Вони мають більшу дальність дії, більше корисного навантаження, можуть виконувати різноманітніші завдання, ніж МіГі.

Це не означає, що F-16 не має шансів. Якими могли б бути бої між новітніми російськими літаками та американськими винищувачами F-16, сказати важко, оскільки в історії таких поки що не було.

Насправді результат бою може залежати від великої кількості чинників - ситуаційної поінформованості, початкового положення сил, досвіду пілотів та багато іншого.

Повітряні бої, прийоми й тактика відпрацьовують у спеціальних центрах у багатьох країнах. Однак реальна бойова ситуація може відрізнятися від навчань.

У 2017 році Російській службі ВВС дав інтерв'ю один з ідеологів програми F-16, американський військовий експерт П'єр Спрей. На його думку, у повітряному бою, де братиме участь багато літаків з двох сторін, застосовуватиметься зброя ближнього радіуса, а головними якостями літака стануть тягооснащеність і маневровість.

Спрей вважає, що у великих сутичках літаки воюватимуть із вимкненим радаром (як це робив колега українського пілота), щоб не бути поміченими.

"Через протирадіолокаційні ракети ми не можемо ідентифікувати супротивника, якщо, звичайно, він не настільки дурний, щоб вмикати радар, адже тоді його можна буде збити на відстані 250 кілометрів, варто лише захотіти. І якщо він не такий дурень, то доведеться підійти до нього ближче і подивитися, свій він чи чужий. І коли ти настільки близько, а ми говоримо про відстань від пів кілометра до півтора, залежно від погодних умов, то ти вже вступив у бій, ухилитися не вийде", - сказав він.