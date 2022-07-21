Генерали, які воюють проти України. Що відомо про командувачів Путіна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання сил "Захід", яке бере участь у вторгненні в Україну, і представив його командувача - генерал-лейтенанта Андрія Сичевого. До цього оборонне відомство вже називало імена командувачів трьох інших угруповань. Що ще нам відомо про структуру російських військ в Україні та перестановки у їхньому командуванні?

Судячи з названих прізвищ, з початку вторгнення в Україну встигли змінитися командувачі трьох з чотирьох військових округів, що існують у Росії, з військ яких зараз і формують відповідні угруповання.

За підсумками свого візиту Шойгу, як повідомили в міністерстві, "дав вказівки щодо подальшого підвищення оперативності знищення в прикордонних з РФ районах безпілотних літальних апаратів противника". Він також наказав військовим "жорстко протистояти обстрілам націоналістами житлових кварталів звільнених населених пунктів".

Угруповання "Захід"

Судячи з цього пресрелізу, угруповання "Захід" діє в районах РФ, що межують з Україною, має боротися з обстрілами російських регіонів, а також допомагати військам, які штурмували українські позиції в Луганській області й продовжують готувати наступ на Слов'янськ з Ізюмського напрямку у Харківській області.

Генерал-лейтенант Сичевой, який тепер командує цим угрупуванням, потрапив під персональні санкції Європейського Союзу за кілька днів після початку російського вторгнення.

До серпня 2014 року він командував другою мотострілецькою Таманською дивізією, потім був начальником штабів у 5-й та 8-й арміях, а з лютого 2019 року вже командував 8-ю армією Південного військового округу.

Судячи з заяви міністерства оборони, Андрія Сичевого призначили командувачем всього Західного військового округу Росії, змінивши на цій посаді генерал-полковника Олександра Журавльова.

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Про таку кадрову перестановку експерти Conflict Intelligence Team повідомляли 27 червня, уточнюючи, що разом з Журавльовим у відставку відправили й начальника штабу Західного військового округу генерал-лейтенанта Олексія Завізьона.

Родичі кількох військовослужбовців, що продовжують брати участь у бойових діях, а також загиблих на території України або зниклих безвісти, повідомляли ВВС про відставку командувача Західного військового округу, про яку їм стало відомо після того, як вони почали звертатися до різних структур, намагаючись уточнити долю своїх близьких.

За їхніми даними, разом з генералами з посади усунули й командира 25-ї гвардійської мотострілецької бригади полковника Андрія Архипова. Ця частина після початку російського вторгнення брала участь у боях за Харків, де зазнала значних втрат.

Як пояснили родичам військовослужбовців, причиною кадрових перестановок став великий відсоток строковиків у бойових діях саме в частинах Західного військового округу.

Угруповання "Схід"

Генерал-лейтенант Сичевой став останнім з чотирьох російських командувачів, імена яких розкрило міністерство оборони РФ.

18 липня відомство повідомило, що командувачем угрупуванням "Схід" є генерал-лейтенант Рустам Мурадов, який до війни обіймав посаду заступника командувача військ Південного військового округу.

Автор фото, Russian Defence ministry Підпис до фото, Генерал-лейтенант Рустам Мурадов командував російським контингентом миротворців у Нагірному Карабаху

До Мурадова Східним військовим округом командував генерал-полковник Олександр Чуйко. Військовослужбовці з Далекого Сходу зазнали серйозних втрат у перші місяці війни, тож Бурятія наразі посідає друге місце після Дагестану за кількістю загиблих з одного регіону, стрімко наздоганяючи цю північнокавказьку республіку.

ВВС та російське видання "Медіазона" ведуть підрахунок загиблих в Україні росіян за відкритими джерелами й нарахували вже 223 убитих військовослужбовців з Бурятії.

Зоною відповідальності угруповання "Схід", судячи з того, що Шойгу доручив генералу "зробити пріоритетним ураження засобів великої дальності ЗСУ, з яких ведуть обстріли житлових кварталів населених пунктів Донбасу та здійснюють умисні підпали полів з пшеницею й сховищ із зерновими", є територія самопроголошеної "ДНР".

Генерал Мурадов воював у Дагестані, коли туди у 1999 році увійшли чеченські бойовики, брав участь у російській операції на території Сирії, за що отримав зірку "Героя Росії", був заступником командувача Південного військового округу, а з листопада 2020-го по вересень 2021 року командував російськими миротворцями в Нагірному Карабаху, де брав участь у вірменсько-азербайджанських переговорах щодо обміну полоненими.

Угруповання "Південь" і "Центр"

Наприкінці червня міністерство оборони РФ назвало імена перших двох російських командувачів в Україні, повідомивши, що угрупованнями "Центр" і "Південь" командують генерал-полковник Олександр Лапін та генерал армії Сергій Суровікін.

Командувач Центральним військовим округом Лапін, зважаючи на все, залишається єдиним генералом, який зберіг за собою свій округ. Наприкінці березня він нагородив медаллю власного сина, який командує танковим полком з Підмосков'я і брав участь у наступі на Чернігів.

Розслідування ВВС про цей неординарний вчинок командувача жодним чином не зашкодило його офіцерській кар'єрі, а після того, як російські війська змогли майже повністю захопити територію Луганської області, президент Володимир Путін надав Лапіну звання "Героя Росії".

Автор фото, Zvezda TV Підпис до фото, У березні генерал-полковник Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста

Головком повітряно-космічних сил Росії генерал Суровікін на південному напрямку, судячи з усього, змінив командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова.

Навесні Дворнікова називали командувачем усім російським вторгненням в Україну, але наприкінці травня-початку червня британська розвідка повідомила про його усунення від керівництва операцією, а потім про це почали писати й усі великі світові ЗМІ.

Дворнікова відсторонили від командування одночасно з повною зміною командування російських повітряно-десантних військ. Але якщо командувача ПДВ Анатолія Сердюкова відсторонили через високі втрати майже у всіх дивізіях цього роду військ, то до Дворнікова претензії могли виникнути через втрати в одній з найбільш боєздатних 58-й армії, що брала участь у війні з Грузією у 2008 році.

Судячи з численних перехоплень, які публікує Служба безпеки України, на початок літа від боєздатних з'єднань 58 армії залишалося не дуже багато.

Чи буде угруповання "Північ"?

Наразі кількість російських угруповань, що беруть участь у вторгненні в Україну, відповідає кількості військових округів в РФ.

У Росії на початку правління Володимира Путіна було шість військових округів та Калінінградський особливий район. Але за 22 "путінські" роки ця система кілька разів видозмінювалася.

З 1 вересня 2010 року кількість військових округів у Росії скоротили до п'яти. З 1 грудня того ж року - до чотирьох. З 5 червня 2020 року в Росії діють Західний, Південний, Східний і Центральний військові округи, і як окремий військовий округ існує Північний флот, виведений зі складу Західного військового округу.

Війська Північного флоту також беруть участь у вторгненні, а до Чорного моря перед початком війни перекинули кілька великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів.

Після важких втрат, яких під Харковом зазнала 200-а окрема мотострілецька бригада з Печенги Мурманської області, моряків Північного флоту переконували перепідписувати контракти й переходити з кораблів у сухопутні війська для участі в бойових діях, розповідали ВВС моряки двох великих десантних кораблів, що стоять у Чорному морі, але великого ентузіазму серед військовослужбовців ці пропозиції не викликали.

До якого з чотирьох угруповань приєднали військовослужбовців Північного флоту, точних даних немає, але й чекати на появу окремого угруповання "Північ", поки тривають бойові дії, навряд чи варто.

Командувач Північним флотом адмірал Олександр Моісеєв підтримує ініціативи зі створення іменних батальйонів "Ангара" для участі у "спецоперації", але через свою спеціалізацію продовжує командувати навчаннями в Баренцевому морі й безпосередньої участі у російському вторгненні не бере.