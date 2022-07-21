Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі пішов у відставку. Тепер на країну чекають нові вибори

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Проти відставки Драгі, з-поміж інших, виступали мери міст та керівники компаній

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі формально залишив свою посаду. Його відставку прийняв президент країни, який заявив, що Драгі тимчасово залишиться на чолі уряду як виконувач обов'язків прем'єра.

Як повідомляє кореспондент ВВС з Риму, найімовірніше, цієї осені в Італії відбудуться дострокові вибори.

Напередодні Драгі втратив підтримку трьох партій, що входять до його коаліції.

Ще в середу вранці Драгі заявив, що змінив своє попереднє рішення про відставку й готовий продовжувати працювати прем'єр-міністром. При цьому він поставив одну умову: всі члени владної коаліції, що складається як із правих, так і з лівих партій, мають домовитися про спільну програму.

Минулого тижня Драгі заявив, що йде з посади, оскільки втратив підтримку популістського руху "П'ять зірок" - ключового гравця його коаліції. Але президент Італії Серджіо Маттарелла його відставку не прийняв і запропонував йому проконсультуватися з парламентом, аби чітко зрозуміти політичну ситуацію, що склалася.

У середу італійський парламент мав ухвалити рішення про довіру уряду - і протягом кількох годин італійці зберігали надію на те, що політична криза може закінчитися, а вибори відбудуться згідно з планом, тобто не раніше наступного року.

Але в голосуванні про довіру відмовилися брати участь партнери з коаліції: правоцентристська партія Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє", популістський рух "П'ять зірок" і права "Ліга", що виступає проти міграції.

В результаті парламент Італії ухвалив резолюцію про вотум довіри, але кабінет це не врятувало: урядова коаліція по суті розвалилася.

Чому розвалилася коаліція

Технократичний уряд на чолі з 74-річним Драгі, колишнім головою Європейського центробанку, який не є депутатом парламенту, пропрацював близько півтора року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстранти закликали Маріо Драгі не йти

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Він почав розвалюватися минулого тижня, коли рух "П'ять зірок", що втрачає популярність, відмовився брати участь у голосуванні щодо внесеного урядом ключового законопроєкту.

Приводом до демаршу "П'яти зірок" став проєкт закону про допомогу населенню у зв'язку з інфляцією та цінами на енергоносії, що підскочили. Обсяг допомоги - 26 млрд євро.

"П'ять зірок" заявили, що вони - проти цього закону через причини, пов'язані з планами будівництва під Римом заводу зі спалювання сміття (утилізація сміття - велика проблема для італійської столиці). Рух також наполягає на виконанні вимог щодо підвищення соціальних витрат.

За підсумками останніх виборів 2018 року "П'ять зірок" сформували найбільші фракції в обох палатах парламенту, але останнім часом рейтинг руху скотився до 11% - у два рази менший, ніж у "Братів Італії" та Демократичної партії.

Тому, як кажуть італійські аналітики, велика фракція всередині "П'яти зірок" підштовхує лідера, експрем'єра Джузеппе Конте, до того, щоб вийти зі складу уряду: вони вважають, що в опозиції рух знову почне набирати бали.

Уряду Драгі стало ще важче втриматися при владі після того, як "Вперед, Італія" і "Ліга", що входять до коаліції, заявили під час дебатів у парламенті в середу, що більше не хочуть залишатися в кабінеті разом з "П'ятьма зірками".

Три тижні тому "П'ять зірок" залишив колишній лідер руху і міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, звинувативши Джузеппе Конте та його прихильників у тому, що вони заради рейтингу саботують допомогу Україні.

Уряд Італії обіцяв Україні зброю, і Джузеппе Конте спочатку підтримав цю ідею, але потім дедалі більше став виступати за переговори з Росією.

Чи буде наступний уряд правим?

Маріо Драгі став прем'єром у момент, коли Італії необхідно було пройти через пандемію коронавірусу й реалізувати економічні реформи для отримання від ЄС термінового "ковідного" фінансування у майже 200 млрд євро.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Архівне фото: Маттео Сальвіні (лідер "Ліги"), Джорджія Мелоні (лідерка "Братів Італії") та Сільвіо Берлусконі (лідер "Вперед, Італія")

З того часу він став значною фігурою на міжнародній арені та відіграв важливу роль в організації міжнародної реакції на війну Росії проти України.

Після того, як Драгі заявив про намір подати у відставку, Італією прокотилася хвиля протестів, учасники яких закликали його залишитися. За даними опитувань громадської думки, більшість італійців хочуть, щоб він продовжував працювати прем'єром, за це також виступили близько 2 тис. мерів міст та 250 керівників компаній і промислових підприємств.

Рейтинги італійських партій свідчать, що наступним прем'єр-міністром може стати представник правих партій.

До дострокових виборів уже закликала Джорджія Мелоні, лідерка правої партії "Брати Італії". При цьому вона послалася на результати опитувань, за якими рух підтримують 23,8% виборців. "Це пояснює, чому ліві так бояться виборів", - сказала Мелоні.

На відміну від партій "Вперед, Італія" та "Ліги", "Брати Італії" не входять до нинішньої правлячої коаліції, але саме ці дві праві партії можуть виступити їхніми партнерами у майбутньому уряді.