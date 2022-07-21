Лілія Зеленського. На честь президента України назвали викопну тварину

Олексій Коваленко, кандидат біологічних наук

для BBC News Україна

28 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP/royalsocietypublishing.org

Польські науковці описали новий вид тварини, який присвятили президенту України Володимиру Зеленському. Це - морська лілія Ausichicrinites zelenskyyi, що мешкала поблизу Африки 150 мільйонів років тому.

Нововідкрита істота

Команда польських палеонтологів на чолі з Маріушем Саламоном з Інститут досліджень Землі у Катовіце дослідила скам'янілість невідомої тварини з юрського періоду. Вчені виявили, що вона належить до групи голкошкірих, нинішними представниками якої є морські зірки, змієхвістки, морські їжаки, морські лілії та голотурії або ж морські огірки.

Науковці встановили, що тварина належить до ряду Коматулід (Comatulida). Представники цієї групи голкошкірих не мають "стебел" на дорослій стадії розвитку, як у типових морських лілій.

Коматуліди існують і зараз, вони мешкають на морському дні й на рифах в тропічних і помірних водах.

Аналіз будови викопної тварини вказував на необхідність опису нового виду й роду. Тварину назвали Ausichicrinites zelenskyyi або ж аусічикриніт Зеленського.

Назва роду вшановує Вільяма І. Аусіча - фахівця з викопних голкошкірих, який працює в Ортонському геологічному музеї. Слово "crinites" традиційно використовують для позначення морських лілій.

Видовий епітет zelenskyyi вшановує Володимира Зеленського за його "мужність у захисті вільної України", йдеться в офіційному формулюванні.

Унікальна знахідка

По-перше, вона добре збереглася. По-друге, її знайшли у геологічній формації Антало в Ефіопії. Аусічикриніт Зеленського - це перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті.

Відкриття майже повної скам'янілості Ausichicrinites zelenskyyi - це рідкість ще й через те, що дуже рідко представники морських лілій з ряду коматулід потрапляють до геологічного літопису в гарному стані. Найчастіше знаходять лише окремі фрагменти, які складно досліджувати.

Автор фото, Salamon, M. A. et al. R. Soc. Open Sci. Підпис до фото, Ausichicrinites zelenskyyi (особини позначені чорними трикутниками)

Викопна рештка має ще одну цікаву деталь. Скам'яніла тварина має ознаки старої травми. Тварина пережила напад, ймовірно, невдалу спробу поїдання хижаком. Вона втратила одну з десяти кінцівок. Сучасні голкошкірі добре відомі своїм дивовижним регенеративним потенціалом і можуть швидко й повністю відновлювати втрачені органи.

Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженого органу, і це є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морської лілії.

Перемога чи зрада?

Опис нового виду на честь відомих людей - давня традиція, що бере свій початок з систематики живих організмів. Ще відомий шведський натураліст Карл Лінней називав різні види організмів на честь друзів, родичів, колег та прихильних до нього політичних діячів того часу.

Ця традиція жива донині - лише цього року науковці назвали новий вид дерев на честь відомого американського актора Леонардо Ді Капріо. А доісторичний молюск - на честь президента США Джо Байдена.

Деяких людей ображають такі присвяти, вони починають шукають прихований підтекст у зовнішньому вигляді чи рівні розвитку описаних живих організмів, але науковці зазвичай обожнюють свої об'єкти дослідження і у такий спосіб висловлюють свою повагу.