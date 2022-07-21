Чи має право Зеленський позбавляти українців громадянства без їхньої волі

Віталій Червоненко

BBC News Україна

59 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Українське законодавство та його практика показують, що президент може на свій розсуд позбавляти громадянства України. Попри те, що Конституція це забороняє.

Низка ЗМІ та телеграм-каналів 20 липня повідомили, що Володимир Зеленський може позбавити українських паспортів кількох відомих політиків та бізнесменів. Мова нібито йшла про Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабіновича, в яких можуть бути паспорти інших держав.

Редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов написав, що цю інформацію нібито "злило" журналістам різних видань поважне силове відомство, а направлене воно на те, щоб один із найвпливовіших політиків Дніпропетровщини Геннадій Корбан не повернувся в Україну з відпустки.

Жодних офіційних доказів того, що подібні укази підготовлені, ще немає.

Проте ВВС News Україна проаналізувала, чи законне таке потенційне позбавлення громадянства та як це робили попередні президенти.

Позбавити - ні, припинити - так?

Україна за попереднього президента Петра Порошенка переживала скандали, пов'язані з позбавленням громадянства.

Найвідоміший приклад - з Міхеїлом Саакашвілі, якому президент спочатку дав український паспорт, а потім у 2017 році його забрав. Що вилилось у тривалу політичну кризу.

Менш відомий випадок з екснардепом Андрієм Артеменком. Він за місцем народження мав український паспорт, проте Порошенко припинив його громадянство через закиди у тому, що той мав ще й канадський паспорт.

Врешті Саакашвілі отримав свій паспорт назад указом Володимира Зеленського, а Артеменко програв судовий розгляд в Україні й живе в Канаді.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Саакашвілі знову в Україні, 20 травня 2019 року. Зеленський повернув йому громадянство

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Ще тоді були юридичні та політичні дискусії, наскільки це все законно. В принципі, аргументи з того часу практично не змінились.

Експерти і правозахисники кажуть, що українське законодавство має суперечності у частині втрати громадянства.

Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком, але добровільно. І навколо цього точаться всі суперечки.

Багато українців добровільно виходять з українського громадянства за спеціальною процедурою, коли отримують інші паспорти. І президент видає укази щодо них.

Як розповів ВВС News Україна адвокат Сергій Осика, який займається питаннями громадянства, спеціальними інструкціями передбачена тільки процедура добровільної відмови від громадянства.

Люди йдуть до відділів міграційної служби, подають прохання про втрату громадянства і ще й мають довести, що в них є другий паспорт. А далі документи передаються спеціальній комісії при президенту, який і підписує указ.

Він каже, що це все зробити для простої людини досить складно. За його даними, станом на місяць тому нинішній президент ще нікого не позбавляв українського громадянства за свою каденцію.

Осика вважає, що Порошенко свого часу порушив процедури через політичні мотиви, і зараз це робити було б неправильно.

Коли мова йде про недобровільне позбавлення громадянства, виникають політичні скандали і різночитання.

У своїх указах щодо Саакашвілі та Артеменка Порошенко посилався на своє право за 106 статтею Конституції. Та на закон про громадянство - статті 17 та 19.

А там вказано, що підставою для припинення громадянства є його втрата.

І уточнено, що втрата - це добровільне набуття повнолітньою людиною громадянства іншої держави.

І якщо є докази цієї добровільності, то президент видає указ і припиняє українське громадянство. Це стосується і українців, які мали громадянство за народженням, як от пан Артеменко.

"Президент України видав указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав", - прокоментували тоді історію з Артеменком у міграційній службі.

А щодо пана Саакашвілі є інше положення 19 статті закону про громадянство, що його можна припинити, якщо на етапі отримання людина подала про себе недостовірні відомості.

Це Порошенко і закидав Саакашвілі, який на той момент вже не мав грузинського паспорта, а тільки єдиний український.

Під час виборчої кампанії 2019 року Зеленський критикував практику позбавлення громадянства і фактичного видворення з України.

У випадку із Саакашвілі новий президент повернув йому паспорт, той приїхав в Україну і кілька років навіть працював у нацраді реформ.

У червні 2019 року Саакашвілі відмовився від позову до Верховного Суду щодо законності дій президента, який припиняє громадянств попри волю людини. Тому оцінки найвищого судового органу України такої практики ми не отримали.

Прецедент Артеменка

Автор фото, UKRINFORM Підпис до фото, Андрій Артеменко

У ситуації з можливим позбавленням українського паспорта Зеленським людей, які тут народились і виросли, більше близька історія саме Артеменка.

В Україні тисячі людей мають два і навіть більше паспортів. Ігор Коломойський якось навіть жартував, що має три.

Проте паспортний важіль щодо таких політиків застосовували вкрай рідко.

Артеменка позбавили паспорту і мандату депутата Ради невдовзі після того, як The New York Times опублікувала статтю про його скандальну дипломатичну ініціативу.

Він передав адміністрації Трампа план розв'язання конфлікту на Донбасі, який викликав шквал емоцій в Україні. Як ішлось у статті, план передбачав виведення російських військ з Донбасу, зняття санкцій з Росії та проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії.

Цей план політики називали відверто зрадницьким, засудив тоді свого депутата і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція забороняє позбавляти громадянства. Позбавляти - так, а припиняти - ні, не забороняє. Відповідно до Конституції, порядок припинення українського громадянства встановлюється законом. Закон України "Про громадянство" однією з підстав для втрати українського громадянства, передбачає, зокрема, добровільне набуття громадянства іншої держави", - захищав тоді рішення Порошенка Олег Ляшко.

Про те, що Конституція має вищу силу над законом, казали більшість правозахисників.

Автор фото, UNIAN

Артеменко тоді намагався відсудити український паспорт, проте програв.

Вищий адміністративний суд України в 2017 році став на бік президента.

Адвокат Леонід Сіваков тоді захищав інтереси Артеменка і вважає, що рішення суду могло бути політично мотивоване.

У розмові з ВВС News Україна він нагадав, що підставою забрати український паспорт була ксерокопія канадського.

Спочатку суд відклав розгляд справи до отримання роз'яснення від Канади, але потім не став чекати доказів і визнав указ президента законним.

"Але, на мою думку, якщо людина народилась в Україні, то позбавити його громадянства проти її волі неможливо, таке моє читання законодавства", - вважає Сіваков.

Хоча він визнає, що є чинні норми закону про громадянство, а тому і президент має великі повноваження.

"Якщо є беззаперечні докази набуття іншого громадянства - Ізраїль, США чи Канада, якщо у справі є всі докази цього, якщо у президента є беззаперечні докази, що людина набула іноземне громадянство, то у голови держави може бути такий важіль - видати указ і припинити", - визнає юрист.

Але наголошує, що докази не мають викликати сумнівів, а рішення не ухвалюватись поспіхом.

Адвокат каже, що зараз все віддано на суб'єктивний погляд президента - когось хоче позбавляти, когось не хоче.

"Закон про громадянство так прописаний, що президент може позбавляти, а може і ні. Тут є простір для політичних рішень. Одних позбавити, а інших ні, як захоче президент", - констатує юрист.

Множинного громадянства немає

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри обіцянки, команда Зеленського так і не врегулювала питання множинного громадянства

Потенційні різночитання міг би зняти новий закон про множинне громадянство, який Рада збиралась ухвалити ще минулого року, але поки що не зробила цього.

Коаліція планувала не відрізати тисячі українців з кількома паспортами від України, а лише заборонити займати владні посади власникам кількох паспортів. Але ці плани поки що не втілені.

"З початком війни вся робота над законом якось зупинилась, важко спрогнозувати, коли тепер парламент повернеться до змін до закону про громадянство", - розповів ВBC News Україна депутат від "Слуги народу", який займався цим питанням раніше.

На його думку, позбавляти зараз людей українського паспорта через подвійне громадянство (особливо з паспортами дружніх країн) - не найкраща ідея, адже таких людей може бути дуже багато.