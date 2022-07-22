Антонівський міст в диму. Яке значення переправ Херсонщини і що дає ЗСУ їхнє знищення
- Сергій Морфінов
- для BBC News Україна
Прорив російської армії з Криму є чи не найбільшим успіхом її спроби "бліцкригу" в Україні. Штурмові групи росіян вже у перші дні війни змогли просунутися з півострова на правий берег Дніпра і захопити Херсон.
Ключовим чинником успіху тоді став контроль за місцевими мостами, що за наявності такої великої водної перешкоди як ріка Дніпро, мають справді стратегічне значення для швидкості наступальних операцій.
І хоча подальше просування до Миколаєва українська армія змогла зупинити і навіть відкинути росіян, свій плацдарм на дніпровському Правобережжі вони зберегли.
Утім, з початком ударів ЗСУ по мостах на Херсонщині майбутнє цього угруповання викликає все більше питань. Особливо на фоні поступового наступу ЗСУ на Херсонщині.
Яке значення мають мости через Дніпро і як їхнє знищення може вплинути на бої за Херсонщину?
Непідірваний Антонівський міст та інші переправи
Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст (або ж просто "Антонівський міст") біля Херсона, Антонівський залізничний міст за 6 км від нього, а також гребля Каховського водосховища у Новій Каховці ще за 70 км.
Ключовим для регіону вважається саме Антонівський міст - найбільший та найближчий до столиці області.
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Кінець подкаст
Збудований у 1985 році, він має 31 опору, 25 метрів ширини та 1366 метрів довжини. Він перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку.
Російська армія змогла захопити Антонівський міст на другий день війни - 25 лютого херсонська обласна адміністрація повідомила, що "попри відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона".
Чому українська армія не підірвала Антонівський міст у перші дні вторгнення - одна з головних загадок того етапу війни (поруч із непідривом переправи у Чонгарі).
Тим більше, що, на думку більшості військових оглядачів, руйнування цих мостів входило до планів оборони півдня України і відпрацьовувалося на навчаннях.
Є багато неперевірених версій щодо зради чи якихось подібних дій силовиків. Навіть під час звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова згадували про провал на Херсонщині в перші дні війни і роль місцевого керівника спецслужби.
Хоча причиною того, що Антонівський міст вцілів 24 та 25 лютого, може бути і загальний хаос перших днів війни, а також інтенсивний рух цивільних через нього.
Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59-ої окремої мотопіхотної бригади, яка тоді обороняла міст, пригадує, що був шокований діями цивільних під час боїв за переправу.
"От їде мостом танк, відкриває вогонь по ворожих цілях, а назустріч - легковик: люди сигналять, блимають, руками махають, на телефони знімають. Їхала фура, ворог стрільнув, можливо, у наш танк цілився, а влучив у фуру. І ось вона вже горить, а люди все одно їдуть, знімають усе на телефон. І для мене це було шоком: тут тривають активні бойові дії з розблокування мосту, а люди наче на якомусь кінофільмі у першому ряду на 5D", - розповідає танкіст.
Каховську ГЕС, гребля якої є іншою переправою через Дніпро на Херсонщині, росіяни взагалі захопили одразу 24 лютого - саме біля неї починається північнокримський канал, розблокування якого було однією з давніх цілей Росії.
"Мішок" для російського угруповання
Перший удар ЗСУ по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а місцева окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи.
"Рух ми будемо перекривати. Ми знайдемо інші шляхи переходу через Дніпро в місто Херсон. Місто не залишиться без сполучення із лівим берегом", - розповів у розмові з російськими медіа так званий "заступник голови" окупаційної влади Херсонщини Кирило Стремоусов.
Ще раніше стало відомо про обстріли поблизу ГЕС у Новій Каховці.
"Антонівський міст і міст у Новій Каховці - це точки зв'язування, від яких залежить можливість ведення бойових дій російськими військами на Правобережжі. Це дві ключові магістралі, через які російська армія загрожує Миколаєву і Кривому Рогу", - пояснює військовий кореспондент Юрій Бутусов в ефірі каналу "Бутусов+".
"Після того, як будуть знищені мости, ворогу буде дуже важко забезпечувати постачання своїх військ на Правобережжі понтонами. Це буде ризиковано й пропускна здатність понтонів набагато менша. Таким чином будуть створені умови для більш активних дій українських військ і можна буде звільнити правобережну частину Херсонської області та підійти до самого Херсона і Нової Каховки", - додає Юрій Бутусов.
Український офіцер, який служить на південному напрямку, у розмові з BBC News Україна на умовах анонімності підтверджує важливість блокування Антонівського мосту зараз.
"Якщо ще "ріжемо" Нову Каховку - все російське угрупування буде в мішку. Без логістики їм кінець. Вони розуміють ризик оточення і вже підтягують понтони", - каже військовий.
"Але понтони - це купа часу. Плюс, якщо ми дістаємо міст, то вдарити по понтонах ще простіше", - відзначає він.
ЗСУ спокійно дістають до Нової Каховки й будуть все більше брати переправу там під вогневий контроль, каже військовий.
Аеродром Чорнобаївка, на який ще у березні росіяни, судячи з усього, покладали великі надії щодо забезпечення херсонської групи авіацією з Криму, після численних обстрілів альтернативою мостам вже бути не може.
"У Чорнобаївку якщо щось з авіації прилітає, то лише на пару хвилин. Основний аеродром у них в Чаплинці", - додає офіцер. Чаплинка - селище за 70 км на південний схід від Херсона, зараз це глибокий тил росіян.
А військовий оглядач та публіцист Михайло Жирохов у розмові з BBC News Україна акцентує на тому, що для української армії важливо заблокувати і залізничний міст.
"Говорячи тільки про Антонівській міст і Новокаховську дамбу, не можна забувати ще і про залізничний міст - а в нинішніх умовах він стає для росіян навіть більш важливим ніж перші два, адже відомо, що логістика російської армії тримається, перш за все, на залізничних перевезеннях", - говорить він.
Проте офіцер з південного напрямку вказує, що росіяни зараз бояться використовувати залізничний міст через загрози ударів.
Об'їзд
Блокування обох антонівських мостів - автомобільного та залізничного - ставить під загрозу херсонський гарнізон російської армії навіть за умови, що дамба в Новій Каховці буде ціла.
Окрім розтягування логістики на 70-кілометровий об'їзд лише на правому березі Дніпра, це створює нові виклики для забезпечення росіян.
Адже об'їзна дорога також проходить через річку - цього разу Інгулець - через яку є лише один міст у селі Дар'ївка.
Який так само може бути зруйнований.
"А понтони на Інгульці знести "Хімарсами" буде нескладно", - прогнозує український офіцер.
Знищення чи вогневий контроль?
Водночас знищення (а не пошкодження) мостів, тим більше таких потужних як Антонівський, - непроста задача для реактивної артилерії.
"Об'єктивно зараз у ЗСУ немає вогневих засобів, щоб повністю знищити Антонівський міст. Всі ці обстріли, які ми бачимо останні дні, мають не більше ніж попереджувальний характер. Для реального знищення потрібні не HIMARS з ракетами з 90-кілограмовою бойовою частиною, і навіть не "Точки". Тут потрібні масовані авіаційні удари 500-кг бомбами", - відзначає Михайло Жирохов.
"Навіть росіяни з їхніми більшими можливостями лише з четвертого разу змогли знищити міст через Затоку, та й те є великі питання до результату", - додає він.
"Тому, думаю, наше командування прекрасно розуміє проблемність повноцінного знищення мосту й планує тільки взяти під вогневий контроль всі три мости, щоб таким чином перекрити постачання", - припускає військовий оглядач.
Тезу про "вогневий контроль" (іншими словами - можливість обстрілювати) мостів як мету ЗСУ фактично підтвердив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у недавньому ефірі на каналі "Фейгін Live".
За його словами, обстріли Антонівського мосту були спрямовані не так на знищення, як на "перешкоджання руху вантажів, озброєнь, військової техніки і живої сили".
"Звичайно, залишилися залізничний міст і Нова Каховка, але ми ж показали: хлопці, це все під вогневим контролем ЗСУ", - пояснив Олексій Арестович.
"У Каховці дамба, її так просто не розвалиш. Але там можна взяти під вогневий контроль все, що рухається. Як тільки воно зарухалося - по ньому полетіло. І охочих рухатися буде все менше. А найголовніше - це дуже ускладнить цей рух", - додав радник голови офісу президента України.
А херсонський журналіст Іван Антипенко пише про символічне значення ударів по Антонівському мосту: "Успішні дії ЗСУ навколо мосту та удари по російських складах мають серйозний психологічний ефект. Українці, які залишаються в окупації, бачать: Україна не залишила їх. І не важливо, що російська пропаганда бреше про це".
Разом з тим, руйнування Антонівського мосту теоретично ускладнить можливості для української армії наступати на лівий берег Дніпра на Херсонщині, якщо їй справді вдасться відбити Правобережжя.
Утім, російська армія за умови відступу й без того, найімовірніше, підірве переправу.
"Звичайно, є мінус у тому, що Антонівський міст потім треба буде відбудовувати. Але плюсів (його блокування. - Ред.) більше - це можливість довести росіян до здачі в полон та вберегти Херсон від руйнування", - вважає український офіцер, який воює на півдні.