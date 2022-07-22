Російська армія видихається, Україна може перейти у наступ - МІ-6

1 година тому

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Глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур заявив, що протягом наступних кількох тижнів російським військам буде дедалі складніше відправляти на фронт нових військовослужбовців та озброєння. На його думку, для України це означає появу вікна для контрнаступу.

"Думаю, що вони скоро видихнуться, - сказав Мур на Форумі з безпеки в американському Аспені (штат Колорадо). - Їм доведеться зробити якусь паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь".

Глава МІ-6 назвав епічним провалом невдачу Росії у досягненні своїх первісних цілей - прибрати президента України, захопити Київ та посіяти розбрат на Заході.

Він назвав російське вторгнення найбільшим неприкритим актом агресії в Європі з часів Другої світової війни.

Після захоплення Лисичанська на початку липня армія РФ заявила про оперативну паузу, проте кілька днів тому міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав військам активізувати дії.

За останні майже три тижні російські військові не досягли жодних успіхів, у тому числі в Донецькій та Луганській областях, де сконцентровані їхні основні сили.

Україна та її союзники пов'язують послаблення армії РФ із застосуванням далекобійної артилерії, поставленої країнами Заходу, насамперед США.

Зокрема, реактивна система залпового вогню HIMARS дозволяє Збройним силам України завдавати ударів по російських складах боєприпасів та базам і таким чином підривати перевагу Москви у вогневій могутності.

Під час форуму в Аспені Мур також підтвердив цифри втрат російської армії у 15 тис. людей убитими, які там же озвучив голова ЦРУ Вільям Бернс.

Однак Мур назвав такі дані "імовірно, консервативними оцінками".

"Це приблизно та ж кількість людей, яку вони втратили за 10 років (війни. - Ред.) в Афганістані у 1980-ті", - сказав Мур.

"І це зовсім не хлопці із середнього класу в Санкт-Петербурзі чи Москві, - заявив глава британської зовнішньої розвідки. - Це бідні хлопці з робочих міст у Сибіру. Серед них непропорційно багато представників національних меншин. Це гарматне м'ясо".

За оцінками Бернса, російська армія втратила на війні в Україні ще близько 45 тисяч поранених.

Україна оцінює кількість загиблих військовослужбовців армії РФ більш ніж у 38,5 тис. осіб. Росія востаннє називала кількість своїх втрат 25 березня: тоді було заявлено, що на війні загинуло близько 1,3 тис. осіб, проте експерти вважають цю цифру заниженою.

BBC на початок липня на підставі відкритих джерел вдалося встановити імена понад 4,5 тис. російських військових, які загинули на війні в Україні.