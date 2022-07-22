Росія "краде" сталь з Маріуполя, яку вже оплатили в ЄС і Британії - Метінвест

Саймон Джек

Редактор з питань бізнесу

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час блокади Маріуполя металургійний комбінат "Азовсталь" практично зруйнували

За словами керівника найбільшого в Україні металургійного холдингу "Метінвест", Росія вивозить сталь із заводів і портів України на 600 мільйонів доларів.

Корпорація володіє заводом "Азовсталь", який став останнім оплотом українських військових і мирного населення під час бомбування Маріуполя.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков сказав, що сталь перевозять до Росії та продають далі. Частина цієї сталі вже була сплачена клієнтами з Великої Британії.

У Кремлі коментарів не дали.

"Крадуть у європейців"

Штабквартира "Метінвесту" розташовувався в Маріуполі, центрі торгівлі та виробництва, який після майже трьох місяців невпинного штурму у травні захопили росіяни.

Риженков зазначив, що під час штурму комбінату "Азовсталь", на який разом із дочірнім заводом імені Ілліча припадає 40% усього виробництва сталі в Україні, загинули 300 співробітників і 200 родичів співробітників.

Тисячі тонн сталі вже оплатили європейські клієнти, зокрема й з Великої Британії.

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Керівник холдингу сказав, що, за даними відкритих джерел та власних інформаторів компанії, сталь переправляли до Росії та продавали на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії.

"Те, що вони роблять, - насправді мародерство. Вони крадуть не лише наші продукти, але й деякі з цих продуктів, які вже належать європейським клієнтам. Тож, по суті, вони не лише крадуть у нас, вони крадуть також й у європейців", - сказав Риженков BBC.

Він зазначив, що компанія намагається задокументувати якомога більше випадків розкрадання й готується у майбутньому звернутися до суду.

"Настане момент, коли росіяни постануть не лише перед міжнародними судами, а й перед кримінальними судами. І ми подамо позови по всіх випадках, які задокументували".

BBC звернулася за коментарем до міноборони Росії, але відповіді на звинувачення не отримала.

Професор Марко Міланович, експерт з міжнародного права з Університету Редінга, каже, що є кілька варіантів продовження справи, але перспективи успіху менш певні.

"Хоч які правові варіанти вибере "Метінвест", це дуже складний процес, і хоча пограбування, на жаль, є досить поширеним під час війни, вчинити позов на державу-грабіжника та отримати компенсацію вдається вкрай рідко", - пояснив він BBC.

"Однак вони можуть бажати символічної сатисфакції більше, ніж грошей, оголошення Росії державою-порушницею законів має велике значення".

Внесок у воєнні дії

Минулого місяця команда BBC Reality Check відстежила, куди Росія вивозить зерно, вкрадене з України. Раніше з'явилося більше доказів того, що російські війська в окупованих районах крадуть продукцію у місцевих фермерів і вивозять її з країни.

Підпис до фото, Риженков сподівається, що одного дня металургійний "Азовсталь" знову буде під контролем України

Як і багато українських компаній, "Метінвест" частково взявся за гуманітарну та військову допомогу. Риженков розповів, що його металурги стали такими ж важливими для фронту, як і солдати.

"Наша компанія виготовляє бронежилети, ми постачаємо сталь для підземних бункерів, ми постачаємо сталь для бронетехніки. Тому люди, які працюють на металургійних заводах, так само важливі для перемоги України, як і бійці на передовій".

Попри те, що завод "Азовсталь" було практично знищено під час штурму Маріуполя, гендиректор висловив упевненість, що одного дня підприємство знову стане українським об'єктом.

"Я налаштований позитивно. На мій погляд, Росія вже програла цю війну, і це лише питання часу, коли вони це усвідомлять. Росіянам не потрібен Маріуполь, їм не потрібен Донбас. Їм потрібна або вся Україна. або нічого, а це означає, що навіть якщо вони зупиняться зараз, Україна все поверне. Це лише питання часу".

Але хіба для цього не знадобиться великий військовий наступ розширених українських сил?

"Чи був великий наступ, коли Німеччина возз'єдналася зі Східною Німеччиною? Є кілька способів, якими Україна може повернути свої території. Один із шляхів - це великий військовий наступ, інший - Росії просто доведеться залишити українські території через якісь внутрішні процеси в Росії. Або, нарешті, є третій шлях - у якийсь момент історії ці землі просто приєднаються".

Риженков сказав, що облога "Азовсталі" залишиться в історії як один із визначальних моментів цієї війни.

"Це трагедія для української металургії. Це трагедія для маріупольців. Але водночас ці події запам'ятаються як акт героїзму військових, які стільки тижнів захищали комбінат. Їх пам'ятатимуть як символ сили мужнього народу. Я думаю, саме так це й запам'ятають".