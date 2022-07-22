Росія почала втрачати в Україні більше офіцерів: як це пов'язано з HIMARS

Ольга Івшина

ВВС

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поставка на озброєння ЗСУ систем HIMARS могла посприяти збільшенню втрат серед російських офіцерів

ВВС на підставі відкритих джерел вдалося встановити прізвища майже 5000 російських військових, які загинули на війні в Україні. За останні два тижні відбулося зростання втрат серед старших офіцерів.

Російська служба ВВС складає список загиблих російських військовослужбовців в Україні спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів. На 22 липня нам вдалося підтвердити інформацію про 4940 загиблих солдатів та офіцерів.

Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Але, на відміну від інших оцінок кількості загиблих, наша базується на тисячах конкретних історій і тому допомагає нам розуміти та аналізувати те, що саме відбувається з російською армією під час війни в Україні.

Уявлення про те, яка кількість загиблих не потрапила до нашої добірки, дає інформація з регіональних цвинтарів. Щотижня ми виявляємо нову інформацію про похорон російських військових, про що не повідомляє місцева влада.

На підставі цих спостережень ми можемо припустити, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж реально поховали у Росії.

Стрибок втрат серед офіцерів

Із 4940 встановлених російських військових, які загинули в Україні, 852 є офіцерами. За останні два тижні загинуло ще понад 80 офіцерів, серед них 10 полковників.

В останні три місяці частка офіцерів серед загальної кількості загиблих військових поступово знижувалася з 20% (у березні та квітні) до 17% у червні та липні. Наразі знову намітилася тенденція зростання втрат серед командної ланки російської армії.

Це може бути пов'язане з тим, що в Україну надійшли високоточні артилерійські системи, включно з американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS. Завдяки такій зброї Україна може завдавати точніших ударів по командних пунктах, блок-постах і тилових позиціях угрупування російської армії, яка наступає.

Серед загиблих офіцерів вирізняються військові льотчики. Це рідкісні фахівці та еліта будь-якої армії. Підготовка одного льотчика-снайпера може зайняти від 15 до 17 років і коштує 12-14 мільйонів доларів.

До кінця липня Росія втратила щонайменше 50 військових льотчиків (зокрема, штурманів та бортмеханіків). З них 80% - це втрати екіпажів бойових літаків.

Автор фото, Міноборони Росії

Щонайменше п'ятеро загиблих пілотів - люди віком понад 50 років. Відомо, що деякі з них мали вийти у відставку кілька років тому. Участь цих льотчиків у бойових вильотах може бути свідченням нестачі молодого покоління кваліфікованих та мотивованих пілотів.

За оцінкою британської розвідки, протягом багатьох років програма підготовки військових льотчиків у Росії йшла за суворим і заздалегідь затвердженим сценарієм з метою справити враження на високопосадовців.

Така система пригнічувала ініціативу і не давала ухвалювати самостійних рішень, зазначають розвідники. В результаті це могло перешкодити розвитку бойових навичок молодих екіпажів російської військової авіації.

По регіонах і цвинтарях

За кількістю втрат у російських регіонах, як і раніше, лідирують Дагестан (245 осіб), Бурятія (224 особи) та Краснодарський край (170 осіб). Для порівняння: відомо лише про 11 загиблих із Москви, хоча мешканці столиці становлять майже 9% населення Росії.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Для багатьох регіонів Росії, де відсутні соціальні ліфти, служба в армії за контрактом є чи не єдиною нагодою заробити.

Не про всіх загиблих в Україні російських військових повідомляють публічно, тому ВВС продовжує вивчати, що відбувається на цвинтарях у різних населених пунктах. Могили солдатів, про загибель яких ніде не згадувалося, знаходяться у кожному з тих, що ми вивчили. Їхня частка зазвичай варіюється від 30 до 100% залежно від цвинтаря.

Судячи з табличок на надгробках і датах похорону, зазвичай загиблих доставляють до Росії і ховають через 14-20 днів після смерті. Але в деяких випадках цей процес затягується. Наприклад, 20-річного танкіста Ховалига Алдин-Херела поховали лише на 71 день після загибелі.

Для деяких родичів очікування тіла загиблого солдата стає тяжким випробуванням. Так, наприклад, 65-річна Зінаїда Олександрівна з Тиви померла, щойно дізнавшись про смерть свого сина - майора поліції Володимира Шабаліна. Їх поховали разом, в один день.

Тож скільки загалом загиблих

Цього тижня свою оцінку втрат Росії в Україні назвав глава ЦРУ Вільям Бернс: "Останні за часом оцінки від розвідувальної спільноти США складають приблизно 15 тисяч убитих і десь утричі більше поранених".

Радянський Союз втратив приблизно стільки ж військових за майже 10 років війни в Афганістані.

З урахуванням інформації, що надходить із російських цвинтарів, список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих в Україні військових, аніж реально поховали в Росії. З урахуванням цієї поправки наші дані про втрати російської армії можна порівняти з цифрами, які назвав глава ЦРУ.

Але серед усіх озвучених оцінок дані ЦРУ - одні з найнижчих. Британська розвідка говорила про 15-20 тисяч загиблих ще у червні. За даними генштабу України, кількість загиблих російських військових перевищила 38 тисяч.

Швидше за все, така відмінність у цифрах пояснюється термінологією та методами підрахунку. Деякі експерти включають до втрат російської сторони військових так званих "ДНР" і "ЛНР", а також тих, хто загинув, воюючи у складі приватних військових компаній.

Рахунок сумарних втрат у цих двох категоріях йде на тисячі. В одній лише "ДНР" самопроголошена влада публічно визнала загибель понад 2400 військових.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики "ДНР" офіційно визнали загибель 2400 своїх бійців

Підсумкова цифра також суттєво зростає, якщо до списку втрат включити всіх зниклих безвісти військових із Росії, а також бійців "народних міліцій" "ДНР" і "ЛНР". Кількість росіян, які зникли безвісти, не вдається встановити навіть приблизно.

А ось у групах прихильників "ДНР" та "ЛНР" у соцмережах ВВС виявила понад 3000 повідомлень та постів людей, які шукають своїх родичів чоловічої статі, які опинилися у лавах "народних міліцій" і давно не виходили на зв'язок.

Оновлених офіційних даних про втрати російської сторони немає. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 25 березня, повідомивши про 1351 року загиблого.

За родами військ

За кількістю абсолютних втрат найбільше серед мотострільців (тобто звичайної піхоти) та десантників. На 22 червня 20% усіх встановлених загиблих служили у Повітряно-десантних військах, ще 20% - у мотострілецьких підрозділах.

На думку британської розвідки, такі високі втрати серед російських десантників можуть бути пов'язані з тим, що вони використовувалися для вирішення завдань, які краще підходять для тяжко озброєної піхоти.

Опитані ВВС експерти також зазначали, що через логістичні проблеми та відсутність панування Росії в повітрі підрозділи десантників на передовій часто залишалися без підтримки регулярних військ та авіації.

Найшвидше зростають втрати серед тих, кого російські ЗМІ та офіційні особи називають добровольцями. Найчастіше на війну в цьому статусі вирушають чоловіки, старші за 40 років, з регіонів із невисокою середньою зарплатою.

Перед відправкою на фронт добровольці проходять лише від трьох до семи днів підготовки. При цьому саме загони добровольців зараз є однією з головних штурмових сил Росії на фронті.

Понад 40% загиблих добровольців - це люди, старші 45 років (половина з них - старше 50 років). Це значно відрізняється від динаміки втрат серед інших категорій російських військових - там половина встановлених втрат посідають військові віком від 18 до 26 років.

У списку втрат, які нам вдалося підтвердити, також 171 співробітник Росгвардії, включаючи бійців елітних загонів "Вітязь", "Росіч" та "Пєрєсвєт". Серед загиблих є щонайменше 117 бійців спецназу ГРУ та три представники спецназу ФСБ "Альфа". Всі ці підрозділи вважаються одними з найсильніших у Росії.

Ми продовжуємо збирати дані про загиблих військовослужбовців. Якщо ви хочете поділитися інформацією на цю тему, будь ласка, зв'яжіться з нами за посиланням.

Як ми рахуємо

У Росії щодня публікують нові прізвища загиблих і фотографії з похорону. Найчастіше прізвища називають керівники російських регіонів чи представники районних адміністрацій, місцеві ЗМІ та навчальні заклади, де раніше навчалися загиблі, а також родичі.

ВВС та команда волонтерів вивчають ці дані та вносять їх до списку, який ми ведемо з початку російського вторгнення в Україну.

Ми не враховуємо повідомлення ЗМІ про десятки, а іноді й сотні загиблих, якщо в них немає конкретної інформації про імена та прізвища. Ми також не враховуємо повідомлення про загибель росіян, які служили у складі армій самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" до 24 лютого, та втрати так званої ПВК Вагнера.