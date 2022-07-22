ВВС виплатить компенсацію колишній королівській няні. Її звинуватили в романі з Принцем Чарльзом

7 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Коли Олександра Петтіфер працювала у королівській родині, її називали Тіггі Легге-Бурк

ВВС виплатить компенсацію колишній няні принців Вільяма та Гаррі за неправдиві заяви про неї, зроблені 1995 року з метою отримати інтерв'ю з принцесою Діаною.

Верховний суд вибачився перед Олександрою Петтіфер, відомою як Тіггі, за необґрунтовані звинувачення у тому, що у неї був роман із принцом Чарльзом і вона зробила аборт.

Її адвокат заявив, що фальшиві заяви спричинили "серйозні особисті наслідки".

Розслідування вже виявило, що журналіст BBC і ведучий програми Panorama Мартін Башир використовував підроблені документи, щоб завоювати довіру Діани.

Інтерв'ю, яке у ​​Великій Британії переглянули 22,8 мільйона людей та яке транслювалося через три роки після розлучення принца Чарльза та Діани, тодішні коментатори описували як "бомбу", яка зруйнувала імідж "щасливої, турботливої ​​та дружньої" королівської родини.

BBC заявило у четвер, що "дуже шкодує про серйозну та тривалу шкоду", заподіяну пані Петтіфер та її родині після трансляції.

В узгодженій заяві, зачитаній у суді, адвокатка Петтіфер Луїза Прінс сказала, що претензії містили "дуже серйозні та абсолютно необґрунтовані звинувачення у тому, що позивачка мала роман із Його Високістю Принцем Уельським, в результаті якого вона завагітніла, а потім перервала вагітність".

"Ці звинувачення були сфабриковані".

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Вона сказала, що Петтіфер протягом останніх 25 років не знала, хто був джерелом звинувачень, але "ймовірно, що ці неправдиві та зловмисні звинувачення виникли в результаті та у контексті зусиль BBC Panorama отримати ексклюзивне інтерв'ю з Діаною, принцесою Уельсу".

Адвокатка заявила, що колишня няня "відчула полегшення після того, як ВВС визнала, що звинувачення були абсолютно неправдиві та безпідставні".

Корпорація заплатить Петтіфер значну суму, яку не розголошують, а також компенсує їй судові витрати.

У своїй заяві BBC зазначила, що визнає звинувачення Петтіфер "цілком безпідставними, їх ніколи не слід було висувати, і що BBC на той час не провела належного розслідування серйозних сумнівів" щодо того, як саме Panorama отримала дозвіл на інтерв'ю.

У заяві також зазначено, що якби BBC зробила це раніше, то неправдиві твердження можна було спростувати і "таким чином зменшити шкоду", завдану Петтіфер та її родині протягом багатьох років.

У суді були зачитані додаткові подробиці про фальшиві звинувачення Петтіфер у тому, що вона зробила аборт.

У заяві зазначено, що у жовтні 1995 року, коли переговори BBC з Діаною щодо її появи у передачі перебували на критичній стадії, принцеса передала своєму адвокату, що їй сказали, що Петтіфер "зробила аборт" і що Діана "незабаром отримає довідку".

Але Верховний суд дізнався, що Петтіфер "не мала роману з Його Високістю Принцем Уельським, не була вагітною від нього і не робила аборту".

Підпис до фото, Принцеса Діана під час інтерв'ю, в якому вона сказала свою знамениту фразу "У цьому шлюбі нас було троє"

Після слухання генеральний директор BBC Тім Деві заявив, що корпорація вибачилася перед Петтіфер, принцом Уельським та принцами Вільямом і Гаррі "за те, як принцесу Діану обманули, і як це вплинуло на все їхнє життя".

Він додав: "Тепер, коли ми знаємо про шокуючий спосіб, яким було отримано дозвіл на інтерв'ю, я ухвалив рішення, що BBC більше ніколи не показуватиме цю програму; ми також не будемо ліцензувати її повністю або частково іншим мовникам".

У заяві, опублікованій Sunday Times, Петтіфер сказала, що вона розчарована тим, "що BBC знадобився судовий позов, щоб визнати серйозну шкоду, якої я зазнала".

І сказала, що вона "одна з багатьох людей, життя яких постраждало від брехні, за допомогою якої було створено передачу BBC Panorama й подальшої нездатності BBC належним чином розслідувати створення цієї програми".

Петтіфер зазначила, що страждання, заподіяні королівській родині, були "джерелом великого засмучення для мене", додавши: "Я знаю з перших вуст, як сильно вони постраждали у той час, і як програма та неправдива розповідь про її створення переслідували родину з тих пір".

"Насамперед тому, що й досі багато чого про створення програми ще належить адекватно пояснити".

З передачею 1995 року пов'язані й інші виплати, зокрема колишньому особистому секретарю принцеси Діани та колишньому продюсеру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександра Петтіфер, раніше відома як Тіггі Легге-Бурк, була нянею принців Вільяма та Гаррі

Розслідування минулого року під керівництвом судді у відставці лорда Дайсона виявило, що дозвіл на інтерв'ю було отримано з використанням підроблених документів. І що BBC не відповідає "високим стандартам чесності та прозорості".

У звіті йдеться про те, що Мартін Башир неодноразово брехав кільком людям, у тому числі й на BBC.

Башир отримав професійну нагороду за передачу "Діана" й продовжував працювати на ITV та у Сполучених Штатах. Після того, як про його обман стало відомо, журналіст вибачився.

Він повертався на BBC News у 2016 році і був редактором з питань релігії, але більше не працює у корпорації.