Австралійців наполохало малинове небо. Причина виявилася пікантною

Тіффані Тернбулл

BBC News, Сідней

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Nikea Champion Підпис до фото, Місцевих жителів містечка Мілдура збентежило малинове сяйво в небі

Коли у середу ввечері у небі над австралійським містом з'явилось рожеве сяйво, місцева жителька Теммі Шумовскі задумалася, чи не настав апокаліпсис.

"Я зберігала спокій і казала дітям, що нема причин для хвилювання", - розповідає вона BBC.

"Але подумки запитувала себе, що це в біса таке?"

Виявилося, що світло випромінювала ферма з вирощування канабісу неподалік від міста Мілдура, на півночі штату Вікторія.

Але, як й інші приголомшені місцеві жителі, Шумовскі спочатку думала про що завгодно - вторгнення інопланетян? Астероїд?

"Мама розмовляє по телефону, а тато каже: "Я краще піду вип'ю чаю, бо це, схоже, кінець світу".

"А мама каже: "Який сенс пити час, якщо це кінець світу".

Інший місцева жителька Нікеа Чемпіон спочатку подумала, що це яскраво-червоний Місяць, але незабаром зрозуміла, що світло йде від землі.

"Усі сценарії кінця світу прогорталися у моїй голові", - розповіла вона BBC.

"Я навіть згадала "Дивні дива" і спитала: "Векна? Це ти?" - каже вона, маючи на увазі лиходія із відомого серіалу.

Обидві жінки були на подив дуже далекі від істини.

Секретна ферма

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Медичний канабіс легалізували в Австралії у 2016 році, але рекреаційне використання наркотику заборонено.

Тому ферми для вирощування канабісу зазавичай приховують з міркувань безпеки, але цього разу таємне стало явним.

Червоне світло сприяє росту врожаю, а щоби його приховати ввечері використовують затемнювальні жалюзі.

У середу вони не спрацювали, повідомив представник виробника Cann Group.

А оскільки ніч була хмарною, світло створило ефект "апокаліптичного заходу сонця", який було видно у радіусі години їзди від ферми.

"Я розсміялася... це могло бути щось набагато крутішим, а виявилося вирощуванням медичної марихуани", - сказала Чемпіон.

Шумовскі зазначила, що вони також "добре посміялися".

Попри те, що родина спочатку злякалась, жінка каже, що її вразила краса цього явища й що такі "шоу можна було б повторювати й частіше".