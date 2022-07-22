Австралійців наполохало малинове небо. Причина виявилася пікантною
- Тіффані Тернбулл
- BBC News, Сідней
Коли у середу ввечері у небі над австралійським містом з'явилось рожеве сяйво, місцева жителька Теммі Шумовскі задумалася, чи не настав апокаліпсис.
"Я зберігала спокій і казала дітям, що нема причин для хвилювання", - розповідає вона BBC.
"Але подумки запитувала себе, що це в біса таке?"
Виявилося, що світло випромінювала ферма з вирощування канабісу неподалік від міста Мілдура, на півночі штату Вікторія.
Але, як й інші приголомшені місцеві жителі, Шумовскі спочатку думала про що завгодно - вторгнення інопланетян? Астероїд?
"Мама розмовляє по телефону, а тато каже: "Я краще піду вип'ю чаю, бо це, схоже, кінець світу".
"А мама каже: "Який сенс пити час, якщо це кінець світу".
Інший місцева жителька Нікеа Чемпіон спочатку подумала, що це яскраво-червоний Місяць, але незабаром зрозуміла, що світло йде від землі.
"Усі сценарії кінця світу прогорталися у моїй голові", - розповіла вона BBC.
"Я навіть згадала "Дивні дива" і спитала: "Векна? Це ти?" - каже вона, маючи на увазі лиходія із відомого серіалу.
Обидві жінки були на подив дуже далекі від істини.
Секретна ферма
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Кінець подкаст
Медичний канабіс легалізували в Австралії у 2016 році, але рекреаційне використання наркотику заборонено.
Тому ферми для вирощування канабісу зазавичай приховують з міркувань безпеки, але цього разу таємне стало явним.
Червоне світло сприяє росту врожаю, а щоби його приховати ввечері використовують затемнювальні жалюзі.
У середу вони не спрацювали, повідомив представник виробника Cann Group.
А оскільки ніч була хмарною, світло створило ефект "апокаліптичного заходу сонця", який було видно у радіусі години їзди від ферми.
"Я розсміялася... це могло бути щось набагато крутішим, а виявилося вирощуванням медичної марихуани", - сказала Чемпіон.
Шумовскі зазначила, що вони також "добре посміялися".
Попри те, що родина спочатку злякалась, жінка каже, що її вразила краса цього явища й що такі "шоу можна було б повторювати й частіше".