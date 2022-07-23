Росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградщині. Що відомо

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Суспільне Кропивницький Підпис до фото, Дим після вибухів на Кіровоградщині

Вночі збройні сили РФ завдали ракетних ударів по кількох областях України. 13 ракет випустили по Кіровоградщині. Внаслідок цього загинули троє людей, дев'ятеро отримали поранення.

У суботу вранці, 23 липня, по усій Україні лунала повітряна тривога. У дев'яти областях на Сході вона лунала з третьої ночі. Згодом з'явилась підтверджена інформація про те, що обстрілів зазнали Кропивницький, Миколаїв, а також два райони Дніпропетровщини й Харків.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про ракетні обстріли області. Близько 5:00 російські військові випустили 13 ракет.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3)", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

За словами керівника ОВА, ракети поцілили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці".

Пізніше в ефірі телемарафону "Єдині новини" Райкович розповів, що внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони.

Дев'ятеро військовослужбовців отримали поранення. На місці ведуться рятувальні роботи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.

Обстріли в інших областях

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Близько 4:30 потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Про це повідомили у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і міський голова Олександр Сєнкевич.

"Ворог завдав удару по місту 6 ракетами С-300. У результаті обстрілів сталося загоряння на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав керівник Миколаївської ОВА.

У Дніпропетровській області російські війська вдарили по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"О 2-й годині ночі окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів припало на прикордонні території Червоногригорівської громади. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Крім того, противник обстріляв Криворізький район - Широківську та Зеленодольську громади. Обстрілом у кількох селах пошкоджено лінії електропостачання та газові мережі, пошкоджено сільгосптехніку. Без жертв.

Автор фото, ТГ-канал голови Харківської ОВА Підпис до фото, Наслідки ранкового обстрілу Харкова

У суботу вранці російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова, за попередніми даними, стріляли з РСЗВ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними екстреної медичної допомоги, є один постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житловий будинок, офісні приміщення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Наразі на місці працюють усі профільні служби, оцінюють завдані окупантами ушкодження.