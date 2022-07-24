Що таке хімтрейли, і чи дійсно з літаків можна поширювати коронавірус чи тестувати хімічну зброю?

Алістер Коулман

фахівець з дезінформації, BBC Monitoring

1 година тому

Автор фото, AFP

Ви, напевно, бачили білі смуги, які залишають після себе повітряні судна.

Це - конденсаційні сліди. Вони формуються, коли реактивні двигуни літака викидають вологе повітря у холодне середовище та утворюються кристали льоду. Зазвичай вони швидко зникають, але за певних атмосферних умов формують видиму лінію у вигляді хмар. Однак так думають не всі.

Прихильники "теорії змови" вважають що це не просто сліди, а так звані "хімтрейли" (англ. chemtrails), або "хіміотраси" - сліди небезпечних хімікатів, вірусів та канцерогенів, які умисно розпорошують з літаків.

Деякі, наприклад, вважають, що у такий спосіб таємний світовий уряд контролює людську популяцію, роблячи людей безплідними. Інші - що "хімтрейли" успішно застосовують для поширення коронавірусу. Треті кажуть, що військові так тестують хімічну зброю або вчені ставлять небезпечні кліматичні експерименти, провокуючи кислотні дощі та інші неприємності.

Як з'явилася ця теорія змови?

Ідея про те, що уряди чи тіньові сили обприскують планету хімікатами з пасажирських літаків, закріпилася наприкінці 1990-х років.

Спочатку її адепти стверджували, що речовини з умістом барію розпилювали для зменшення кількості населення планети.

Але конспірологи не стояли на місті, і сьогодні існує кілька напрямків теорії "хімічних слідів".

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В останні роки, приміром, стверджують, що конденсаційні сліди є свідченням поширення Covid-19, примусової вакцинації, контролю над думками людей та встановлення нового світового порядку.

Цього року ці теорії стали настільки популярними, що незалежна британська благодійна організація з фактчекінгу Full Fact навіть опублікувала 10 наукових спростувань.

Підпис до фото, Миски з оцтом допомагають очистити повітря після розпилення небезпечних вірусів чи хімікатів, кажуть конспірологи

Прихильники теорії "хімтрейлів" дуже активні у соцмережах. Інтернет рясніє різними заявами в дусі "Влада нас травить і приховує це!"

Особливо популярними історії про "хімічні сліди" стали під час епідемії коронавірусу. Дійшло до того, що деякі, приміром, пропонують ставити на вулиці миску з білим оцтом, запевнюючи, що це очищує повітря після розпилення небезпечних вірусів чи хімікатів.

Адептів "хімтрейлів" - достатньо, вони є у Великій Британії, Європі, Австралії та Америці - фактично скрізь, де літають комерційні чи військові літаки. Підтримують цю хвилю й деякі знаменитості та інфлюенсери у соціальних мережах.

Де правда?

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Як і в багатьох теоріях змови, в ідеї про "хімтрейли" є частка правди.

У 1950-х і 1960-х роках в Британії розпилили хімічні речовини, що переносяться повітрям, під час серії секретних випробувань бактеріологічної зброї. А 1950 року Сан-Франциско обпризкали хімічною речовиною з корабля, щоб оцінити вплив біологічної зброї на населений пункт.

Прихильники теорії про "хімтрейли" посилаються на ці секретні експерименти. Але їхні заяви перевершують історичні події, оскільки вони стверджують, що нас постійно — і дуже помітно — навмисно обприскують тоннами небезпечних хімікатів з багатьох причин, що постійно змінюються.

Британська асоціація пілотів авіакомпаній (BALPA) повідомила BBC, що знає про теорії "хімічних слідів", але вони "не мають доказової бази".

"Це відволікання уваги від того, що дійсно важливо, та від областей, які, на нашу думку, потребують подальшого вивчення", - додали фахівці.

Приміром, існує занепокоєння, що конденсаційні сліди літаків сприяють довгостроковій зміні клімату і є чинником глобального потепління.

У BALPA розповіли BBC, що вони виступають за комплексне дослідження впливу авіації на забруднення довкілля та зміну клімату.