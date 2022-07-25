Як Україна і Росія використовують дрони під час війни

58 хвилин(и) тому

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У війні в Україні використовують тисячі безпілотників - для виявлення позицій ворога, запуску ракет і наведення артилерійського вогню.

Обидві сторони розгортають спеціально сконструйовані військові безпілотні літальні апарати та дрони, доступні в широкому продажі.

Які військові безпілотники є в України та Росії?

Основним військовим безпілотником України є "Байрактар" TB2 турецького виробництва. Він розміром приблизно з невеликий літак, має камери на борту та може бути озброєний бомбами з лазерним наведенням.

Україна почала війну з флотом із менш ніж 50 таких дронів, каже Джек Вотлінг із дослідницького центру Royal United Services Institute (Rusi).

За його словами, Росія в основному використовує менший, більш базовий Орлан-10.

"Росія почала війну з кількома тисячами таких, а залишилося, можливо, кілька сотень", - каже він. Ці дрони також мають камери і можуть запускати ракети.

Наскільки ефективні військові дрони?

В обох сторін безпілотники були найбільш ефективними для пошуку ворожих цілей і наведення на них артилерійського вогню.

"Російські війська можуть навести свою зброю на ворога через три-п'ять хвилин після того, як безпілотник "Орлан-10" помітить ціль", - каже доктор Вотлінг. За його словами, без них атака може зайняти від 20 до 30 хвилин.

Докторка Мартіна Мірон, спеціалістка з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона, каже, що безпілотники дозволили Україні розширити її обмежені сили.

"В минулому для пошуку ворожих позицій вам довелося б вислати підрозділи спеціальних сил, і ви могли б втратити частину військ, - каже вона. - Тепер ви ризикуєте лише дроном".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські безпілотники "Орлан-10" можуть наводити артилерійський вогонь за лічені хвилини

У перші кілька тижнів війни українські "Байрактари" отримали високу оцінку.

"Ми бачили, як вони атакували такі цілі як склади боєприпасів, і зіграли роль у затопленні "Москви" (військового корабля. - Ред.)", - каже докторка Мірон.

Проте багато "Байрактарів" знищили російські системи ППО. "Вони великі, відносно повільні та літають лише на середній висоті, тому їх легко збити", - каже доктор Вотлінг.

Як використовуються невійськові дрони?

Військові дрони дуже дорогі - один "Байрактар" TB2 коштує близько 2 мільйонів доларів.

Тож обидві сторони, особливо Україна, звертаються до невеликих комерційних моделей, таких як DJI Mavic 3, який коштує близько 2 000 доларів.

За оцінками одного українського виробника безпілотників, в збройних силах країни є 6 000 дронів, але підтвердити це неможливо.

Комерційні дрони можуть бути оснащені невеликими бомбами.

Однак переважно їх використовують для виявлення ворожих військ.

"Україна не має стільки боєприпасів, як Росія, - каже докторка Мірон. - Мати "очі в небі" для виявлення цілей і наведення артилерійського вогню для них означає, що вони можуть краще використовувати те, що мають".

Однак комерційні дрони набагато менш потужні, ніж військові.

Радіус дії DJI Mavic становить лише 30 км, і він може літати лише 46 хвилин.

Дешевші та менші дрони літають ще менше часу та долають менші відстані.

Як кожна сторона захищається від безпілотників?

Росія використовує радіолокаційний захист від військових безпілотників і електронні пристрої від комерційних, каже докторка Мірон.

"Російські війська мають гвинтівку "Ступор", яка стріляє електромагнітними імпульсами", - каже вона. Це позбавляє комерційні дрони можливості навігації за допомогою GPS.

Російські військові також використовували онлайн-системи, такі як Aeroscope, для виявлення та переривання зв'язку між комерційними дронами та їхніми операторами.

Вони можуть змусити дрон розбитися або повернутися на базу, а також можуть не дати йому надсилати інформацію.

Середньостатистичний український безпілотник функціонує близько тижня, йдеться у звіті Rusi.

Хто постачає дрони?

За даними Білого дому, зараз Росія купує військові безпілотники Shahid в Ірану. Повстанські сили хуситів у Ємені використовували їх для нападу на цілі в Саудівській Аравії та ОАЕ.

США постачають Україні близько 700 військових безпілотників-"камікадзе" Switchblade.

Вони начинені вибухівкою й пересуваються у повітрі, поки не знайдуть ціль.

Компанія SpaceX Ілона Маска надає Україні свою систему супутникового зв'язку Starlink. Вона забезпечує безпечний зв'язок між комерційними дронами та операторами.

Наразі компанія DJI припинила постачання дронів до Росії та України.

Як Україна платить за дрони?

Україна розпочала краудфандинговий збір на закупівлю 200 військових безпілотників.

"Окрім великих безпілотних літальних апаратів, таких як TB2, вони шукають також невеликі розвідувальні безпілотні літальні апарати з нерухомими крилами", - каже Уотлінг.

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на цьогорічному "Євробаченні", продав свою нагороду за 900 000 доларів, які він пожертвував на закупівлю дронів ПД-2 українського виробництва.