Летючі електрички. Коли з'являться електролітаки і кому вони потрібні

Тео Легетт

Бізнес-кореспондент

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Faradair

Крихітний стартап з офісом біля аеродрому, де колись розміщувався перший ескадрон легендарних британських "Спітфайрів", сподівається вписати своє ім'я в історію цивільної авіації, відкривши в ній нову сторінку - електричне повітряне сполучення.

Компанія Faradair планує виготовити та випустити на ринок гібридний електролітак для регіональних перевезень. Він матиме до 19 пасажирських місць, а замість двигуна - пропелер на електродвигуні. Джерелом електроенергії стане невелика газова турбіна.

Для збільшення підйомної сили, а також зльоту та посадки на невеликих аеродромах, апарат має три опорні поверхні. Це зробить літак трохи схожим на винищувач часів Першої світової, хоча його аеродинамічні показники будуть на найсучаснішому рівні.

Голова компанії Ніл Клоулі наголошує, що в порівнянні з аналогами у подібної машини значно менше рухомих частин, що скоротить витрати на експлуатацію. Крім того, двигун літака виробляє набагато менше шуму та шкідливих вихлопів.

"Чому ми не користуємося літаками, так само як ми користуємось автобусом?" - запитує Клоулі.

"Здебільшого, справа у вартості експлуатації. Крім того, багато літаків - це дуже багато шуму, і, звичайно, ми увійшли в епоху, коли екостійкість стала важливою частиною нашої турботи про майбутнє, - відповідає він. - Тому ми вирішили зробити літак не лише економічним і, отже, низьковитратним, але також безшумним та екологічно чистим".

Автор фото, Faradair Підпис до фото, Голова Faradair Ніл Клоулі

Літак Faradair, каже Клоулі, дозволить швидко і дешево переміщатися між не дуже віддаленими один від одного містами: наприклад, з Лондона до Манчестера можна буде злітати за 25 фунтів, що дешевше за квиток на поїзд.

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У більш віддалених та важкодоступних районах цей літак, здатний злітати та сідати на короткі смуги, може стати справжнім порятунком: його експлуатація дозволить обійтися без масштабних інвестицій у звичайні чи залізничні магістралі.

Планується, що перший літак підніметься у повітря 2025 року, а повноцінне комерційне використання має розпочатися 2027-го.

Faradair - не єдина компанія, яка побачила потенціал електричної авіації саме сьогодні, коли уряди різних країн шукають способи скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Їхній проєкт - далеко не найамбітніший.

Каліфорнійська Wright Electric, наприклад, планує вивести на ринок повністю електричний літак на сто місць на середину цього десятиліття. Він базуватиметься на наявній машині Bae146, але її чотири турбодвигуни замінять на електричні пропелери.

Компанія вже розпочала партнерство із великим лоукостером Easyjet. Електролітак, як планує Wright Electric, використовуватиметься для перельотів тривалістю близько години - це такі маршрути, як Лондон - Париж, Нью-Йорк - Вашингтон або Гонконг - Тайбей.

Проте випробовувати літак будуть не в повністю електричному, а в гібридному режимі. Спочатку на електромотор замінять лише один із чотирьох двигунів Bae146. Якщо тестування піде за планом, то на електромотори замінять й інші двигуни.

Голова Wright Electric Джеффрі Енглер каже, що потенційні покупці оцінили цей підхід і, можливо, самі слідуватимуть йому надалі, при виробництві нових літаків.

"Коли ми говорили з авіакомпаніями, їхні представники сказали: чому б вам не почати з гібрида, а не робити одразу повністю електричний літак?" - розповідає Енглер.

"Так само було і з автомобільною індустрією, яка теж починала з гібридів. Ми розглядаємо цю можливість", - додає він.

Основна складність електрифікації літака в тому, що навіть найкращі акумулятори не здатні зрівнятися з авіапальним за витратою енергії на одиницю ваги. Це означає, що вони надто важкі для далеких польотів.

Автор фото, NASA/Bill Ingalls Підпис до фото, Деякі електролітаки, такі як e-Genius, перебувають у розробці вже близько десяти років

"Сьогоднішнім акумуляторам до цього далеко", - каже доктор Андреас Стромаєр, голова авіаінженерного факультету Штутгартського інституту.

З середини 1990-х років у цьому інституті вивчають потенціал гібридної та електричної авіації. Створений тут експериментальний двомісний електролітак e-Genius вперше піднявся у повітря понад десять років тому.

"Ми самі створили акумуляторні системи для нашого літака", - пояснює Стромаєр.

"У нас виходить десь у районі 200 ват-годин на кілограм, а треба б 1000 або 1500. Тож ми ще далекі від того, що потрібно для великого літака", - додає він.

Він упевнений, що за нинішнього рівня розвитку технологій цілком можливо створити легкий шестимісний електролітак.

Виробництво більшого транспортного електролітака, місткістю до 19 пасажирів, за його словами, також можливе, хоча така машина буде практично на межі того, що можуть дозволити сьогоднішні технології.

Автор фото, Eviation Підпис до фото, Компанія Eviation розробляє електролітак на дев'ять місць

Дев'ятимісний літак Alice, який розробляє ізраїльська компанія Eviation, відповідає цим параметрам. Його розробляють останні кілька років, і він розрахований на політ дальністю до 1000 км виключно на електриці.

Більша машина вже не може літати тільки на електриці і повинна працювати як гібрид - або поєднуючи електромотори зі звичайними, або покладаючись на встановлені на борту генератори.

Доктор Стромаєр каже, що в обох типів є потенціал для створення розгалужених авіатранспортних мереж: маленькі, повністю електричні літаки, подібно до маршруток, перевозитимуть пасажирів з місцевих аеродромів у регіональні хаби, де на них чекатимуть вже більші гібридні машини з дальністю польоту до 500 км.

"Це буде набагато щільніша транспортна мережа, - пояснює вчений. - Найбільше вона стане у пригоді в таких регіонах, як Скандинавія, або в гористій місцевості, де побудувати мережу високошвидкісних шосе просто нереально".

"Є такі місця, як Індонезія, Полінезія - з безліччю островів, які потрібно зв'язати між собою. Багато місць у світі гостро потребують подібних транспортних мереж", - резюмує експерт.

Eviation почне випробувальні польоти Alice цього літа.

Автор фото, Airbus Підпис до фото, Мета проєкту ZEROe авіагіганта Airbus - запустити повністю екологічний літак до 2035 року

Але електротехнології навряд чи стануть у пригоді для далеких перельотів. Можливо, саме тому у авіагіганта Airbus інші пріоритети.

У 2017 році компанія розпочала розробку прототипу гібридного літака E-Fan X разом з Rolls-Royce та Siemens. Як і проєкт Wright Electric, він ґрунтується на вже наявному Bae146.

Проте за три роки після старту програму згорнули. Доктор Сандра Бор-Шеффер, голова підрозділу компанії Airbus Upnext, який відповідає за перспективні розробки, вважає, що це було правильним рішенням.

"Ми плануємо досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року, - каже вона. - Щоб цього досягти, нам потрібно залучити дві різні технології, які працюють на різних часових горизонтах".

У короткостроковій перспективі компанія планує скоротити викиди CO2 за допомогою екологічнішого палива - з відновлюваних джерел або переробленого.

Надалі Airbus має намір застосовувати двигуни на водні для скорочення викидів.

"До 2035 року ми плануємо випустити на ринок перший літак із нульовими викидами, який працює на водневому двигуні", - пояснює вона.

"У нас також є команди, які працюють над кріогенними технологіями та в галузі надпровідності. Ми вже досліджуємо те, що стане нашим майбутнім".