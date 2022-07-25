Словаччина може дати Україні 11 МіГ-29 до кінця серпня. Як це вплине на хід війни

39 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Міг-29 ВПС України

Словаччина готова розглянути питання про надання Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над під час зустрічі у понеділок з його британським колегою Беном Уоллесом у Братиславі.

Як зазначає видання Washington Post, йдеться про 11 винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати вже до кінця серпня.

Словаччина вже домовилася з союзниками по НАТО Чехією та Польщею про моніторинг повітряного простору Словаччини з початку вересня.

"Рішення ще не прийнято, на даний момент ніяких обговорень не відбувається, і ми готові обговорити це пізніше", - сказав Над.

Воллес сказав, що Велика Британія зараз не розглядає можливості надання Україні військових літаків, але запропонує Словаччині винищувачі для охорони повітряного простору.

Рішення передати Україні винищувачі озвучив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер ще на початку липня. Він повідомив про це в ефірі чеського телебачення разом з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Лідери обох країн оголосили, що з вересня Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, поки країна не отримає замовлені літаки F-16. Нові винищувачі мають замінити МіГ-29.

З початку вторгнення 24 лютого Україна закликала західних союзників надати їй військові літаки, щоб кинути виклик перевазі Росії в повітрі.

11 літаків - це може бути вагомий внесок Словаччини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська авіація продовжує здійснювати бойові вильоти, попри перевагу російських ВКС

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Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на вершині списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися з ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Можлива передача МіГ-29 - добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики, яким потрібно буде зовсім небагато часу, щоб опанувати специфіку словацьких МіГів, модернізованих у рамках особливої ​​програми.

Зрештою, словацькі МІГи можуть стати "пожежним" рішенням гострої нестачі бойової авіації нині - їх можуть передати до кінця серпня.

У майбутньому, ймовірно, Україна отримає винищувачі F-16, програма підготовки українських пілотів для яких зараз проходить затвердження в Конгресі США.

Коли це станеться невідомо, оскільки саму програму ще остаточно не затвердили, а про передачу F-16 взагалі поки що говорять лише експерти, і немає навіть твердої впевненості, що це в результаті будуть саме ці літаки.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим - безпілотники поки не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.

11 літаків - досить велика партія літаків. Їх вистачило б на те, щоб сформувати ескадрилью. До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГ-29 та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.