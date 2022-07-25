Чеська поліція патрулюватиме вулиці на Ferrari. Авто конфіскували у злочинців

Еліс Дейвіс

BBC News

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Czech Police

Поліція Чеської Республіки поповнила свій автопарк Ferrari. Авто, здатне розвивати швидкість до 326 км, вилучили у зловмисників.

Вони додали, що переобладнання автомобіля для поліцейських обійшлося у 12 000 євро. Приблизно стільки ж коштує покупка нового хетчбека Skoda.

Ferrari 458 Italia буде використовуватися, серед іншого, для боротьби з незаконними дорожніми перегонами та погоні за викраденими автомобілями.

Авто може розганятися до 100 км/год за 3,4 секунди.

Автомобіль із флуоресцентними жовто-блакитними смугами використовуватимуть у відділі спеціального нагляду. Керуватиме ним спеціально навчені офіцери поліції.

Їржі Зли, начальник відділу патрульної поліції, сказав, що Ferrari, серед іншого, використовуватимуть проти "агресивних водіїв" на чеських дорогах.

Чеська поліція має сотні конфіскованих транспортних засобів, які використовують для боротьби з серйозною злочинною діяльністю в усій країні, повідомляє поліція.

Автор фото, Czech Police