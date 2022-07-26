Жителів японського міста затероризували макаки

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ось так виглядають японські макаки, які почали нападати на людей у місті Ямагуті

Японські макаки у невеликому місті Ямагуті спочатку атакували дітей та жінок, а тепер не бояться нападати на дорослих чоловіків. Поліція озброїлася пістолетами із транквілізаторами, щоб зупинити агресію диких тварин.

Від лап і зубів японських макак вже постраждали 42 особи, зокрема діти та літні люди. Населення Ямагуті становить менш ніж 200 тис. осіб.

Напади почалися кілька тижнів тому, і поліція досі не розуміє, чи є "злочини" справою однієї мавпи-людиноненависниці чи в місті орудує ціла банда.

"Рідко можна побачити таку кількість нападів за короткий проміжок часу, - розповів представник міської влади. - Спочатку нападів зазнавали тільки діти і жінки. Але останнім часом жертвами стають також люди похилого віку і дорослі чоловіки".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Японські макаки зазвичай живуть великими групами від 10 до 100 особин

Травми, отримані людьми, були різними: від подряпин до укусів ніг, рук, шиї та живота.

Однією з постраждалих стала чотирирічна дівчинка, яку подряпала мавпа, яка проникла до квартири. Іншим разом батько дивом встиг захистити своє немовля, увірвавшись до кімнати у той момент, коли над дитиною, яка плакала, схилилася макака.

Доступ до японських будинків мавпам істотно спрощують відкриті вікна та традиційні розсувні двері-ширми, через які легко проникнути всередину.

Спроби відловити тварин за допомогою пасток закінчилися невдачею, а поліцейські патрулі, які вийшли охороняти вулиці після перших нападів, поки що не змогли зловити макак.

Чисельність японських макак, які колись були видом, що зникає, останнім часом зросла, зокрема й тому, що вони були під охороною. Нині вони внесені до списку Міжнародної спілки охорони навколишнього середовища як види, які спричинюють найменше занепокоєння з погляду вимирання.

Японські макаки - порівняно невеликі тварини. Зріст самців становить 80-95 сантиметрів, у середньому вони важать близько 13 кг, а самки - нижче на зріст і важать у півтора раза менше. Це найпівнічніші мавпи у світі, й їх ареал природного проживання обмежується японськими островами.

Вчені вважають, що конфлікти між людьми та макаками були спровоковані як збільшенням поголів'я макак, так і надто тісним сусідством із людьми.