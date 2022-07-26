У Британії через пандемію рекордно зросте смертність від алкоголю

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Зловживання спиртними напоями під час пандемії може призвести до збільшення захворювань і смертей, пов'язаних з алкоголем.

Такий прогноз зробили британські вчені.

Навіть за найкращого сценарію, якщо британці зменшать споживання алкоголю до передпандемічного рівня, два наступні десятиліття можуть принести 1830 додаткових смертей.

У найгіршому випадку Британія матиме 25 тисяч додаткових смертей та мільйон додаткових госпіталізацій.

І це - тривожний сигнал.

Таких висновків дійшли дві команди вчених, що окремо вивчали це питання, - з Інституту вивчення алкоголю та Університету Шеффілда.

Обидві команди погоджуються, що кількість смертей від хвороб, пов'язаних з алкоголем, а також рівень госпіталізацій та передчасної смерті можуть бути високими, і це коштуватиме британський Національній системі охорони здоров'я (NHS) мільярди доларів.

Алкоголь і карантин

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Однак під час пандемії не всі пили більше. Опитування свідчать, що люди, які вживали алкоголь у малих чи помірних дозах, в середньому пили менше.

Але сильно питущі навпаки - збільшували дози алкоголю.

"Ці цифри вказують, що вплив пандемії на вживання алкоголю, ймовірно, кине довгу тінь на наше здоров'я. Усе це малює тривожну картину у той час, як NHS вже працює під величезним тиском", - каже Колін Ангус, що очолював дослідження Університету Шеффілда.

"Останні 10 років загальне споживання алкоголю у Британії постійно знижувалося, і тепер британці п'ють приблизно на 15% менше, ніж 10 років тому", - каже Нікола Бейтс з галузевої компанії Portman Group.

"Під час самоізоляції переважна більшість людей продовжували пити у помірних дозах, але є невелика меншість, яка зловживала алкоголем ще до карантину, і як свідчать дослідження, на карантині збільшувала кількість випитого".

"Ця невелика меншість потребує найбільшої підтримки за допомогою цілеспрямованих дій і політичних заходів".

Седі Боніфейс з Інституту вивчення алкоголю додає: "Нове дослідження має стати "тривожним сигналом" та змусити серйозно поставитися до шкоди алкоголю в рамках планування відновлення після пандемії".