"Росія використовує енергоносії як зброю". ЄС погодився скоротити споживання газу

Майкл Рейс

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Міністри енергетики ЄС погодилися, щоб їхні країни скоротили використання газу через загрозу, що Росія припинить постачання.

Після переговорів у вівторок члени ЄС погодилися, що країни повинні добровільно скоротити споживання газу на 15% із серпня по березень.

"Ця місія не є нездійсненною!", - йдеться у твіттері Чехії, яка головує в ЄС.

Однак попередні плани, з якими ознайомилася BBC, свідчать про те, що угода передбачає винятки для деяких країн.

"Прагнучи підвищити безпеку енергопостачання ЄС, сьогодні країни-члени досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими", - йдеться в повідомленні ЄС.

"Мета скорочення попиту на газ - заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю", - додають у заяві.

В угоді йдеться про те, що скорочення попиту на газ стане обов'язковим, якщо буде оголошено "тривогу Союзу" і безпека поставок досягне кризового рівня.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Однак ЄС заявив, що деякі країни, що не підключені до газопроводів інших держав-членів, будуть звільнені від будь-якого обов'язкового скорочення споживання газу, оскільки вони не зможуть отримати альтернативні джерела поставок.

Країни, які не підключені до європейської електроенергетичної системи та сильно залежать від газу для виробництва електроенергії, також будуть звільнені від цих зобов'язань, заявили в ЄС. Це зроблять, щоб уникнути ризику кризи постачання електроенергії.

Країни також можуть вимагати пом'якшення правил, якщо вони перевищують цільові показники заповнення газосховищ, якщо вони сильно залежать від газу для критичних галузей або якщо їхнє споживання газу зросло принаймні на 8% за останній рік порівняно із середнім за останні п'ять років.

Очікувалося, що на тлі опору з боку деяких держав-членів буде багато відмов від угоди.

Угоду уклали після того, як російська енергетична компанія "Газпром" оголосила, що знову скоротила потік газу до Німеччини, щоб провести ремонтні роботи турбіни на газопроводі "Північний потік-1".

Газопровід, який перекачує газ з Росії до Німеччини, тижнями працює зі значно зниженою потужністю, і Україна звинуватила Москву у веденні "газової війни" проти Європи.

"Газпром" повністю припинив постачання газу до Болгарії, Данії, Фінляндії, Нідерландів і Польщі через їхню відмову виконувати наказ Кремля оплачувати рахунки в рублях, а не в євро або доларах.

Минулого року Росія постачала в ЄС 40% свого газу, і після вторгнення в Україну європейські лідери вели переговори про те, як зменшити залежність країни від російського викопного палива.

"ЄС єдиний і солідарний", - сказав Йозеф Сікела, чеський міністр промисловості та торгівлі, оголошуючи про угоду.

"Сьогоднішнє рішення чітко показало, що країни-члени будуть стійко протистояти будь-якій спробі Росії розділити ЄС, використовуючи енергоносії як зброю", - підкреслив міністр.

"Заощадження газу зараз покращить готовність. Зима буде набагато дешевшою та легшою для громадян та промисловості ЄС", - додав він.

Вибираючи, як скоротити використання газу, члени ЄС погодилися надавати пріоритет заходам, які не впливають на домогосподарства та основні послуги, такі як охорона здоров'я та оборона.

ЄС зазначив, що можливі заходи включають заохочення заміни палива в промисловості, національні кампанії з підвищення обізнаності та цільові зобов'язання щодо зменшення опалення та кондиціонування.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала перспективу припинення Росією всіх поставок до ЄС ймовірним сценарієм.

Гуртові ціни на газ зросли після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, що вплинуло на рахунки споживачів за електроенергію.