Літак, що читає думки пілота - майбутнє військової авіації

Майкл Демпсі

Кореспондент з питань технологій бізнесу

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстраційна модель Tempest має здійснити політ у 2027 році

Під час Другої світової війни пілоти Spitfire казали, що літаком так легко керувати, ніби він є продовженням їхніх кінцівок.

Однак пілоти винищувачів 2030-х років матимуть ще тісніші стосунки зі своїми літаками.

Адже машини читатимуть їхні думки.

Реактивний літак Tempest розробляють британські BAE Systems, Rolls-Royce, European Missiles Group, MDBA та італійська Leonardo.

Однією з його особливостей буде інструмент штучного інтелекту (ШІ), який допомагатиме пілоту, коли він перевантажений або перебуває у стані сильного стресу.

Датчики в шоломі пілота відстежуватимуть сигнали мозку та інші медичні показники. Таким чином, під час польотів ШІ накопичуватиме величезну базу даних біометричної та психометричної інформації.

Завдяки цій бібліотеці унікальних характеристик пілота бортовий ШІ зможе втрутитися та допомогти, якщо датчики покажуть, що пілотові може знадобитися допомога.

Наприклад, штучний інтелект може взяти на себе управління, якщо пілот втратить свідомість через високий гравітаційний вплив.

На авіасалоні у Фарнборо компанія BAE Systems заявила, що до 2027 року вона здійснить політ демонстраційного реактивного літака зі свого заводу Warton у Ланкаширі, під час якого випробовуватиме деякі з цих технологій.

Цей літак стане випробувальною моделлю для безлічі різних цифрових можливостей - серед 60 різних демонстраційних проєктів, деякі з яких будуть повністю програмними.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Коли в 2018 році вперше оприлюднили зображення Tempest, його назвали "вагітним пеліканом"

Зовнішній вигляд літака Tempest удосконалили після того, як у 2018 році були опубліковані його перші зображення. Зокрема, зменшилася його вага, а обрис став витонченішим.

Коли Tempest зрештою підніметься в небо, його, ймовірно, регулярно супроводжуватимуть бойові безпілотники.

Це вимагатиме створення абсолютно нових систем моніторингу та контролю з нуля.

"Ми маємо враховувати швидкість змін у технологіях", - каже Джон Стокер, директор з розвитку бізнесу Tempest.

"У минулому витрати на оборону часто сприяли прогресу, а комерційні технології наздоганяли пізніше. Зараз комерційні технології часто є досконалішими", - твердить він.

Стокер планує створити новий винищувач із системами, які можна оновити так само легко, як завантажити програму на смартфон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попередник Tempest - винищувач Typhoon

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Більша частина виробництва реактивного літака буде автоматизована. Роботи на виробничій лінії обмінюватимуться даними з постачальниками, щоб деталі можна було швидко відправляти.

У рамках проєкту BAE Systems і Leonardo також співпрацюватимуть з японською компанією Mitsubishi — проєкт майбутнього винищувача Mitsubishi F-X має багато спільного з Tempest.

Це новий досвід для європейського аерокосмічного бізнесу, а розширення співпраці з Японією стало можливим завдяки цифровізації проєктів.

"В цифровому середовищі ці речі можна робити набагато швидше, співпрацювати набагато легше. Не треба портфелі возити між Токіо та Вартоном", - жартує Стокер.

Співпрацю з командою Mitsubishi F-X також уможливлює команда перекладачів і персонал, який вільно спілкується англійською та японською мовами з глибоко технічних питань.

Радарний підрозділ Leonardo в Единбурзі також співпрацює з Mitsubishi.

Популярна ідея радара як обертової тарілки, яка сканує простір попереду та відбиває сигнали від об'єктів, що наближаються, поступилася місцем цифровому аналізу даних датчиків.

Однак датчики вловлюють занадто багато деталей, щоб їх зміг обробити мозок людини, тому критично важливим для аналізу та обробки потоку даних став ШІ.

Є надія, що в Tempest штучний інтелект діятиме як свого роду воротар, запобігаючи перевантаженню пілота вхідними розвідувальними даними.

Увесь проєкт розробляється паралельно з виробником зброї MBDA. З Tempest можна буде запускати ракети, але їхнє націлювання відбуватиметься за допомогою роботизованих систем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двигуни для Tempest розроблятиме та виготовлятиме Rolls-Royce

Усе це будуть живити абсолютно нові двигуни. Тож компанії Rolls-Royce знадобиться забезпечити живлення не лише для власне польоту Tempest, але й усієї його складної цифрової системи. Обробка даних на борту може нагріти літак, як перевантажений ноутбук.

Інженери Rolls-Royce розмірковують, як позбутися цього тепла, одночасно виробляючи достатньо енергії для ескадрильї цифрових гаджетів Tempest.

"Ми хочемо забезпечити енергією кожен аспект системи", - каже Джон Ворделл, директор майбутніх програм Rolls-Royce.

Уряд Великої Британії вже виділив 2 мільярди фунтів стерлінгів на проєкт Tempest, і ця цифра буде збільшуватися після того, як реактивний літак надійде в експлуатацію. Проте залишається очевидне питання - чому б просто не виготовити більше наявних винищувачів Typhoon?

BAE Systems стверджує, що до 2040 року Велика Британія та її союзники зіткнуться з новими загрозами та більш складною зброєю, що вимагатиме інших технологій, і відповіддю на цей виклик може стати саме Tempest.

Експортний успіх Typhoon також багато в чому пояснює ентузіазм уряду Британії щодо Tempest. Typhoon приніс економіці Британії 21 мільярд фунтів стерлінгів і забезпечив понад 20 000 робочих місць в результаті державних інвестицій у розмірі 12 мільярдів фунтів стерлінгів, стверджує компанія.

Безсумнівно, і консорціум винищувачів, і уряд Великої Британії будуть зацікавлені отримати подібні результати від наступного покоління винищувачів.