Людина з Сомертона: в Австралії ймовірно розкрили детективну загадку XX століття

Тіффані Тернбулл

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, ABC News Підпис до фото, Гіпсовий бюст так званої "людини з Сомертона"

У 1948 році на австралійському пляжі Сомертон перехожі побачили мертвого чоловіка. Він був добре одягнений, на комірі лежала недокурена цигарка, а в кишені - рядок з вірша на фарсі. Слідчі так і не встановили, хто це і як помер.

Було безліч теорій, зокрема, про те, що загиблий, якого назвали "людиною з Сомертона", був шпигуном.

Минуло 70 років, і австралійським дослідникам вдалося встановити особистість померлого з нерозкритої справи. З'ясувалося, що його звали Карл Вебб. І був він не агентом спецслужб, а інженером-електриком з Мельбурна.

Поліція Південної Австралії поки що не підтвердила цю інформацію, але обіцяє невдовзі надати коментар.

Темна справа

Перехожі знайшли тіло невідомого біля дамби на пляжі Соммертон в австралійському місті Аделаїда 1 грудня 1948 року.

Чоловік був одягнений у костюм і краватку, на вигляд - 40-50 років.

У невідомого знайшли квитки на приміські автобус і потяг, жувальну гумку, цигарки й сірники. Гаманця і посвідчення особи не було.

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На перший погляд, нічого дивного - портмоне могли вкрасти, але детективи звернули увагу на дві речі. Перша - не було капелюха, що на той час було незвичним для чоловіка у костюмі з краваткою. Друга - всі ярлики з одягу зрізали.

І ще одна цікава деталь - туфлі ідеально чисті: не схоже, щоб людина довго ходила містом і прийшла на пляж відпочити.

Судмедексперти зробили висновок, що чоловіка, ймовірно, отруїли.

Здивували поліцію й інші цікаві знахідки. Серед них були валіза, інші предмети одягу зі зрізаними етикетками та незрозумілі написи, які, як вважають, були шифром.

При небіжчику також знайшли клаптик паперу, на якому було написано лише два слова, - Tamam Shud. З фарсі ця фраза перекладається приблизно як "справу завершено".

Австралійські слідчі звернулися до спецслужб багатьох країн, щоб встановити особу загиблого, але результатів це не дало.

Сподіваючись ідентифікувати незнайомця, правоохоронці пішли на безпрецедентний крок: тіло забальзамували й тримали для ідентифікації цілих пів року.

До поліції з повідомленнями про зникнення родичів і знайомих зверталися чимало людей, і всіх їх відправляли на впізнання тіла, але усі версії виявилися помилковими.

1949 року з тіла зняли зліпок у вигляді бюста й поховали на цвинтарі в Аделаїді. На надгробку написали: "Тут спочиває невідомий чоловік, знайдений на пляжі Соммертон 1 грудня 1948 року".

Автор фото, Derek Abbott Підпис до фото, Слідчі так і не змогли розшифрувати записи у книзі, що була в загиблого

Про "людину з Сомертона" згадали через 70 років.

Дерек Еббот з університету Аделаїди звернув увагу на цю справу. Рештки загадкової людини ексгумували й зробили ДНК-тест по волоссю, що збереглося на гіпсовому зліпку, знятого з загиблого.

До Еббота приєдналася відома американська судово-медична експертка Коллін Фітцпатрік, що спеціалізується на нерозкритих справах.

Науковці збудували розширене генеалогічне дерево на основі ДНК. І з 4000 імен звузилися до одного - Карл Вебб. Щоб підтвердити його особистість, вони розшукали живих родичів чоловіка, використовуючи їхню ДНК.

"Це нагадує сходження на Еверест - відчуваєш захоплення й втому. Захоплення від того, що ти - на вершині, але разом з тим є втома і виснаження", - прокоментував професор Еббот своє відкриття Австралійській радіомовній корпорації.

Отже, хто такий Карл Вебб?

За словами професора Еббота, Карл Вебб народився у 1905 році в передмісті Мельбурна.

Він був наймолодшим з шести братів і сестер і одружився з Дороті Робертсон. Найімовірніше, це й привело його в Аделаїду, каже професор.

"У нас є докази того, що він розлучився зі своєю дружиною, і що вона переїхала до Південної Австралії. Тож, можливо, він приїхав, щоб вистежити її", — розповів він ABC.

Тепер Коллін Фіцпатрік хоче допомогти розгадати таємницю смерті Карла Вебба.

"Я хотіла б побачити токсикологічну експертизу. Мене також цікавить, що сталося з Дороті", — сказала вона CNN.

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