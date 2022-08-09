Чому переселенці досі не отримали грошей і на що їм сподіватися

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Державна програма з виплати грошей внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії, впроваджена понад чотири місяці. Але сотні тисяч людей досі не отримали жодної допомоги.

Чотири місяці чекання

"Вже не можу про це говорити. Не можу більше так принижуватися. Або дайте обіцяні гроші, або офіційно відмовте. На "гарячій лінії" зареєструвала заяву, що гроші жодного разу не одержала. Ну і чекаю. Як жебрак",- каже Оксана, яка разом з мамою-пенсіонеркою була в окупації у Бородянці, ховалася у погребі понад 30 днів з першого дня війни.

Будинок Оксани російські війська розбомбили, він не підлягає відновленню. Вони виїхали до Хмельницької області одразу ж, як це стало можливо у перші дні квітня. Поїхали до знайомих з кількома валізами і кішкою. Там зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи з надією отримати державну допомогу на проживання - чотири тисячі гривень за два місяці окупації Київської області і ще дві тисячі - за місяць після неї.

На початок серпня грошей Оксана не отримала. Зараз вона не вірить, що вони будуть, бо Київська область у травні була вилучена з переліку окупованих областей, і виплати припинилися.

Увесь цей час жінки живуть у знайомих. Доходів, окрім невеликої пенсії мами Оксани, немає. На виплату 6500 гривень через втрату роботи Оксана претендувати не могла, бо ця державна програма закінчилася 31 березня, тобто, за два дні до того, як жінки вийшли з погреба. Досі їм допомагають родичі і знайомі, бо працювати за станом здоров'я Оксана поки що не може.

Збій у "Дії"

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук каже, що на виплати внутрішньо переміщеним особам вже витратили понад 17 млрд гривень. Загалом станом на кінець червня гроші отримали 2,3 мільйона ВПО. (Новіших даних поки що немає). Однак представниця Кабміну визнає, що багато людей все ще чекають допомоги.

Автор фото, Anadolu Agency

Віцепрем'єрка та представники міністерства соціальної політики називають різні причини затримок із виплатами коштів.

Перш за все, Ірина Верещук каже про збій системи у "Дії", внаслідок якого дані про ВПО не були передані органам соціального захисту, які займаються нарахуванням грошей. За її словами, на "гарячу лінію" мінТОТ надійшло понад 250 тисяч звернень від тих, хто реєструвався у цьому застосунку.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, У місцевих групах у Facebook обговорюють, що робити тим, хто досі не отримав гроші

Вона, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, запевняють, що ця проблема наразі вирішується, і виплати вже отримали 90 з 250 тисяч ВПО, які реєструвалися через "Дію".

Також Ірина Верещук припускає, що могли статися помилки в документах, які вчасно не виправили заявники. Скільки таких людей може виявитися, не відомо.

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) отримали 3,4 млн людей. Разом з тими, хто має такий статус з початку війни у 2014 році та анексії Криму, - цепонад 6,2 млн українців.

Тобто, близько 15% населення України є внутрішньо переміщеними особами.

За даними Міжнародної організації міграції, яка проводила дослідження всередині липня, 60% українців, які мали роботу до вимушеного переміщення, її втратили.

Майже кожен десятий - 9% ВПО- не мав жодного доходу з початку війни, а ще 35% повідомили, що дохід їхньої родини не перевищує 5 тис. гривень на місяць.

Пріоритети і бюджет

Проте є й інші причини затримок з виплатами, і вони не технічні, а фінансові.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко визнавав, що не вистачає коштів. Він також каже, що швидко опрацьовувати усі заявки від людей немає технічних можливостей, адже не всі подавалися на отримання грошей через "Дію", багато хто звертався до ЦНАПів, у яких навантаження на співробітників суттєво зросло.

"Переміщення людей відбулося нерівномірно по державі і, приміром, в західних регіонах чисельність переміщених осіб більша у порівнянні з кількістю місцевого населення і спроможністю інфраструктури", - пояснював він ефірі національного телемарафону.

Підпис до фото, Майже кожен десятий українець не мав ніяких доходів з початку війни - МОМ

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Заступник міністра також каже, що кошти розподіляються за пріоритетністю - на першому місці виплати військовим.

"Бувають випадки, коли нам доводиться визначати пріоритети у виділенні коштів, які ми можемо собі дозволити профінансувати у конкретний день. І тут перевага віддається сектору безпеки і оборони", - наголошує Віталій Музиченко.

Про це ВВС News Україна каже також виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Україна може витрачати для фінансування військових потреб тільки те, що надходить до бюджету з податків та з розміщення ОВДП. На зарплати вчителям, лікарям, на соціальні виплати, до яких належить і допомога ВПО, можуть витрачатися гроші міжнародних партнерів. І навпаки, на потреби військових не може спрямовуватися міжнародна фінансова допомога. Тому якщо ці гроші затримуються, відповідно, можуть бути затримки з виплатами бюджетникам і на соціальні потреби", - пояснює експерт.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, З початку війни такі довідки отримали 3,4 млн українців

Що робити людям

В уряді запевняють, що усі кошти, які мали отримати ВПО, будуть перераховані у повному обсязі. Як тим, хто мав право претендувати на виплати під час окупації, але зараз та територія звільнена, так і тим, хто вимушено виїхав з територій, де зараз ведуться бойові дії або з окупованих міст і сіл.

Станом на початок серпня у переліку територіальних громад, що розташовані у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, дев'ять областей. Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. Загалом у переліку 321 громада.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович радить тим, хто реєструвався в "Дії" і не отримав грошей, звертатись до ЦНАПів чи управлінь соціального захисту і їм будуть виплачені гроші "заднім числом".

До ЦНАП треба звертатися і для того, щоб перевірити, чи немає помилок в поданих документах.

Загалом урядовці кажуть, що усім, хто не отримав грошей, варто дзвонити на "гарячу лінію" 15-48 і залишати там свою скаргу.

Ті, хто це робив, кажуть, що додзвонитися важко, і радять також писати в телеграм за номером 096 078 8433. Там реєструють скаргу і надають відповідь.

Грошову допомогу від держави не отримуватимуть ті, хто має статус ВПО, але повернувся у вціліле і придатне для життя місце постійного проживання на території, які не є окупованими і де не ведуться бойові дії. Але заборговані кошти за попередні місяці таким людям мають бути виплачені.