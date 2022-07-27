"Морок і непевність". У прогнозах МВФ немає нічого позитивного для України

20 хвилин(и) тому

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Найбільші економіки світу, одразу усі три - США, Китай та ЄС - уповільнюються. Інфляція набирає обертів. Похмурі прогнози збуваються. І світ, який ще не оговтався від пандемії, після російського вторгнення до України занурюється у дедалі глибшу кризу.

Для України, яка у протистоянні Росії багато в чому спирається на міжнародну допомогу, у нових прогнозах МВФ немає нічого позитивного.

"Ризики почали матеріалізуватися"

"Світ незабаром хитатиметься на межі нової глобальної рецесії, і це лише через два роки після попередньої", - йдеться у новому огляді МВФ із красномовним заголовком "Морок та більше непевності".

У своєму прогнозі експерти МВФ зазначають, що усі ризики, про які йшлося у попередньому огляді навесні цього року, "почали матеріалізуватися". Вони передбачають більше падіння світової економіки та економік окремих країн.

Якщо минулого року глобальний ВВП зріс на 6,1%, то цього буде майже удвічі менше - лише 3,2%.

Наступного року падіння продовжиться і економічне зростання світу загальмується до 2,9%.

При цьому ціни у світі зростатимуть у понад два-три рази швидше, ніж економіка. У МВФ очікують, що на кінець року інфляція у розвинених країнах становитиме 6,6%, а в економіках, що розвиваються, - 9,5%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таких рівнів інфляції по обидва боки Атлантики не бачили вже десятки років

Щоб оцінити глибину проблеми, варто назвати лише одну цифру: споживча інфляція у найпотужнішій економіці світу - США - невпинно наближається до двозначної цифри і вже становить 9,1%.

Це найвищий рівень за останні 40 років. І саме з таким рівнем цін американці незабаром підуть на проміжні вибори до Конгресу цієї осені.

Втім, можна додати і ще одну цифру: інфляція у єврозоні наздоганяє американську і становить 8,6%. Це найвищий рівень від запровадження спільної європейської валюти - євро.

Все це є прогнозами так званого "базового сценарію".

На дні

Далі у дію вступають ризики, серед яких найперший - зупинка постачання російського газу до Європи.

Чи відключить Росія газ Європі - ніхто не знає. Так само, що буде із поставками газу у 2023 році.

Але, як передбачають в МВФ, повне припинення російського газового експорту до Європи для світу означатиме вищі ціни на енергоносії, відповідно, вищу інфляцію.

А от для Європи це означатиме і обмеження на використання газу, що вдарить по промисловості та уповільнить зростання.

Загалом для світу проблеми із російським газом коштуватимуть уповільнення росту економіки до 2,6%.

Такого "дна" світова економіка досягала лише п'ять разів за останні пів сторіччя - від 1970 року.

Війна в Україні і санкції

В Україні, де йде війна, її "гуманітарна ціна" постійно зростає, так само, як людські втрати та руйнування - невимовно трагічно, але очікувано.

Але в оцінках МВФ щодо Європи та Росії відбулися цікаві зміни.

Для країн єврозони прогноз погіршився і на поточний, і на наступний рік. В МВФ очікують, що цього року європейська економіка зросте не більше, ніж на 2,6%. А у 2023 показник буде ще похмурішим - зростання у єврозоні становитиме лише 1,2%.

А от чи не єдиним покращенням у цьому загалом похмурому огляді, є прогноз щодо російської економіки.

В МВФ очікують, що ВВП Росії у 2022 році впаде не на 8,5% (як передбачалося раніше), а на 6%.

Втім, вже на 2023 рік прогнози МВФ для Росії погіршилися: там очікують падіння у 3,5% (проти 2,3%, що очікували у квітні цього року).

У другому кварталі цього року російська економіка падала не так стрімко, як прогнозували раніше, - "експорт нафти та неенергетичний експорт є кращими, ніж очікували", пояснюють в МВФ.

На додачу до цього, внутрішній попит в Росії виявився більш стійким завдяки "стриманому ефекту санкцій на національний фінансовий сектор", а також на менше, ніж очікувалося, безробіття.

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Для європейських економік вплив санкцій проти Росії за війну в Україні є більш негативним, ніж очікували.

Там зростання цін на енергоносії та погіршення споживчих настроїв наклалося на розриви у ланцюжках постачання, все це вилилося в уповільнення виробництва.

Оцінюючи вплив війни в Україні на світову економіку, у МВФ, звісно, не могли не згадати і про харчову кризу.

Зростання цін на харчі відчули усі - від найбагатших до найбідніших.

Проте, відзначають в МВФ, у бідних країнах, де значну частку споживання складають харчі, і ці харчі є імпортованими, брак зерна з України призвів до гірших наслідків, ніж деінде. Особливо болячі наслідки припинення українського зернового експорту там, де люди вже недоїдали, особливо у країнах на південь від Сахари.

Похмурий і ще похмуріший

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Серед інших ризиків цього року в МВФ називають подальше зростання цін на харчі та енергоносії, які можуть призвести до соціальних заворушень.

"Коли ростуть ціни на інші товари - одяг, меблі, електроніку - домогосподарства можуть зменшити їхнє споживання або взагалі відмовитися від них. Але коли дорожчають харчі, пальне і транспорт (який часто є життєво важливим для доходів), це зробити набагато важче. В результаті нинішня ситуація становить не лише ризик для економіки, алей для соціальної стабільності", - вважають в МВФ.

Намагання багатьох країн приборкати інфляцію, яку в МВФ називають найбільшим викликом для політичних лідерів по всьому світу, неминуче призведуть до ужорсточення монетарної політики, скорочення бюджетних видатків та подорожчання кредитів, погіршення споживчих настроїв та зменшення купівельної спроможності.

А це ще більше загальмує економіку і знизить рівень життя багатьох людей. І на те, щоб підтримати найменш забезпечених та вразливих у цій ситуації буде дедалі менше коштів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війна в Україні веде до "фрагментації" світу

Ще одним ризиком (і ще одним наслідком війни Росії проти України) є посилення "фрагментації" світу і розподіл на геополітичні блоки зі своїми власними технічними стандартами, резервними валютами та системами платежів.

А якщо додати до цього побоювання нових спалахів ковіду та нових локдаунів, вимальовується направду похмура картинка.

Втім, навіть і це ще не межа похмурості у нових прогнозах МВФ.

Там нагадують, що серйозні зміни клімату нікуди не поділися. І водночас війна в Україні та галопуючі ціни на енергоносії змушують уряди повертатися до викопного палива, передусім вугілля, від якого почали були відмовлятися, щоб перейти на менш шкідливі для довкілля альтернативи.

В МВФ закликають уряди ставитися до цього як до вимушеного і тимчасового кроку, і застосовувати його лише тоді, коли треба терміново наростити виробництво енергії. А після цього знову повернутися до зеленої енергетики.