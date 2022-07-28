Німеччина продасть Україні 100 гаубиць PzH 2000. Що це за зброя?

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Panzerhaubitze 2000 - досить нова зброя, їх виробляють з 1996 року

Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Німеччина погодилась продати Україні, значно посилять можливості артилерії ЗСУ. Крім дуже високих характеристик цих систем, партія в 100 одиниць - одна з найбільших за час конфлікту.

Наразі Україна отримала трохи більше ніж 10 таких гаубиць від Німеччини й Нідерландів. Усі вони постачалися "з наявних ресурсів". Тепер їх треба буде побудувати, і, за повідомленнями у пресі, це триватиме кілька років. Швидко й серйозно становище на фронті цей контракт не змінить. Однак така сучасна зброя не може не змінити ситуацію у майбутньому.

За сумою характеристик Panzerhaubitze 2000 - одна з найкращих артилерійських самохідних систем у світі. САУ оснащена механізмом заряджання, внаслідок чого скорострільність досягає 10 пострілів за хвилину. В особливому режимі вона може зробити три постріли за дев'ять секунд.

Panzerhaubitze 2000 має довжину ствола 52 калібри, тобто базові артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів забезпечать дальність стрільби 30 кілометрів. Однак при використанні спеціальних боєприпасів дальність може значно зростати.

Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь високоточними американськими снарядами M982 Excalibur. Офіційно про постачання таких снарядів не говорили, однак у списку озброєння, яке США нададуть Україні та який Пентагон оприлюднив 8 липня, йшлося про передачу Києву тисячі 155-міліметрових снарядів з підвищеною точністю. Багато експертів вважають, що йшлося саме про M982.

Снаряди M982 Excalibur використовують дві дублювальні системи навігації - GPS та інерційну, яка розраховує траєкторію польоту від точки пострілу до цілі. Інерційна система залежить від зовнішніх джерел інформації, як-от сигнал навігаційного супутника, - вона враховує лише траєкторію польоту снаряда.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри дуже велику вагу (56 тонн), Panzerhaubitze 2000 непогано пересувається бездоріжжям

При цьому снаряд має складені "крила", які допомагають йому маневрувати і збільшують дальність стрільби до 40 кілометрів, а деякі його модифікації дозволяють стріляти і на більшу відстань. За даними сайту GlobalSecurity.org, при використанні 155-міліметрової зброї довжиною 52 калібри дальність M982 досягає 47 кілометрів.

При цьому снаряди виробляють в різних варіантах для враження піхоти, броньованих цілей та міцних укриттів.

Відхилення від цілі M982 Excalibur не перевищує п'яти метрів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Головні переваги Panzerhaubitze 2000 - точність, дальність, скорострільність

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Таким чином, цей снаряд є аналогом ракети GMLRS, яку використовують пускові установки HIMARS і MLRS. Його потужність і дальність значно менші, але при цьому збити снаряд у польоті важче, ніж ракету.

M982 Excalibur можуть застосовувати німецькі самохідні артилерійські установки PzH 2000 або американські M109A3GN, які також вже надійшли до України. Щоправда, довжина ствола гаубиці M109A3GN складає лише 39 калібрів, що позначається на дальності дії.

Снарядами M982 Excalibur можуть стріляти й буксировані гаубиці М777, але, судячи з фото в інтернеті, ті системи, що прибули в Україну, не мали електронних блоків для стрільби високоточними снарядами. Підтверджень того, що гаубиці з блоками привезли в Україну, але вони не потрапили в об'єктив, також немає.

Однак відсутність таких блоків дала привід багатьом коментаторам заявити, що українські М777 не можуть використовувати високоточні боєприпаси типу M982 Excalibur.

За рахунок високої скорострільності та сучасної системи керування вогнем Panzerhaubitze 2000 може одночасно вражати цілі кількома снарядами. Цей режим називають Multiple Round Simultaneous Impact, або "шквал вогню".

У цьому режимі зброя стріляє по черзі кількома снарядами, змінюючи під час кожного пострілу кут піднесення. Завдяки цьому снаряди прилітають до цілі одночасно. Усі обчислення здійснює бортовий комп'ютер EADS MICMOS, що також прискорює і спрощує роботу всієї системи.

Такий режим вогню відпрацьовують у багатьох арміях, й у російській, зокрема.

Panzerhaubitze 2000 має свої недоліки, і головний з них - вага. 56-тонна гаубиця - одна з найважчих у своєму класі. Наприклад, вага польської САУ "Краб", яку також закупила Україна, становить 48 тонн, а М109 - 28 тонн. Танк Т-72 важить 41 тонну.

Це не дуже впливає на рухливість - швидкість німецької САУ бездоріжжям становить понад 40 кілометрів на годину. Однак це може стати дуже великою проблемою, якщо таку машину доведеться буксирувати пошкодженою з поля бою. Наприклад, евакуаційна машина БРЕМ-1, що стоїть на озброєнні ЗСУ, здатна евакуювати максимум 50 тонн.

Однак рухливість при високій скорострільності - дуже важлива риса для гаубиці. В умовах активної контрбатарейної боротьби така САУ може швидко зробити серію пострілів і змінити позицію, уникнувши вогню у відповідь.

У війні в Україні Росія має перевагу в артилерії, але основу її парку становлять старіші системи. Найсучасніша з них - "Мста С". 152-мм гаубиця з довжиною ствола 47 калібрів має дальність стрілянини звичайним снарядом до 30 км.

На озброєнні російської армії (як, втім, і української) стоять далекобійні радянські 203-міліметрові САУ 2С7 "Піон", а також її модернізована версія 2С7М "Малка". Вони здатні стріляти на відстань до 37 кілометрів, але їхня точність нижча, ніж у PzH 2000.

25 липня дослідник з незалежного аналітичного центру Centre for Information Resilience Бенджамен Піттет розповів, що, судячи з супутникових знімків, Росія знімає зі зберігання "Піони", що стояли в 94-му арсеналі міністерства оборони Росії в Омську.

За його словами, на початку квітня на знімках було видно 170 гаубиць 2С7, а 18 липня їх залишалося 110 одиниць.