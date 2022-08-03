Флот на Дніпрі. Як моряки оборонятимуть Київ і звільнятимуть Херсон

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Petty Officer 1st Class Michael Moriatis Підпис до фото, Dauntless Sea Ark флоту США, які можуть потрапити до київського дивізіону дніпровської флотилії

Для оборони столиці з півночі у Києві вже створили базу річкового флоту. Зараз на Дніпрі діє перший пробний дивізіон суден та катерів, але невдовзі може з'явитись ціла річкова флотилія, покликана зміцнити оборону країни.

Річкового флоту дуже не вистачало під час нападу російських військ з півночі уздовж Дніпра та Прип'яті, кажуть військові та експерти. Тож зараз цю помилку минулих років виправляють, Київ отримує базу флоту, поповнити який мають також сучасні американські катери.

Зараз про дніпровську річкову флотилію у Києві пам'ятають хіба історики, про неї можуть нагадувати кілька пам'ятних знаків столиці. Її створювали більшовики після захоплення Києва для протидії українським силам уздовж Дніпра, вона діяла і під час Другої світової війни.

У часи незалежності про потребу річкового бойового флоту говорили, проте до справи так і не дійшло. А під час нападу Росії на столицю його почали створювати з того, що було під руками.

Як річковий флот міг допомогти в обороні столиці, як його зараз створюють, які завдання він виконуватиме та яке майбутнє всієї дніпровської флотилії, з'ясовувала ВВС News Україна.

Висновки з оборони Києва

Ще у червні українські військові повідомили, що після оборони Києва від російського нападу з Білорусі терміново почали створювати річковий флот на Дніпрі.

Як заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, перший дивізіон створили саме для підсилення оборони Києва на річці.

На північ від столиці на Дніпрі розташоване київське водосховище, з Білорусі в Україну витікають і Дніпро, і через Чорнобильську зону повноводна Прип'ять.

У розмові з ВВС News Україна керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вказує, що річковий флот у Києві - це однозначно посилення оборонних можливостей з півночі.

"Ця потреба стала зрозумілою внаслідок битви за Київ. Якби в нас тоді був хоча б дивізіон, то ми б могли ефективніше діяти під час оборони з півночі, оборонятись у тому числі з води", - впевнений Тарас Чмут, який однозначно підтримує цю ініціативу.

Автор фото, Мілітарний Підпис до фото, Катери річкової флотилії на Дніпрі. Кадр з відео Сухопутних військ України

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Перший дивізіон почали створювати одразу ж у березні з цивільних суден у співпраці Сухопутних військ та Військово-морських сил. При чому, як кажуть військові, ініціаторами створення стали саме Сухопутні війська. Саме у їхньому підпорядкуванні зараз перебуває дивізіон.

"Перший дивізіон виконує завдання в підпорядкуванні сил оборони Києва. Основне завдання дивізіону - забезпечення сил оборони Києва, які діють біля Дніпра", - розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа військовому телебаченню.

Військові вже навіть показали кілька відео бойових навчань та злагодження дивізіону у складі близько десятка катерів та суден. Там є кадри роботи на київському морі та проходження шлюзів.

Командування не розкриває усіх деталей функціонування річкової бази у столиці. Проте командувач ВМС розповів, що основу першого дивізіону поки що складають цивільні катери та судна, які мобілізували під час російського нападу на Київ.

"Багато річкових моряків із задоволенням пішли служити в цей дивізіон, навіть цивільні, вони все життя провели на річці, знають театр бойових дій в цьому регіоні", - каже Неїжпапа.

Автор фото, Сухопутні війська Підпис до фото, Олексій Неїжпапа

Він вказує, що досвід роботи на річках суттєво відрізняється від роботи в морі, тому цьому будуть навчати у профільних вишах для "річкових" офіцерів.

Командувач ВМФ анонсував, що у недалекому майбутньому на Дніпрі з'явиться ціла флотилія річкових катерів.

"Вона складатиметься з декількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах на Дніпрі. Будемо нарощувати спроможності за рахунок будівництва нових катерів та отримання техніки від партнерів", - анонсував Неїжпапа.

Співрозмовники ВВС з-поміж перших моряків дивізіону визнають, що поки що вони тільки вчаться діяти як бойова одиниця, а їхні судна і катери донедавна возили туристів на Дніпрі.

Для чого потрібен річковий флот

Війна змусила звернути увагу на те, що колись вважали недоцільним, кажуть експерти, з якими поспілкувалась ВВС News Україна.

Певні проєкти створення флоту на Дніпрі виношувались давно, проте їх постійно відкладали.

"Це питання піднімалось на рівні профільних середовищ. Але рік тому, коли розмова йшла про флот на Дніпрі, то перший аргумент був таким, - а давайте його створимо хоча б на морі", - згадує Тарас Чмут.

Автор фото, Сухопутні війська Підпис до фото, Катери річкової флотилії на Дніпрі. Кадр з відео Сухопутних військ України

Експерт з питань флоту Павло Лакійчук наполягає, що річкова флотилія для України є дуже актуальною і краще робити це пізніше, ніж ніколи.

"На жаль, Україна ніколи не розглядала Білорусь джерелом воєнної загрози, не готувалась до дій з того напрямку", - каже Лакійчук, звідси й недостатня увага до флоту на Дніпрі.

Бойові катери північніше Києва суттєво покращили б оборону столиці, запевняє Лакійчук, вона була б ефективнішою.

"Потужні сили на Дніпрі на білоруському напрямку потрібні - це ведення розвідки, протиповітряна оборона з поверхні води, патрульні сили у взаємодії із силами спеціальних операцій та десантом", - вважає Лакійчук.

За словами Тараса Чмута, якби в України у лютому 2022 року був хоча б річковий дивізіон, то це неабияк допомогло б обороні з води.

"Це серйозне посилення вогнем з води з флангів, контроль акваторії над водою для недопущення дій ворожої авіації, катерів та диверсійно-розвідувальних груп. Це доставка та евакуація у потрібні місця в усій акваторії груп спеціального призначення або річкового десанту. Це додаткові можливості логістики по воді для усіх сил", - пояснює Чмут.

Всього цього, на жаль, під час наступу росіян не було. Проте експерти впевнені, що цю прогалину швидко надолужують.

Вони вказують, що від Білорусі до Києва розтягнулись великі річкові простори. І знищити флот там було б для росіян дуже непросто.

"Події на морі показують, що наші патрульні катери в прибережній смузі діють креативно і ефективно, у тих самих лиманах. Так само було б і буде на Дніпрі", - переконує Лакійчук.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 (шифр "Гюрза-М")

Де взяти техніку

Хоча командувач флоту згадував і українську техніку, основні надії експерти покладають на американські катери.

На кадрах з навчань дивізіону на Дніпрі, які виклали військові з Київського моря, дійсно видно судна та катери, які схожі на цивільні. На частину з них встановили зброю.

Експерт з великим досвідом служби на флоті Андрій Риженко вказує, що частину швидкохідних катерів могли перекинути на Дніпро з Одеси.

Але загалом в дивізіоні зараз судна малопідготовлені, каже Риженко. Переважно вони підходять для виконань завдань з логістики, а самостійно для бойових дій не дуже підходять.

"Американці нам передадуть певну техніку, там мають бути катери на 10-12 метрів, вони будуть швидкі, буде нормальна зброя, доставлятимуть невеликі мобільні групи, спецназ і морську піхоту", - прогнозує Риженко.

Автор фото, US Navy Підпис до фото, Катер Sea Ark Dauntless

Наприкінці червня США повідомили, що пентагон планує передати Україні в рамках нового пакету військової допомоги 18 річкових патрульних катерів.

І вони якнайкраще підходять для виконання завдань на Дніпрі, кажуть експерти.

Тарас Чмут, який займається постачанням техніки для ЗСУ, каже, що частина з цих 18 катерів невдовзі надійде до річкового дивізіону на Дніпрі.

"Вони будуть доозброюватись в Україні американськими кулеметами, гранатометами і так далі", - вказує Чмут.

Це будуть катери трьох різних типів. Планується до передачі два 35-футові (10 метрів) "невеликих річкових судна" (small-unit riverine craft), шість 40-футових (12 метрів) морських бойових катерів (maritime combat craft) та 10 34-футових (10 метрів) патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Частину з них і мають переправити до Києва.

Лакійчук також сподівається на допомогу від американців й отримання десантно-штурмових катерів.

Проте згадує і про вітчизняні малі броньовані артилерійські катери проєкту "Гюрза", які вироблялись в Україні з 2015 року і розміщували на морях.

Більшість з них захопили росіяни на Азовському морі, проте кілька катерів ще збереглись на Чорному морі. Лакійчук вважає, що їх також треба перемістити на річку.

Автор фото, US Navy Підпис до фото, 35-футове (10 метрів) "невелике річкове судно" - Small Unit Riverine Craft

Наразі точно не відомо, чи зберегла Україна потужності виробництва таких катерів. Також у командуванні сухопутних військ не повідомили, коли саме можуть надійти американські катери.

Командування з цього приводу воліє зберігати тишу до моменту, коли техніка буде вже на місці.

Скільки треба техніки і де діятиме флотилія

Павло Лакійчук поки що скептично оцінює спроможності київського дивізіону, адже там судна "збирали зі світу по нитці".

Але впевнений, що з часом спроможності флоту суттєво зростуть.

"Для раціонального і ефективного використання водної компоненти у сплетенні з силами оборони Києва на Дніпрі потрібен десяток сучасних катерів, це було б дуже добре", - вважає Лакійчук.

Тарас Чмут сповідує принцип - чим більше, тим краще. І якщо мова іде про кількість сучасних катерів біля Києва - то чотири - це вже не погано, але 12 було б зовсім добре, вважає експерт.

"Катери різні і все залежить не тільки від кількості, а й комплектації, озброєння і підготовленості особового складу, як вони вміють реалізовувати плюси і нівелювати мінуси техніки", - наполягає Тарас Чмут.

Проте всі експерти погоджуються з командувачем ВМС, що один дивізіон - це тільки початок, і потрібно швидко створювати флотилію для роботи на всій протяжності Дніпра з півночі на південь.

Автор фото, US Navy Підпис до фото, 40-футовий (12 метрів) річковий човен для патрулювання. Саме їх США можуть передати Україні й назвати як "maritime combat craft"

"Не зникла загроза, що ворог продовжить широкий наступ на великі території. Досвід змушує створювати флот на дніпровській артерії. Однозначно треба мати флот на Дніпрі", - наполягає Лакійчук.

Тарас Чмут прогнозує, що дніпровська флотилія може мати відчутні можливості. А її розгортання - це має бути питання місяців, а не років. Це залежить і від управлінських можливостей організувати розгортання, і від швидкості надходження техніки.

"Загалом для флотилії потрібно 30-40 сучасних катерів і 300-500 людей. Оптимально мати дві великі бази по всьому Дніпру", - вважає Чмут.

Чи дадуть американці аж так багато катерів - залежить від того, як використовуватимуть ті, що отримають найближчим часом, і чи проситимемо ще більше, вважає Чмут.

У командуванні сухопутних військ не кажуть, де може бути ще одна база. Досвід минулого століття показує, що це могло б бути місто Дніпро.

Автор фото, ВВС

Звільнення Херсонщини

На думку Риженка, основне завдання річкових сил по всій протяжності Дніпра полягатиме у недопущенні переміщення противником на річках і прибережних зонах.

Він нагадує, що в Херсоні росіяни одразу після зайняття міста захопили швидкохідні катери рибальської інспекції, а потім почали на них виконувати завдання.

Тому річковий флот протидіятиме ще й операціям противника на критичних об'єктах біля Дніпра чи диверсіям на них.

"Супротивник має доступ до річки і може наробити багато лиха, треба мати засоби оборони", - наполягає Риженко.

Він вважає, що якби у річкового флоту швидко з'явилися сучасні катери, то їх навіть можна використати в операції зі звільнення Нової Каховки чи навіть Херсона.

"Але це перспектива. Треба мати серйозне технологічне домінування для цього, стара радянська техніка не підходить для таких операцій", - вважає Риженко.

Про можливу роль флотилії у звільненні міст півдня каже і Чмут. На його думку, вона для цієї операції дійсно потрібна

"Це могла б і мала би бути одна з її функцій. А ще прикриття всієї водної акваторії, логістика, доставка і евакуація спецназу і десанту, протидиверсійна оборона", - вважає Тарас Чмут.

Допоки загроза від Росії та Білорусі зберігатиметься, актуальність флоту на Дніпрі не зникне, наполягають експерти.

Дніпро розсікає Україну навпіл з півночі до півдня - і цей рубіж оборони річковий флот має серйозно укріпити.