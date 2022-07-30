Папа Франциск визнав, що може незабаром піти на пенсію

Алім Макбул

Редактор відділу релігії BBC

1 година тому

Підпис до фото, Папа Франциск звертається до ЗМІ в літаку на шляху з Канади до Риму

Папа Франциск вважає, що, можливо, незабаром йому доведеться подумати про відставку, і він так і вчинить, якщо відчує, що здоров'я не дозволяє виконувати свої обов'язки.

Понтифік зробив цю заяву, повертаючись з поїздки до Канади, під час якої він вибачився перед корінними мешканцями. Перепросив він за офіційну підтримку Католицькою церквою європейських колонізаторів і жорстоке поводження з дітьми представників корінних народів у католицьких школах.

85-річний Франциск наголосив, що зараз він має намір продовжувати виконувати свої обов'язки - і Бог підкаже йому, коли йти на пенсію, якщо це взагалі відбудеться.

"Зміна папи - не катастрофа, це не табу, - сказав він журналістам у літаку під час перельоту з півночі Канади до Риму. - Двері (для виходу на пенсію. - Ред.) відчинені - це нормальний варіант. Але до сьогодні я не стукав у ці двері. ... Я не відчував необхідності думати про це - але це не означає, що через пару днів я про це не замислюсь".

В останні місяці папа Франциск страждав від постійного болю у коліні. Більшу частину свого візиту до Канади він провів в інвалідному візку.

Але раніше він спростовував припущення про наявність у нього серйозніших, небезпечних для життя захворювань.

"Ця подорож була напруженою, - сказав він. - Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати у тому ж ритмі, що й раніше, через вік і моє коліно. Мені потрібно або ставитись до себе більш дбайливо, щоб продовжувати служити Церкві, або розглянути можливість залишити служіння".

Франциск зійшов на папський престол після того, як його попередник Бенедикт XVI пішов у відставку за станом здоров'я у 2013 році.

За словами Франциска, він дуже хоче найближчим часом відвідати Україну, але спочатку йому доведеться порадитися зі своїми лікарями.

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Понтифік вирушив у шестиденну "прощу покаяння" до Канади головним чином для того, щоб вибачитися перед корінними жителями регіону, і здебільшого спілкувався з місцевими жителями, особливо з потерпілими від жорстокого поводження у католицьких школах.

Проте в окремі моменти офіційних зустрічей із політиками він явно виглядав стомленим.

У літаку він розмовляв з журналістами на різні теми і з ентузіазмом критикував так званих "традиціоналістів" у церкві - так вийшло, що саме вони, швидше за все, вітатимуть зміну понтифіка.

"Церква, яка не розвивається, це церква, яка рухається назад, - сказав Франциск. - Багато людей, які називають себе традиціоналістами, такими не є, вони просто рухаються назад. Це гріх".

"Традиція - це жива віра померлих. А насправді їхнє ставлення - це мертва віра живих. Важливо розуміти роль традиції. Як казав один музикант, традиція - запорука майбутнього, а не твір, якому місце у музеї", - вважає понтифік.