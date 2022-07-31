Чоловік виграв у лотерею $125 тис перед продажем будинку за борги. Казкова історія з Індії

Шерілан Моллан і Меріл Себастьян

BBC News

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Керала дозволяє проводити лотереї в штаті під суворим наглядом і за жорсткими правилами

Це був момент великого полегшення, коли друг Мохаммеда Бави зателефонував йому, щоб повідомити кілька несподіваних, але чудових новин.

Друг розповів, що Бава виграв 10 мільйонів рупій (125 000 доларів США) у лотерею, в яку грав майже рік.

Це було 25 липня. Через чотири дні Бава став знаменитістю у своєму рідному місті Касаргод у південному штаті Керала.

У більшості штатів Індії лотерея заборонена, але у кількох штатах, зокрема Кералі, вона дозволена під суворим наглядом і за жорсткими правилами.

Кращого часу для виграшу у Бави не могло й бути. Чоловік мав величезні борги, які накопичив роками. Йому було важко повернути гроші своїм кредиторам, і це створило величезний фінансовий та емоційний стрес для нього та його родини.

Щоб повернути гроші, родина вирішила продати будинок. За кілька годин після дзвінка Бава мав укласти угоду з покупцем про продаж свого будинку.

25 липня він мав зустрітися з потенційним покупцем о 17:30, щоб підтвердити продаж свого будинку та прийняти передоплату.

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Але у долі були інші плани, і чоловік досі пам'ятає ту мить, коли йому подзвонив його друг Ганеш.

О 15:20 він отримав щоденне повідомлення у WhatsApp від Ганеша про те, як пройшов його день. Незабаром пролунав дзвінок.

"Я відчув таке полегшення. У мене більше не було до кого звернутися по допомогу, - сказав Бава BBC. - Ми були в захваті, у нас просто не було слів, щоб описати наші емоції".

Очікується, що після сплати податків Бава отримає 6,3 мільйона рупій. Коли саме він зможе отримати гроші, невідомо. Але він більше не хвилюється, оскільки кредитори перестали стукати до нього в двері.

"Кредитори замовчали після того, як я виграв. Люди вимагають грошей, коли їх немає. Але щойно вони дізналися, що я нарешті маю гроші, щоб повернути їх їм, усі заспокоїлися", - сказав він.

Колись родина Бави належала до середнього класу й не мала боргів. Чоловік працював підрядником у будівельному секторі, але за останні кілька років робота почала згортатися. Ситуація лише погіршилася після того, як на початку 2020 року в Індії та у світі почалася пандемія Covid-19.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бава почав купувати лотерейні квитки з відчаю

Чоловік не міг знайти роботу, і його борги продовжували зростати. Він тримав сім'ю на плаву, беручи кредити. У нього п'ятеро дітей, двоє з яких нещодавно одружилися. Бава заплатив за весілля, що погіршило його фінансові проблеми.

Він також оплатив поїздку свого сина до Катару в надії, що той отримає там хорошу роботу. Для цього він взяв у родини більше грошей у позику.

Чоловік продовжував сподіватися, що його робота налагодиться і він зможе погасити свої борги, які в липні цього року становили близько 5 мільйонів рупій.

"Борг від витрат на весілля становив приблизно 1-1,5 мільйона рупій", - каже він.

Зростаючий борг став постійним джерелом тривоги для родини. Не знайшовши жодного іншого джерела доходу чи способу повернути позику, родина прийняла важке рішення продати будинок.

Вони нещодавно переїхали у будинок своєї мрії, і тепер їм довелося його продати. Бава знайшов будинок для оренди, перш ніж виставити свій на ринок.

Але він також взявся спробувати своє щастя у лотерею, проте гра протягом року не принесла успіху. Він каже, що це був відчайдушний крок, і він знав, що виграти йому допоможе лише диво, його шанси були один на мільйон. Він рік чекав на неймовірний виграш, але врешті здався і вирішив продати свій будинок.

Він купував квитки у свого друга Ганеша, який тримав невеликий магазин, де продавали лотерейні квитки. Щодня Бава купував у нього квитки і дізнавався від Ганеша, що він не виграв. Це тривало цілий рік.

Ганеш був у захваті, коли дізнався, що його друг виграв, і негайно зателефонував йому.

"Усе врятовано", - вигукнув він під час телефонної розмови з Бавою.

Бава точно пам'ятає ці слова Ганеша. Він і справді був врятований.

Він і його родина не мали слів, щоб описати своє щастя, коли пролунав телефонний дзвінок.

Призові гроші можуть здатися великою сумою, але після того, як містер Бава погасить свої борги, від них не так багато залишиться. Втім, те, що залишиться, він хоче витратити з користю.

Він хоче допомогти своєму другові Ганешу у покупці будинку. "Ганешу теж складно, адже у нього немає власного помешкання", - сказав Бава.

Чоловік також хоче пожертвувати трохи грошей бідним.