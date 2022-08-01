Weave: унікальний пристрій розкриє історію Чумацького шляху

Паллаб Гош

Науковий кореспондент, Ла-Пальма

12 хвилин(и) тому

Автор фото, ESO

Вчені оснастили один із найпотужніших телескопів Землі новою технологією, яка покаже, як утворилася наша галактика у деталях.

Телескоп Вільяма Гершеля (WHT) у Ла-Пальмі, Іспанія, зможе досліджувати 1 000 зірок на годину, доки не каталогізує 5 мільйонів.

Надшвидкий пристрій, підключений до WHT, аналізуватиме структуру кожної зірки та її рух.

Він покаже, як створювалася наша галактика Чумацький шлях протягом мільярдів років.

Професор Гевін Далтон з Оксфордського університету витратив на розробку пристрою, відомого як Weave, понад десяти років.

Він сказав, що його переповнюють хвилювання та ентузіазм від того, що він нарешті готовий до роботи.

"Це фантастичне досягнення багатьох людей, це чудово, що воно буде працювати, - сказав він. - Наступний крок - нова пригода, це надзвичайно!"

Автор фото, Gavin Dalton Підпис до фото, Спритні роботизовані пальці Weave точно розташовують тисячу оптоволоконних кабелів

Weave встановлений на WHT, який розміщений на вершині гори на іспанському острові Ла-Пальма, що входить до Канарських островів.

Він складається з 80 000 окремих частин і є дивом техніки.

На кожній ділянці неба, на яку наведено WHT, астрономи визначають положення тисячі зірок. Потім спритні роботизовані пальці Weave обережно розміщують волоконно-оптичну світлову трубку в чітке місце на пластині, спрямовуючи її на відповідну зірку.

Ці волокна фактично є крихітними телескопами. Кожен з них вловлює світло від однієї зірки та направляє його на інший пристрій. Той потім розбиває його на райдужний спектр, який ховає таємниці походження та історії зірки.

Все це робиться лише за годину. Поки це відбувається, волоконна оптика для наступної тисячі зірок розміщується на зворотному боці пластини, яку перевертають для аналізу наступного набору зірок після завершення попереднього дослідження.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Artwork: The Milky Way is surrounded by "dwarf" satellite galaxies

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Наша галактика - це щільний спіральний вир, що складається з 400 мільярдів зірок. Але на початку це був відносно невеликий набір зірок.

Вона виросла в результаті послідовних злиттів з іншими малими галактиками протягом мільярдів років. Окрім додавання зірок із нових галактик, які приєднуються до нашої, кожне злиття запускає процес, що призводить до утворення абсолютно нових зірок.

Weave здатний розрахувати швидкість, напрямок, вік і склад кожної зірки, яку він спостерігає, по суті створюючи кінематографічне зображення зірок, що рухаються в Чумацькому шляху. За словами професора Далтона, екстраполюючи це у минуле, можна буде реконструювати історію Чумацького шляху в небачених деталях.

"Ми зможемо відстежити галактики, які були поглинені, і побачити, як кожне поглинання спричиняє утворення нових зірок", - сказав він.

Доктор Марк Балселлс, який відповідає за WHT, сказав BBC News, що, на його думку, Weave сильно змінить наше розуміння виникнення галактик.

"Ми десятиліттями чули, що ми живемо в золоту еру астрономії, але те, що чекає на нас у майбутньому, набагато важливіше", - каже він.

"Weave відповідатиме на питання, на які астрономи намагалися відповісти протягом десятиліть - наприклад, скільки частин об'єднуються, щоб утворити велику галактику, скільки галактик об'єдналися, щоб утворити Чумацький шлях", - пояснює дослідник.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Докторка Сесілія Фаріна каже, що Weave може виявити абсолютно несподівані феномени

Докторка Сесілія Фаріна, фахівчиня з приладів у проєкті, вірить, що Weave увійде в астрономічну історію.

"Ми зможемо виявити величезну кількість речей, які навіть не сподівалися знайти, - каже вона. - Адже Всесвіт сповнений сюрпризів".