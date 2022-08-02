Starlink: чому Ілон Маск запускає тисячі супутників і як це допомагає Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Компанія SpaceX Ілона Маска запускає на орбіту тисячі супутників. Багато людей кажуть, що вже бачили їх у небі.

Вони є частиною проєкту Starlink, метою якого є надання послуг високошвидкісного інтернету з космосу у віддалені райони Землі.

Що таке Starlink і як він працює?

Starlink надає інтернет через величезну мережу супутників.

Він орієнтований на людей, які живуть у віддалених районах, де не мають доступу до високошвидкісного інтернету.

"Така категорія людей є у Британії, але їх більше у решті світу, наприклад, в Африці", - каже докторка Люсінда Кінг, менеджерка космічних проєктів в Університеті Портсмута.

Супутники Starlink вивели на низьку навколоземну орбіту, щоб швидкість з'єднання між супутниками та Землею була якомога більшою.

Однак для повного покриття Землі потрібна велика кількість таких супутників.

Вважається, що з 2018 року Starlink запустила їх в космос близько 3 тисяч. Загалом вона може використати 10 або 12 тисяч, каже Кріс Голл, редакційний директор технологічного вебсайту Pocket Lint.

"Використання супутників вирішує проблему підключення до інтернету у віддалених місцях, наприклад, у пустелях і горах", - каже він.

"Це дозволяє уникнути створенні величезної інфраструктури, зокрема кабелів та веж, щоб покрити ці райони", - додає Голл.

Скільки коштує Starlink і хто ним буде користуватися?

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У порівнянні зі стандартними інтернет-провайдерами Starlink коштує недешево.

Його клієнти платять 99 доларів на місяць (89 фунтів на місяць у Британії). Антена та маршрутизатор, необхідні для підключення до супутників, коштують 549 доларів США (529 фунтів стерлінгів у Британії).

Проте 96% домогосподарств у Британії вже мають доступ до високошвидкісного інтернету, як і 90% домогосподарств у ЄС та США.

"Більшість розвинених країн світу вже мають добре покриття, - каже професор Саїд Мостешар, директор Інституту космічної політики та права Лондонського університету. - Вони покладаються на невелику частку ринку для прибутку".

Компанія каже, що має 400 тисяч передплатників у 36 країнах, які зараз охоплює, - переважно в Північній Америці, Європі та Австралазії. Сюди входять як домогосподарства, так і підприємства.

Наступного року Starlink планує ще більше розширити своє покриття в Африці та Південній Америці, а також в Азії - регіонах світу, де інтернет-покриття є більш нерівномірним.

"Скажімо, ціни на Starlink можуть бути занадто високими для багатьох домогосподарств в Африці, - каже Кріс Холл. - Але він може зіграти важливу роль у забезпеченні покриття для шкіл і лікарень у віддалених районах".

Як Starlink допомагає Україні?

Коли російські війська вторглися в Україну та окупували частину її території, вони закрили українських інтернет-провайдерів та намагалися заблокувати соцмережі.

Ілон Маск зробив Starlink доступним в Україні одразу після початку вторгнення.

До країни відправили близько 15 тисяч комплектів тарілок і маршрутизаторів Starlink.

Їх використовували, наприклад, для продовження надання державних послуг.

"Росіяни не знайшли способу його вивести з ладу", - каже Кріс Холл.

Starlink також використовували на полі бою.

"Українські війська використовують його для зв'язку, наприклад, між штабом і військами на місцях", - каже докторка Марина Мірон, спеціалістка з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона.

"Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, і для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин", - додає вона.

Starlink створює безлад у космосі?

Крім Starlink, послуги супутникового інтернету також надають його конкуренти, такі як OneWeb і Viasat, які також виводять тисячі супутників на орбіту.

Це призведе до проблем, каже Саїд Мостешар.

"Це робить космос все менш безпечним з точки зору зіткнень" - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Супутники Starlink часто з'являються на фотографіях як смуги світла, що затьмарюють зірки та планети

"Супутники можуть зіткнутися з іншими об'єктами та створити уламки, які можуть завдати шкоди під час польоту на високих швидкостях", - пояснює вчений.

Нещодавно зафіксовано кілька потенційно небезпечних ситуацій за участю супутників Starlink, включно з китайською космічною станцією.

"Якщо буде забагато уламків, це може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання в майбутньому", - каже докторка Кінг з Портсмутського університету.

"І ми, можливо, не зможемо вийти з низької навколоземної орбіти на вищі, де розташовані наші навігаційні та телекомунікаційні супутники", - додає вона.

Супутники Starlink також створюють проблеми для астрономів.

На сході та заході сонця їх можна побачити неозброєним оком, оскільки сонце відблискує на їхніх крилах.

Це може призвести до появи смуг на зображеннях телескопа, що затьмарює видимість зірок і планет.

"Астрономи давно помітили проблеми, - каже професор Мостешар. - Вони почали скаржитися першими".