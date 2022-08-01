Скільки зерна потрібно вивезти з України

1 година тому

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З порту в Одесі вийшло судно з 26 тис. тоннами кукурудзи, яка попрямувала до Лівану.

Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стало першим вантажним судном, яке змогло покинути український порт з лютого, відколи Росія почала морську блокаду в Чорному морі.

Уряд України каже, що 16 інших суден із 600 000 тоннами продовольства чекають на вихід із портів найближчими тижнями.

Блокада, запроваджена Росією, спричинила різке зростання цін на зерно та його дефіцит у деяких найбідніших країнах світу.

Скільки зерна застрягло в Україні?

В країні заблоковано близько 20 млн тонн зерна, призначеного на експорт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після цьогорічного врожаю ця кількість може зрости до 75 млн тонн.

Війна також означає, що врожай цього року буде меншим.

Близько 30% із 86 мільйонів тонн зерна, яке зазвичай виробляє Україна, не буде зібрано, каже Лора Веллслі, фахівчиня із продовольчої безпеки аналітичного центру Chatham House.

Як дефіцит зерна вплинув на інші країни?

Україна зазвичай є четвертим у світі експортером зерна. Як правило на неї припадало 42% світового виробництва соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці.

Крім того, скорочується і експорт пшениці з Росії - найбільшого світового експортера.

Західні санкції не стосуються російського сільського господарства, але Кремль стверджує, що вони перешкоджають експорту, бо впливають на платежі, бо через них зросли страхові ставки. Російським суднам, що перевозять сільськогосподарську продукцію, доступ до портів ЄС не заборонений.

За даними Африканського банку розвитку, Україна та Росія зазвичай постачають понад 40% пшениці в Африку.

Але війна призвела до дефіциту 30 мільйонів тонн продовольства в Африці, йдеться у звіті. Це спричинило зростання цін на харчі на 40% по всьому континенту.

У Нігерії ціни на такі основні продукти, як макарони та хліб, зросли на 50%.

Так само Ємен зазвичай імпортує з України понад мільйон тонн пшениці на рік.

За даними ООН, через падіння поставок у період з січня по травень ціни на борошно в Ємені зросли на 42%, а на хліб - на 25%.

У Сирії, ще одному великому імпортері української пшениці, ціни на хліб зросли вдвічі.

Лора Веллслі каже, що, якщо з України не вивезуть зерно, багато країн Близького Сходу та Африки стикнуться з його нестачею.

"Це ще більше підвищить ціни на хліб у цих країнах, що спричинить серйозні соціальні заворушення", — каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З лютого вантажні судна не могли вивозити зерно з України

Як зняли блокаду

Україна й Росія підписали "дзеркальні угоди" з ООН і Туреччиною, відкривши "морський коридор" у Чорному морі.

Посадовці кажуть, що угоди включають:

Коридор з портів довжиною 310 морських миль і шириною три морські милі до Стамбульської протоки

Українські судна проводять судна із зерном через заміновані води портів

Росія погоджується на перемир'я під час транспортування вантажів

Туреччина перевіряє кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї

Дозволено російський експорт зерна та добрив через Чорне море

Україна не бажає розмінувати свої порти, побоюючись, що Росія може скористатися цим і здійснити вторгнення з моря.

Однак, як каже доктор Сідхарт Каушал, науковий співробітник відділу морської сили в центрі Rusi, "Україна має достатньо сил, щоб стримати Росію від висадки військ з моря".

Хто страхує вантажні судна, що йдуть морським коридором?

Судно Razoni вже мало страхове покриття своєї подорожі з Одеси, каже Ніл Робертс зі страхової організації Lloyds Market Association.

Тепер страховики вирішуватимуть, яку плату стягувати з вантажних суден, які в майбутньому заходитимуть в Одеський та інші порти для завантаження зерна.

"Ця подорож розглядається як пробна, щоб перевірити, чи все в угоді йде за планом", — каже Робертс.

Вартість страхування суден, які заходять у Чорне море, зросла після вторгнення Росії в Україну.

Деякі страховики стягують 5% або 10% вартості судна за один рейс.

Однак ціна буде нижчою, оскільки діє угода про безпечний коридор, каже пан Робертс.

"Страховики залишать ціну доступною, тому що це гуманітарна діяльність, а не заради прибутку", — каже він.

Як експортували зерно до відкриття морського коридору?

До війни понад 90% продовольчого експорту Україна відправляла морем.

Після блокади портів, вона намагалася експортувати якомога більше сухопутним транспортом, використовуючи вантажівки та потяги.

ЄС встановив "шляхи солідарності", щоб українське зерно можна було відправляти з портів на Балтійському морі, а також з румунського порту Констанца.

Частину шляху до Констанци зерно можна було транспортувати на баржі по Дунаю.

Ці шляхи можуть знадобитися і в майбутньому. Угода про безпечний морський коридор діє лише 120 днів і може бути не продовжена після закінчення терміну дії.