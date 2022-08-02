Китай "готовий продемонструвати силу", якщо Пелосі відвідає Тайвань

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уряд США офіційно не підтвердив, що Ненсі Пелосі відвідає Тайвань

Білий дім попередив, що Китай може відповісти на можливий візит Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.

За словами прессекретаря Джона Кірбі, це може бути ракетний обстріл території поблизу Тайваню або масштабні повітряні чи морські операції.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу США, у вівторок прибула до Малайзії під час свого туру Азією.

Тайваньські та американські ЗМІ повідомляють, що вона планує відвідати Тайбей у вівторок ввечері, але офіційного підтвердження не було.

Однак, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-чан сказав, що острів "тепло вітає" будь-яких іноземних гостей.

Він додав, що Тайвань "вживе усіх необхідних заходів" для зустрічі кожного гостя.

Тайвань є самоврядним островом, але на нього претендує Китай, який вважає його сепаратистською провінцією. Пекін попередив про "серйозні наслідки", якщо візит Пелосі відбудеться.

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Хоча США підтримують "надійні неофіційні відносини" з Тайванем, вони мають офіційні дипломатичні відносини з Китаєм, а не з Тайванем.

У понеділок представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь попередив, що цей візит підірве відносини між Пекіном і Вашингтоном. Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що візит Пелосі "стане грубим втручанням у внутрішні справи Китаю", додавши: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього".

Серед американської громадськості та у Конгресі США існує сильна двопартійна підтримка Тайваню. А Ненсі Пелосі, високопосадова діячка Демократичної партії, протягом тривалого часу активно критикувала китайське керівництво, засуджуючи порушення прав людини в Китаї.

Раніше вона зустрічалася з продемократичними дисидентами та відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв різанини 1989 року.

Спікерка розпочала своє турне Азією у неділю, прилетівши до Сінгапуру. Її публічний маршрут також включав зупинки в Малайзії, Південній Кореї та Японії, але не згадував Тайвань.

Спочатку Пелосі планувала відвідати Тайвань у квітні, але відклала поїздку після того, як у неї виявився позитивним тест на Covid-19.

Раніше цього місяця вона сказала, що для "нас важливо продемонструвати підтримку Тайваню".

Президент Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит Пелосі на Тайвань "зараз не найкращою ідеєю".

У понеділок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ескалація з боку Китаю також може включати висунення "суперечливих правових претензій" найближчими днями, як-от твердження про те, що Тайванська протока не є міжнародним водним шляхом.

За його словами, інші ознаки вказують на те, що Пекін може відправити рейси до острова в рамках запланованого вторгнення у повітряний простір Тайваню.

Пан Кірбі зазначив, що колишній спікер Палати представників Республіканської партії Ньют Гінгріч відвідав Тайвань у 1997 році, а інші законодавці США відвідали Тайвань на початку цього року.

"Нічого не змінилося. Немає жодної драми для обговорення. Візит спікера Палати представників на Тайвань не є чимось безпрецедентним", - сказав він, додавши, що у ході свого азійського туру Пелосі подорожує військовими літаками США.

Однак посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що візит Пелосі тепер не можна порівняти з візитом 1997 року і буде розцінюватися як провокація.

Виступаючи в ООН, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай бути виваженим у разі візиту Пелосі.

"Якщо спікерка все ж таки вирішить відвідати Тайвань, а Китай спробує зробити провокацію чи іншим чином посилити напруженість, відповідальність за це буде повністю на Пекіні", - сказав він журналістам після переговорів про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку.

"У разі, якщо Пелосі вирішить відвідати Тайвань, ми розраховуємо, що Китай вчинить відповідально".