Росія змінює громадянство українських сиріт. Чи зможе Україна їх повернути?

33 хвилин(и) тому

Автор фото, уповноважена з прав дітей у РФ Підпис до фото, Уповноважена з прав дітей у РФ (праворуч) з українськими дітьми в Калузькій області

Росія змінює громадянство українських дітей-сиріт і передає їх в російські сім'ї. Офіційні органи РФ повідомляють, що на сьогодні вже понад 100 дітей віддали у прийомні сім'ї, і цей процес триває.

Мова йде і про вивезених дітей з так званих "ДНР" та "ЛНР", і з територій, які Росія захопила після 24 лютого.

Українська влада називає такі дії викраденням, а правозахисники переконані, що діти, яким змінюють громадянство на російське, надалі можуть бути усиновлені. І їх не можна буде повернути.

Вони не виключають, що усиновлення (що є значно складнішим процесом за передачу у прийомну сім'ю) вже відбувається, але таємно, аби було неможливо встановити долю дітей.

"Тепер вони наші"

Уповноважена з прав дітей при президенті Росії Марія Львова-Бєлова повідомляла, що до кінця липня "у 108 дітей-сиріт Донбасу, які отримали російське громадянство, з'являться батьки".

"Вони роз'їдуться в шість регіонів країни: Московську, Калузьку, Тульську, Воронезьку області, Ямало-Ненецький автономний округ, частина залишиться в Москві", - цитує слова Львової-Бєлової офіційний сайт уповноваженого з прав дитини.

22 липня вона приїхала до Калузької області із 25-ма дітьми, яких передали у прийомні сім'ї.

Говорячи про передачу цих та інших дітей, Львова-Бєлова сказала, що цьому передувала "велика" робота.

Автор фото, Reuters

"Цьому передувала велика і копітка робота, що проводилася з урахуванням законодавчих особливостей зацікавлених держав, була пов'язана з підготовкою документів, вибором регіонів", - заявляла вона.

"Підготовка документів" - це передусім спрощене отримання російського громадянства.

Уповноважена з прав дітей сказала, що оформлення документів і підбір прийомних сімей почався у червні. Одразу після підписання указу президента Путіна про спрощений порядок отримання громадянства для дітей-сиріт та дітей, що залишилися без опіки, що живуть в "ДНР" та "ЛНР".

Цей указ був ухвалений 30 травня. Окрім самопроголошених республік у ньому йшлося також про дітей з усієї України.

"Тепер вони наші", - раділа одна з російських чиновниць у соцмережах, коментуючи заяву Львової-Бєлової про 108 дітей, переданих у прийомні сім'ї.

Хоча омбудсмен заявляла, що "пріоритетним лишається пошук кровних родичів таких дітей", вона наводить лише приклад, коли рідних хлопчика з Єнакієвого знайшли на території Росії.

Автор фото, уповноважена з прав людини РФ Підпис до фото, Губернатор Тульської області РФ Олексій Дюмін та уповноважена з прав дитини при президенту РФ Львова-Бєлова

Викрадення

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Україна називає дії Росії викраденням дітей. Про це неодноразово заявляло міністерство закордонних справ, радник-уповноважена президента України з прав дітей Дар'я Герасимчук та правозахисники.

Юристка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська наголошує, що навіть сам факт вивезення дітей на територію країни-агресора, дії якої призвели до евакуації, порушують міжнародні конвенції.

Вона також каже, що евакуація може бути тільки тимчасовою. І якщо власна держава може гарантувати безпечну репатріацію на свою територію або в третю країну, це має відбуватися і Росія має цьому сприяти.

"А усі заходи Росії, спрямовані на тимчасову опіку або на усиновлення ніяк не потрапляють під поняття тимчасової евакуації. Це навпаки, цементує ситуацію назавжди", - наполягає Катерина Рашевська.

Нещодавно міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляло, що у червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких незаконно вивезли до Росії та на тимчасово окуповані території. Більшість з цих дітей - сироти або позбавлені батьківського піклування.

Однак українські чиновники визнають, що Україна позбавлена можливості займатися поверненням дітей самостійно через розрив дипломатичних відносин з Росією і може покладатися лише міжнародні організації та волонтерів.

Українська влада каже, що серед більш як 230 тисяч дітей, переміщених через російський кордон за час війни, близько двох тисяч - це діти-сироти та діти, розлучені з батьками. Про це, зокрема, заявляв глава офісу президента України Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі наприкінці травня.

Про приблизно таку саму кількість дітей говорила і уповноважена з прав дітей при президенті Росії Марія Львова-Бєлова, а також директорка департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей міністерства освіти РФ Лариса Фальковська.

Причому російські органи визнають, що це діти не лише з територій самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", але й, за висловом Фальковської, зі "звільнених територій України".

Як у Криму

Головна проблема, каже правозахисниця Катерина Рашевська, це ідентифікація дітей, які перебували в зонах бойових дій і на окупованих територіях і були вивезені в РФ. У цьому могли б сприяти міжнародні організації - Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, вимагаючи від Росії створення реєстру дітей, вивезених із зони бойових дій.

Якщо ця ситуація не буде піднята до міжнародного рівня, Україна цих дітей не поверне, вважає правозахисниця, і наводить приклад Криму.

"Ми бачимо повторення ситуації, що мала місце в Криму в 2014 році. Тоді Росія поширила дію федеральних програм і відправила кримських дітей в російські сім'ї на усиновлення, не надаючи жодної інформації ані Україні, ані міжнародним організаціям", - каже вона.

"І ми досі не знаємо долю тих дітей. Багато з них вже виросли і можуть воювати проти власної нації, перебуваючи в лавах російської армії", - припускає правозахисниця.